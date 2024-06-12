Вдень 12 червня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

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Більше інформації наразі не відомо.