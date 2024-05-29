Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Новодмитрівці, постраждали дві людини
Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків 28 та 50 років. Вони зазнали контузій, вибухових та черепно-мозкових травм, а також уламкових поранень кінцівок.
Чоловікам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Нагадаємо, 28 травня внаслідок російського обстрілу села Гаврилівка Бериславського району Херсонської області загинула людина.
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Це наше!!! Чому не можна ввалити кількома дронами по будь якому населеному пункту. По скупченню орків??