Россияне атаковали Новобаварский район Харькова, сработала ПВО
Сегодня, 3 июня, военные РФ атаковали Новобаварский район Харькова, работала украинская ПВО.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты в 18:40 целили по Новобаварскому району Харькова. Сработали силы ПВО", - написал он
Как отмечается, по предварительным данным, есть повреждение не эксплуатируемого здания.На эту минуту – без пострадавших.
Напомним, в результате ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая погибли 9 человек.
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JuopunutBear
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kharkov1000
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Pavlik Morozov 606ce595
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