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Звичайний терор і нічого іншого. Україну вже не перемогти і її вже ніхто не здасть. А озлоби українців до рашкаорди тепер на всі віки, до п'ят в кожном поколінні.
Рашашвайне є свинякою без честі, совісті та гідності. Біосміття Світу. Довго і багато де ії будуть гнобити та принижувти. І ніякі гроші їх в люди не виведуть.