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обстріл (27098) Сумська область (3246)

Протягом дня російських обстрілів зазнали 7 громад Сумщини: зафіксовано 61 вибух

Російські обстріли Сумщини 3 червня

Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Зокрема, окупанти обстріляли:

  • Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів).
  • Миколаївська громада: був обстріл з артилерії (5 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог завдав ударів з мінометів (19 вибухів) та танку (1 вибух).
  • Білопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).
  • Краснопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також завдано удари з артилерії (3 вибухи), обстріли FPV дронами (3 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).

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