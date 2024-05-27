Россияне обстреляли жилые кварталы Херсонщины, попали в Пункт Несокрушимости, есть раненые (обновлено)

Войска РФ за прошедшие сутки не прекращали обстрелов Херсонщины, утром ударили по Антоновке, есть пострадавшие, разрушения жилья и инфраструктурных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Отмечается, что в течение 26 мая враг обстрелял Камышаны, Белозерку, Садовое, Антоновку, Новотягинку, Михайловку, Бургунку, Раковку и Херсон. А также нанес авиаудары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 12 частных домов. Зафиксировано также попадание в админздание и Пункт Несокрушимости. Побиты хозяйственная постройка, складские помещения и частный автомобиль. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

По информации Херсонской ОГА, утром 27 мая россияне обстреляли Антоновку. 33-летний мужчина получил осколочное ранение ноги.

"Пострадавший самостоятельно обратился в больницу. Медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о еще одной потерпевшей - женщине 1955 г.р. Она получила обломочное ранение ноги. В больницу обратилась одна.

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