Окупанти скинули 9 КАБів на три населені пункти Херсонщини: внаслідок удару пошкоджена школа. ФОТОрепортаж
Під вечір 30 травня російські загарбники атакували авіабомбами три населені пункти на Херсонщині. Пошкоджень зазнав навчальний заклад.
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 17:00 вечора ворог скинув 9 керованих авіабомб на три населені пункти Бериславського та Херсонського районів", - повідомив посадовець.
Обійшлося без постраждалих.
Однак внаслідок чергової атаки росіян пошкоджень зазнала школа. У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад. Наслідки чергової атаки рашистів ще встановлюються.
Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, російські війська завдали удару по Велетенському Білозерської громади Херсонщини, загинув чоловік.
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Першим, хто повідомив про те, що сталося, був російський блогер Амір Айташев. Саме він опублікував знімки, на яких зображено згорілий будинок, що дуже нагадує алтайську резиденцію *****.
Наразі невідомо, що спричинило загоряння, оскільки офіційно цю подію влада на пітьмі не коментує.
За непідтвердженими даними ЗМІ, під будівлею, зруйнованою пожежею, знаходився бункер *****.
БУЛО
СТАЛО