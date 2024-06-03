Протягом дня російських обстрілів зазнали 7 громад Сумщини: зафіксовано 61 вибух
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Зокрема, окупанти обстріляли:
- Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів).
- Миколаївська громада: був обстріл з артилерії (5 вибухів).
- Хотінська громада: ворог завдав ударів з мінометів (19 вибухів) та танку (1 вибух).
- Білопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).
- Краснопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також завдано удари з артилерії (3 вибухи), обстріли FPV дронами (3 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...