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Росіяни атакували Новобаварський район Харкова, спрацювала ППО

Робота ППО

Сьогодні, 3 червня, військові РФ атакували Новобаварський район Харкова, працювала українська ППО.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти о 18:40 цілили по Новобаварському району Харкова. Спрацювали сили ППО", - написав він

Як зазначається, за попередніми даними є пошкодження будівлі, яка не експлуатується. На цю хвилину - без постраждалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили наступ РФ, але Харків залишається під прицілом росіян. Вони прагнуть зробити життя у місті нестерпним, - The Wall Street Journal

Нагадаємо, внаслідок ударів РФ по Новобаварському району Харкова в ніч на 31 травня загинули 9 осіб.

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шо Патриоты вже в Харькове ?
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03.06.2024 19:51 Відповісти
Без Патріотів обійшлося..
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03.06.2024 19:57 Відповісти
Самый главный патриот где-то по странам бассейна Индийского моря-акияну шарится, говорят где-то типа Сингапура было слышно его героическое похрипывание, наверное решил воздухом южных морей малость подышать, отдохнуть от дел ратных, отец нации...типа, горлышко на югах подлечить, угу...***🤔🧐😁
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03.06.2024 19:59 Відповісти
Дивно що ризикнув туди летіти,бо там не безпечне небо НАТО,а все таки союзники рашки водами плавають)
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03.06.2024 20:09 Відповісти
Та ви що, він же хоробрий
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03.06.2024 20:38 Відповісти
 
 