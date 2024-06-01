Друкарню "Фактор-Друк" відновлять за 4-5 місяців, - Синєгубов
Харківська друкарня буде відновлена. Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профінансує відбудову друкарні "Фактор-Друк", зруйнованої російським ракетним ударом 23 травня поточного року.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, друкарню планують відновити за 4-5 місяців, щоб наші діти читали підручники українською мовою, а видавці могли продовжити друкувати книги.
"Росіяни намагаються зламати нашу культурну ідентичність, як і сотні років тому відрізати нам доступ до мови, літератури, і, найголовніше - знищити державність. У них це не вдасться", - додає Синєгубов.
Нагадаємо, 23 травня російські окупанти завдали удару по Харкову. Відомо, що 7 осіб загинули, 20 дістали поранення. Відомо, що рашисти поцілили по друкарні видавництва Vivat.
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