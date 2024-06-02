Ввечері та зранку ворог вдарив по Нікопольщині. У Запорізькій області під ворожим вогнем опинилися 6 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Окупанти ввечері атакували Мирівську та Марганецьку громади Дніпропетровської області. Протягом доби завдав 381 удар по населених пунктах на Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ввечері агресор продовжував бити по Нікопольщині. Дронами-камікадзе поцілив по Мирівській громаді. По Марганецькій – артилерією. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда й гараж", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зранку вдарив по Марганецькій громаді та Нікополю. Наслідки атак уточнюються.









Протягом минулої доби ворог 381 раз ударив по 6 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці, а також атакував 174 БпЛА різної модифікації Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

З РСЗВ росіяни накрили Роботине та Малу Токмачку. Зафіксовано 10 обстрілів

196 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

"Надійшло 29 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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