В центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он скончался в больнице, убийцу разыскивают. ФОТОрепортаж

Утром 11 июня 2024 года в центре Запорожья было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, последний от полученных ранений скончался в больнице. Полиция проводит неотложные следственно-оперативные мероприятия.

"11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.

Сотрудники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он скончался во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

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По данным местных СМИ, речь идет о Максиме Денщике - отстраненном от исполнения обязанностей директоре департамента правового обеспечения городского совета.

















