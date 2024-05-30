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обстрел (25782) Херсонщина (4386)

Рашисты обстреляли Велетенское на Херсонщине: погиб мужчина

град,рф,росія,окупанти

Российские войска нанесли удар по Велетенскому Белозерской громады Херсонщины, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Местный житель попал под удар оккупантов. Он находился на улице.

"С тяжелыми ранениями его забрала "скорая". К сожалению, от полученных травм он скончался по дороге в больницу", - добавил глава области.

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