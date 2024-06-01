Типографию "Фактор-Друк" восстановят за 4-5 месяцев, - Синегубов

Харьковская типография будет восстановлена. Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии "Фактор-Друк", разрушенной российским ракетным ударом 23 мая текущего года.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, типографию планируют восстановить за 4-5 месяцев, чтобы наши дети читали учебники на украинском языке, а издатели могли продолжить печатать книги.

"Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе, и, самое главное - уничтожить государственность. Им это не удастся", - добавляет Синегубов.















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Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat.