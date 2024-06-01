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Друкарню "Фактор-Друк" відновлять за 4-5 місяців, - Синєгубов

Відновлення Фактор-друк

Харківська друкарня буде відновлена. Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відбудову друкарні "Фактор-Друк", зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня поточного року.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги.

"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше - знищити державність. У них це не вдасться", - додає Синєгубов.

Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по друкарні в Харкові: стали відомі імена загиблих працівників типографії. ФОТО

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat.

Автор: 

Харків (5594) друк (35)


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це було зроблено прицільно для знищення, бо їм відомо яка література там друкувалася, можливо варто поки перенести друкарню в інший регіон чи навіть закордон і там друкувати книжки, поки небуде достатнього захисту ппо будуватися сумнівна справа.
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01.06.2024 13:00 Відповісти
Ви ще адресу напишіть в новинах, де саме її відкриють.
І не забудьте про повітряні кульки із запрошеннями
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01.06.2024 13:05 Відповісти
не тупи..це загальновідомі речі які легко гугляться...це ж мирна типографія а не військовий об'єкт
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01.06.2024 14:27 Відповісти
Сподіваюсь вже всі зрозуміли, що Українська культура не меньш стратегічні об'єкти і повинні бути захищені відповідним чином
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01.06.2024 13:09 Відповісти
Не всім. Акторів академічних театрів мобілізують в усіх регіонах України, а із свинорилих бугаїв "кварталу" не мобілізували жодного.
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01.06.2024 13:19 Відповісти
Звучить як запрошення у*бати пізніше...
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01.06.2024 13:20 Відповісти
чи є сенс відновлювати зараз? принаймні в Харкові
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01.06.2024 14:28 Відповісти
 
 