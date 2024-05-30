Рашисти обстріляли Велетенське на Херсонщині: Загинув чоловік
Російські війська завдали удару по Велетенському Білозерської громади Херсонщини, загинув чоловік.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Місцевий житель потрапив під удар окупантів. Він перебував на вулиці.
"З важкими пораненнями його забрала "швидка". На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", - додав очільник області.
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