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Типографию "Фактор-Друк" восстановят за 4-5 месяцев, - Синегубов

Відновлення Фактор-друк

Харьковская типография будет восстановлена. Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation профинансирует восстановление типографии "Фактор-Друк", разрушенной российским ракетным ударом 23 мая текущего года.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, типографию планируют восстановить за 4-5 месяцев, чтобы наши дети читали учебники на украинском языке, а издатели могли продолжить печатать книги.

"Россияне пытаются сломать нашу культурную идентичность, как и сотни лет назад отрезать нам доступ к языку, литературе, и, самое главное - уничтожить государственность. Им это не удастся", - добавляет Синегубов.

Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк
Відновлення Фактор-друк

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по типографии в Харькове: стали известны имена погибших работников типографии. ФОТО

Напомним, 23 мая российские оккупанты нанесли удар по Харькову. Известно, что 7 человек погибли, 20 получили ранения. Известно, что рашисты попали по типографии издательства Vivat.
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це було зроблено прицільно для знищення, бо їм відомо яка література там друкувалася, можливо варто поки перенести друкарню в інший регіон чи навіть закордон і там друкувати книжки, поки небуде достатнього захисту ппо будуватися сумнівна справа.
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01.06.2024 13:00 Ответить
Ви ще адресу напишіть в новинах, де саме її відкриють.
І не забудьте про повітряні кульки із запрошеннями
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01.06.2024 13:05 Ответить
не тупи..це загальновідомі речі які легко гугляться...це ж мирна типографія а не військовий об'єкт
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01.06.2024 14:27 Ответить
Сподіваюсь вже всі зрозуміли, що Українська культура не меньш стратегічні об'єкти і повинні бути захищені відповідним чином
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01.06.2024 13:09 Ответить
Не всім. Акторів академічних театрів мобілізують в усіх регіонах України, а із свинорилих бугаїв "кварталу" не мобілізували жодного.
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01.06.2024 13:19 Ответить
Звучить як запрошення у*бати пізніше...
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01.06.2024 13:20 Ответить
чи є сенс відновлювати зараз? принаймні в Харкові
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01.06.2024 14:28 Ответить
 
 