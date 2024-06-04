Армія РФ за минулу добу завдала 446 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 3 червня, російські загарбники атакували 8 населених пунктів Запорізької області. Завдавали ударів з авіації, БпЛА, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Загиблих та поранених немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 446 ударів по містах та селах Запорізької області:
- авіаційних ударів - по Новоандріївці та Левадному;
- Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку атакували 177 БпЛА різної модифікації;
- з РСЗВ ворог бив по Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
- 241 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.
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На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії03 червня 2024 19:42 за матеріалами:
Фото: соцмережа
На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.
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