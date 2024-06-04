Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області. Щодня фіксується понад 400 атак, - очільник ОВА Федоров

Російські загарбники збільшують інтенсивність обстрілів населених пунктів Запорізької області. Лише за останню добу зафіксовано понад 450 ворожих атак.

Про це в етері телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Федорова, противник почав більш інтенсивно атакувати населені пункти Запорізької області.

"Ми бачимо збільшення інтенсивності - вона щодня нарощується. Якщо місяць назад в день було 200-250 обстрілів на добу, то наразі це понад 400 обстрілів на добу, а бувало 500-550 обстрілів", - розповів посадовець.

Керівник ОВА зазначив, що за останню добу зафіксовано 450 обстрілів. Через атаки загарбників зруйновано 11 цивільних будинків.

Посадовець розповів, що найчастіше під ворожими обстрілами перебувають прифронтові населені пункти.

"Ворог здебільшого атакує такі населені пункти, як Роботине, Гуляйполе та Оріхів", - зазначив Федоров.

Крім цього, очільник ОВА додав, що фіксується передислокація ворожої військової техніки з тимчасово окупованого Маріуполя в бік Запоріжжя.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що армія РФ за минулу добу завдала 446 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області.

Читайте також: Окупанти щоденно здійснюють близько 400 обстрілів Запорізької області, все більше застосовують дронові атаки