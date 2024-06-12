Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звичайний терор і нічого іншого. Україну вже не перемогти і її вже ніхто не здасть. А озлоби українців до рашкаорди тепер на всі віки, до п'ят в кожном поколінні.
Рашашвайне є свинякою без честі, совісті та гідності. Біосміття Світу. Довго і багато де ії будуть гнобити та принижувти. І ніякі гроші їх в люди не виведуть.