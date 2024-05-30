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Новини Фото Війна
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Окупанти скинули 9 КАБів на три населені пункти Херсонщини: внаслідок удару пошкоджена школа. ФОТОрепортаж

Під вечір 30 травня російські загарбники атакували авіабомбами три населені пункти на Херсонщині. Пошкоджень зазнав навчальний заклад.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:00 вечора ворог скинув 9 керованих авіабомб на три населені пункти Бериславського та Херсонського районів", - повідомив посадовець.

На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджена школа

Обійшлося без постраждалих.

Однак внаслідок чергової атаки росіян пошкоджень зазнала школа. У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад. Наслідки чергової атаки рашистів ще встановлюються.

На Херсонщині через ворожі обстріли пошкоджена школа

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, російські війська завдали удару по Велетенському Білозерської громади Херсонщини, загинув чоловік.

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Автор: 

обстріл (28486) Херсонська область (5759)


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Дача правителя рашистської пітьми на Алтаї згоріла. - Такого висновку дійшли російські ЗМІ, які активно почали поширювати цю новину в Мережі.
Першим, хто повідомив про те, що сталося, був російський блогер Амір Айташев. Саме він опублікував знімки, на яких зображено згорілий будинок, що дуже нагадує алтайську резиденцію *****.
Наразі невідомо, що спричинило загоряння, оскільки офіційно цю подію влада на пітьмі не коментує.
За непідтвердженими даними ЗМІ, під будівлею, зруйнованою пожежею, знаходився бункер *****.





БУЛО



СТАЛО

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30.05.2024 22:13 Відповісти
 
 