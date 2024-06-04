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обстріл (27098) Запорізька область (3362)

Армія РФ за минулу добу завдала 446 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області

Обстріли Запорізької області 3 червня

Протягом минулої доби, 3 червня, російські загарбники атакували 8 населених пунктів Запорізької області. Завдавали ударів з авіації,  БпЛА, обстрілювали з артилерії та РСЗВ. Загиблих та поранених немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Загалом армія РФ завдала 446 ударів по містах та селах Запорізької області:

  •  авіаційних ударів - по Новоандріївці та Левадному;
  • Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку атакували 177 БпЛА різної модифікації;
  • з РСЗВ ворог бив по Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 241 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

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На фронті в Україні загинув ще один доброволець з Грузії03 червня 2024 19:42 за матеріалами:

Фото: соцмережа

На війні в Україні загинув боєць із Грузії Хвіча Гвінджішвілі. Він воював проти російських окупантів у Харківській області.

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04.06.2024 08:03 Відповісти
За словами активіста, Гвінджішвілі загинув сьогодні, 3 червня. Він воював на Харківському напрямку
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