ЗСУ зупинили наступ РФ, але Харків залишається під прицілом росіян. Вони прагнуть зробити життя у місті нестерпним, - The Wall Street Journal

Росія прагне зробити життя у Харкові нестерпним, щоб люди виїхали з нього. Тому націлилася на енергетичну інфраструктуру міста, обстрілює його ракетами та керованими бомбами, намагаючись підтягнути свою артилерію на відстань удару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

"Звичайно, Путін все ще хоче захопити Харків", - заявив виданню голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Проте додав, що Росія розгорнула лише частину військ, необхідних для штурму міста, який, за його оцінками, може потребувати до півмільйона солдатів.

"Але Росія готова до тривалої війни. У гіршому випадку Кремль може повторити стратегію, яку він використовував проти Алеппо в Сирії у 2016 році, коли російські військово-повітряні сили, підтримуючи сирійський уряд у його громадянській війні, знищили джерела електрики та води та бомбили лікарні та школи. Людей просто витіснили. Це те, що вони хочуть практикувати навколо Харкова", - сказав секретар РНБО України Олександр Литвиненко.

Видання нагадує, що Путін заперечував плани захоплення Харкова під час державного візиту до Китаю минулого місяця. За його словами, наступ має на меті створити буферну зону для захисту міст біля кордону від українських атак.

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"Російська кампанія тероризувати харків'ян була перед останнім наступом і може тривати й після нього. За кілька тижнів до того, як Росія знову вторглася в регіон, жителі отримували повідомлення, очевидно, від місцевої влади, які радили їм залишити місто до того, як місто буде оточене. Повідомлення були фейковими - частиною російської дезінформаційної кампанії, яка розкриває намір Москви вичавити життя з міста", - резюмує The Wall Street Journal.

Нагадаємо, 31 травня російські війська вкотре обстріляли Харків, атакували житлову п'ятиповерхівку. Почалася пожежа. Ворог атакував місто ракетами С-300.

Росіяни цілили виключно у цивільну інфраструктуру у Новобаварському районі міста.

Кількість загиблих внаслідок ударів РФ по Новобаварському району Харкова у ніч на 31 травня зросла до 9. Рятувальники завершили пошукові роботи на місці обстрілу. Поліція встановила особи всіх жертв.