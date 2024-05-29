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безпілотник (3669) обстріл (27087) Херсонщина (5366)

Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільних у Новодмитрівці, постраждали дві людини

Обстріли Херсонщини

Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків 28 та 50 років. Вони зазнали контузій, вибухових та черепно-мозкових травм, а також уламкових поранень кінцівок.

Чоловікам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

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Нагадаємо, 28 травня внаслідок російського обстрілу села Гаврилівка Бериславського району Херсонської області загинула людина.

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Зелені ж відзвітовували, що ще у листопаді того року в нас налагоджено виробництво дронів типу шахедів! Але з більшою дальністю польоту й вантажопідйомністю!

Це наше!!! Чому не можна ввалити кількома дронами по будь якому населеному пункту. По скупченню орків??
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29.05.2024 15:03 Відповісти
 
 