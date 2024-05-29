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Рашисти вдарили дроном по селу на Херсонщині, поранено чоловіка, він у важкому стані

Обстріл Херсонщини

Сьогодні, 29 травня, війська РФ ударили безпілотником по селу Дніпровське Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під удар російського безпілотника потрапив 59-річний чоловік.

"Швидка" доставила його до лікарні у важкому стані. Потерпілий отримав вибухову травму, уламкове поранення ноги, а також втратив частину руки. Лікарі борються за його життя", - йдеться у повідомленні.

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