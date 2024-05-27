Росіяни обстріляли житлові квартали Херсонщини, влучили у Пункт Незламності, є поранені (оновлено)

Війська РФ минулої доби не припиняли обстрілів Херсонщини, зранку вдарили по Антонівці, є постраждалі, руйнування житла та інфраструктурних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що протягом 26 травня ворог обстріляв Комишани, Білозерку, Садове, Антонівку, Новотягинку, Михайлівку, Бургунку, Раківку та Херсон. А також завдав авіаударів КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Побиті господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль. Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, зранку 27 травня росіяни обстріляли Антонівку. 33-річний чоловік дістав уламкове поранення ноги.

"Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо про ще одну потерпілу - жінку 1955 р.н. Вона дістала уламкове поранення ноги. До лікарні звернулась сама.

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