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Россияне атаковали Новобаварский район Харькова, сработала ПВО

Робота ППО

Сегодня, 3 июня, военные РФ атаковали Новобаварский район Харькова, работала украинская ПВО.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты в 18:40 целили по Новобаварскому району Харькова. Сработали силы ПВО", - написал он

Как отмечается, по предварительным данным, есть повреждение не эксплуатируемого здания.На эту минуту – без пострадавших.

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Напомним, в результате ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая погибли 9 человек.
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шо Патриоты вже в Харькове ?
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03.06.2024 19:51 Ответить
Без Патріотів обійшлося..
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03.06.2024 19:57 Ответить
Самый главный патриот где-то по странам бассейна Индийского моря-акияну шарится, говорят где-то типа Сингапура было слышно его героическое похрипывание, наверное решил воздухом южных морей малость подышать, отдохнуть от дел ратных, отец нации...типа, горлышко на югах подлечить, угу...***🤔🧐😁
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03.06.2024 19:59 Ответить
Дивно що ризикнув туди летіти,бо там не безпечне небо НАТО,а все таки союзники рашки водами плавають)
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03.06.2024 20:09 Ответить
Та ви що, він же хоробрий
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03.06.2024 20:38 Ответить
 
 