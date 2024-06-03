РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10817 посетителей онлайн
Новости
4 001 10
армия РФ (18042) путин (30484) Харьков (7286)

ВСУ остановили наступление РФ, но Харьков остается под прицелом россиян. Они стремятся сделать жизнь в городе невыносимой, - The Wall Street Journal

Росіяни перетворюють Харків на місто-привід

Россия стремится сделать жизнь в Харькове невыносимой, чтобы люди уехали из него. Поэтому нацелилась на энергетическую инфраструктуру города, обстреливает его ракетами и управляемыми бомбами, пытаясь подтянуть свою артиллерию на расстояние удара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

"Конечно, Путин все еще хочет захватить Харьков", - заявил изданию председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Однако добавил, что Россия развернула лишь часть войск, необходимых для штурма города, который, по его оценкам, может потребовать до полумиллиона солдат.

"Но Россия готова к длительной войне. В худшем случае, Кремль может повторить стратегию, которую он использовал против Алеппо в Сирии в 2016 году, когда российские военно-воздушные силы, поддерживая сирийское правительство в его гражданской войне, уничтожили источники электричества и воды и бомбили больницы и школы. Людей просто вытеснили. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - сказал секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко.

Издание напоминает, что Путин отрицал планы захвата Харькова во время государственного визита в Китай в прошлом месяце. По его словам, наступление имеет целью создать буферную зону для защиты городов у границы от украинских атак.

Также читайте: Ночной удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших выросло до 9

"Российская кампания терроризировать харьковчан была перед последним наступлением и может продолжаться и после него. За несколько недель до того, как Россия снова вторглась в регион, жители получали сообщения, очевидно, от местных властей, советовавших им покинуть город до того, как город будет окружен. Сообщения были фейковыми - частью российской дезинформационной кампании, которая раскрывает намерение Москвы выжать жизнь из города", - резюмирует The Wall Street Journal.

Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.

Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.

Количество погибших в результате ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до 9. Спасатели завершили поисковые работы на месте обстрела. Полиция установила личности всех жертв.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Харків під прицілом - може Ф - 16 допоможуть
показать весь комментарий
03.06.2024 07:12
+2
Всі констатують факти, що в Харкові РФ застосовує ту ж тактику, яку використала в Алеппо і це лише питання часу коли люди зрозуміють, що там більше не буде життя покинуть місто.
Знов вже ніхто не говорить, що реально можна зробити, щоб змінити ситуацію і підняти ціну для РФ за кожну таку атаку до непомірної...
показать весь комментарий
03.06.2024 07:15
+2
Закінчити війну можна поставивши ультиматум параші, або вона виводить свої війська або сили Західної коаліції *********** москву або усі військові об'єкти на параші не ядерною зброєю. Вони усі під прицілом, сил та засобів достатньо.
показать весь комментарий
03.06.2024 07:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харків під прицілом - може Ф - 16 допоможуть
показать весь комментарий
03.06.2024 07:12 Ответить
Всі констатують факти, що в Харкові РФ застосовує ту ж тактику, яку використала в Алеппо і це лише питання часу коли люди зрозуміють, що там більше не буде життя покинуть місто.
Знов вже ніхто не говорить, що реально можна зробити, щоб змінити ситуацію і підняти ціну для РФ за кожну таку атаку до непомірної...
показать весь комментарий
03.06.2024 07:15 Ответить
Для раши немає непомірної ціни. Як там: "Ми за ценой нє постоїм".
показать весь комментарий
03.06.2024 07:28 Ответить
Ні, ну якщо фізично знищити все боєздатне чоловіче населення...
Але для нас це з області фантастики.
показать весь комментарий
03.06.2024 08:15 Ответить
Закінчити війну можна поставивши ультиматум параші, або вона виводить свої війська або сили Західної коаліції *********** москву або усі військові об'єкти на параші не ядерною зброєю. Вони усі під прицілом, сил та засобів достатньо.
показать весь комментарий
03.06.2024 07:24 Ответить
Хто віддасть наказ силам Західної коаліції бомбити москву і всі військові об'єкти?
показать весь комментарий
03.06.2024 08:16 Ответить
защіщают рускаязічноє насєлєніє от бєндєравцев..
показать весь комментарий
03.06.2024 07:47 Ответить
Єрмак дав команду заблокувати цей https://www.youtube.com/watch?v=5aKj2UJVRRM фільм.
показать весь комментарий
03.06.2024 07:57 Ответить
Вони і без наступу можуть зробити життя у місті нестерпним.
показать весь комментарий
03.06.2024 08:13 Ответить
Під авдеевкой нічого не зупинили.
показать весь комментарий
03.06.2024 11:02 Ответить
 
 