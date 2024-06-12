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У Запоріжжі пролунав вибух

Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів Запорізької області

Вдень 12 червня у Запоріжжі пролунав вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибух у Запоріжжі", - зазначив він.

Також читайте: Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи

Більше інформації наразі не відомо.

Автор: 

вибух (4478) Запоріжжя (2272)


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Мені ось цікаво, чого хочуть добитись орки, кидаючі поодинокі ракети то туди, то сюди. Кидаючи вже не сотні ракет, а 3-5 за ніч з тих корит ТУ. Запускаючи кожного дня по пару десятків мопедів... Чого вони хочуть добитись вже?
Звичайний терор і нічого іншого. Україну вже не перемогти і її вже ніхто не здасть. А озлоби українців до рашкаорди тепер на всі віки, до п'ят в кожном поколінні.
Рашашвайне є свинякою без честі, совісті та гідності. Біосміття Світу. Довго і багато де ії будуть гнобити та принижувти. І ніякі гроші їх в люди не виведуть.
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12.06.2024 13:05 Відповісти
Пво мацають
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12.06.2024 13:12 Відповісти
Ну і шо ? ця інфа мабуть щоб не забули що в Запорріжжі е хфёдоров а більше вона ні до чого як мілліон дронів та дерев зеленського
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12.06.2024 13:45 Відповісти
 
 