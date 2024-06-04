Армія РФ за минулу добу завдала 446 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Протягом минулої доби, 3 червня, російські загарбники атакували 8 населених пунктів Запорізької області. Завдавали ударів з авіації, БпЛА, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Загиблих та поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 446 ударів по містах та селах Запорізької області:

авіаційних ударів - по Новоандріївці та Левадному;

Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку атакували 177 БпЛА різної модифікації;

з РСЗВ ворог бив по Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;

241 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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