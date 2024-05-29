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Росіяни скинули з дрона вибухівку на Антонівку Херсонської області: травмовано чоловіка

херсонщина

Ушпиталено постраждалого внаслідок ворожої атаки на Антонівку Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

Внаслідок скиду вибухівки з дрона травми зазнав місцевий житель. 61-річного чоловіка шпиталізували до лікарні з уламковим пораненням грудної клітки.

Медики надають йому необхідну допомогу.

Також читайте: Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка, він у важкому стані

Нагадаємо, протягом 29 травня росіяни скинули вибухівку з дронів у двох селах на Херсонщині.

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