Окупанти скинули 9 КАБів на три населені пункти Херсонщини: внаслідок удару пошкоджена школа. ФОТОрепортаж

Під вечір 30 травня російські загарбники атакували авіабомбами три населені пункти на Херсонщині. Пошкоджень зазнав навчальний заклад.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:00 вечора ворог скинув 9 керованих авіабомб на три населені пункти Бериславського та Херсонського районів", - повідомив посадовець.

Обійшлося без постраждалих.

Однак внаслідок чергової атаки росіян пошкоджень зазнала школа. У навчальному закладі понівечено дах, вікна та фасад. Наслідки чергової атаки рашистів ще встановлюються.

Нагадаємо, що у четвер, 30 травня, російські війська завдали удару по Велетенському Білозерської громади Херсонщини, загинув чоловік.

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