РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10068 посетителей онлайн
Новости
25 432 100

В центре Запорожья расстреляли отстраненного директора департамента горсовета Денщика: он скончался в больнице, убийцу разыскивают. ФОТОрепортаж

Утром 11 июня 2024 года в центре Запорожья было совершено убийство. Злоумышленник произвел четыре выстрела в потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, последний от полученных ранений скончался в больнице. Полиция проводит неотложные следственно-оперативные мероприятия.

"11 июня в 07:55 в отдел № 2 (Александровский) Запорожского районного управления полиции поступило сообщение о стрельбе и ранении мужчины.

Сотрудники полиции установили, что возле подъезда многоэтажки неизвестный из огнестрельного оружия произвел выстрелы в местного чиновника и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в медучреждение, где он скончался во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Правовая квалификация - ч. 1 ст. 115 (Убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственно-розыскные действия.

Также читайте: Пограничнику, который застрелил нарушителя границы на Закарпатье, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - ГБР

По данным местных СМИ, речь идет о Максиме Денщике - отстраненном от исполнения обязанностей директоре департамента правового обеспечения городского совета.

Максим Денщік

вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі

Автор: 

Запорожье (2656) Нацполиция (16480) убийство (6486)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+55
прибрали щоб нічого не розповів
показать весь комментарий
11.06.2024 11:12
+39
Лихі 90-ті повертаються чи хтось обірвав ниточку, яка вела до нього?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:12
+39
Треба менше красти.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лихі 90-ті повертаються чи хтось обірвав ниточку, яка вела до нього?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:12 Ответить
Троль, ти і сюди " бусики" ввернув ?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:12 Ответить
Росіянин, ти дочекаєшся, що гєрасімов із бєлоусовим за тобою персональний бусік вишлють
показать весь комментарий
11.06.2024 12:25 Ответить
Так тебе на міндобрива в Україну на ньому повезуть, а ти думав до машки вим'я м'яти ?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:30 Ответить
А шо в Украине нет бусиков? ,Или не время их обсуждать, война сейчас?
показать весь комментарий
11.06.2024 15:55 Ответить
Он твоя корова посеред твого мухосрань..ка а калюжі загрузла, а ти в цей час заліз на Український сайт
показать весь комментарий
11.06.2024 16:02 Ответить
Ну якщо ти Україну мухосранню вважаєш, нехай буде так. Тільки який це стосунок до бусиків має?
показать весь комментарий
11.06.2024 21:36 Ответить
Ти не маєш стосунку до України, росіянин
показать весь комментарий
11.06.2024 21:56 Ответить
Я справжній українець на відміну від тебе. Мої предки Запорізькі козаки. А ось ти явно ворог українців, оскільки брешеш як москаль.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:05 Ответить
Прибирають свідків крадійства гуманітарки і на фортифікаціях?
показать весь комментарий
11.06.2024 20:45 Ответить
прибрали щоб нічого не розповів
показать весь комментарий
11.06.2024 11:12 Ответить
Корупційна мафія з розпилу місцевого бюджету
показать весь комментарий
11.06.2024 12:04 Ответить
Цікаво, чому його відсторонили. Якщо через якесь корупційне розслідування, то значить просто ховають кінці у воду.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:21 Ответить
Потрібно слідкувати за рішеннями його наступника на посаді, яким буде лояльним до мафії, що його замовила
показать весь комментарий
11.06.2024 17:18 Ответить
Треба менше красти.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:14 Ответить
Это неправильная формулировка. Красть вообще нельзя, а все, кто крадет должны сидеть в тюрьме с конфискацией.
показать весь комментарий
11.06.2024 21:37 Ответить
І я подумав про це саме - "обрубали кінці"!
показать весь комментарий
11.06.2024 11:16 Ответить
Влупили по живому?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:17 Ответить
Пишуть, що критикував місцеву владу.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:22 Ответить
Невже так само як Найєм Мустафа
показать весь комментарий
11.06.2024 20:36 Ответить
мабуть не відпрацював те, що в нього вклали...
показать весь комментарий
11.06.2024 11:23 Ответить
Напевно було за що...
показать весь комментарий
11.06.2024 11:23 Ответить
Справа в грошах або у великих грошах.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:24 Ответить
Треба об'явити план перехват та схопити злочинця
показать весь комментарий
11.06.2024 11:30 Ответить
Хто? Ці бездарі з рулетками і блокнотами?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:08 Ответить
Напевно ухилянти з Одеського тцк?!
показать весь комментарий
11.06.2024 16:18 Ответить
Кто то обрубал концы чтобы не вышли на фигур повыше
показать весь комментарий
11.06.2024 11:30 Ответить
Так це ж з банди Некрасової, яка крала гуманітарну допомогу, а коли їх усунули то вони почали волати що беззаконня, в Запоріжжі потрібні жорстка чистка, можливо навіть такими методами.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:30 Ответить
гроші отримав, але не порішав...
показать весь комментарий
11.06.2024 11:33 Ответить
Прибирають свідків крадійства гуманітарки і на фортифікаціях?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:36 Ответить
Мав усе і жив як Крез.Не рахував копійки як пересічний українець від зарплати до зарплати щоб видити на дешевій вареній ковбасі та супчик з макаронами.А тут бах і все...Нічого не візьмеш на той світ з собою.Все пропаде.
показать весь комментарий
11.06.2024 11:40 Ответить
В гробу карманів нема
показать весь комментарий
11.06.2024 20:38 Ответить
Поступил бы это Денщик добровольцем в ВСУ на безопасную должность денщика какого-нибудь комбрига теробороны, гарантированно остался бы жив...

А так пристрелили возле подъезда...
показать весь комментарий
12.06.2024 07:37 Ответить
Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!
показать весь комментарий
11.06.2024 11:41 Ответить
"хуже нє будєт" - обіцяли свідки секти Зєлєнского-Підєрмачного... лохи повірили і - маємо шо маємо, від великої війни-окупації-тисяч смертей до банального бєспрєдєла на вулиці-судах та замовних вбивств, як у 90-х
понавибирали
показать весь комментарий
11.06.2024 11:42 Ответить
Сезон полювання на "Слуг" відкрили?Чи цей не з зелешобли,яка гуманітарку вагонами мародерила?
показать весь комментарий
11.06.2024 11:51 Ответить
Скоро этих пи...сов будут отстреливать на каждом углу и начинать надо с 95 квартала и т.д
показать весь комментарий
11.06.2024 11:59 Ответить
Запоріжжя потребує особливої уваги з боку СБУ і нацполу. Ждунів херова гора, в тому числі і серед чиновників
показать весь комментарий
11.06.2024 11:59 Ответить
ждуни і мафія
показать весь комментарий
11.06.2024 12:03 Ответить
Сейчас опасно для здоровья на зеленую кодлу работать,дербаня деньги из бюджета . А пошел бы служить в ЗСУ, может быть и живым бы остался. Сейчас только два цвета существует, белый и черный. Серого во время войны нет.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:06 Ответить
Он слишком много знал.(с)
показать весь комментарий
11.06.2024 12:08 Ответить

З мови зняли! (с)
показать весь комментарий
11.06.2024 13:16 Ответить
Теліпаєте мовою....
показать весь комментарий
11.06.2024 14:24 Ответить
Учіться, поки я живий.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:30 Ответить
Дотепно
показать весь комментарий
11.06.2024 21:42 Ответить
В кожному жарті лише частка жарту .
Коли ж говорити серйозно, є суттєва ймовірність того, що незабаром перестану жартувати. Назавжди. У мене рак. Щоправда, наразі в стадії ремісії.
показать весь комментарий
11.06.2024 22:02 Ответить
Жартуйте далей, пан Михаил: сейчас онкологию вылечивают уже в 80 % случаев. А всего лишь 20 лет назад процент излечения был только окло 25 %.
Прогресс огромный: у моей соседки была очень серьёзная форма онкологии: в 45 лет она перешла на инвалидность от этой болезни: очень сильно исхудала, прошла несколько сеансов химии, лечили в общей сложности 4,5 года. Общаясь с ней в эти годы, был уверен, что она обречена.

А три месяца назад её в итоге полностью излечили до такого уровня, что мадам вышла на прежнюю работу главбуха в фирме по недвижимости на полный рабочий день. Вся такая очень бодрая и элегантная...
показать весь комментарий
12.06.2024 07:47 Ответить
. Дякую за добрі слова та підтримку.
Чотири роки тому, коли проходив "хімію", то спитав лікаря: чесно, скільки мені лишилося? Він і каже: тут, друже, все від тебе залежить - налаштуєшся, що це вже капут, - так і буде; налаштуєшся інакше - буде інакше. Лікар мав рацію. Потроху вертаюсь до нормального життя, наскільки це можливо. А як воно буде далі - побачимо: на все Воля Божа.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:33 Ответить
уважаемый Михаил, уточните, пожалуйста, ситуацию насчёт медицинского и технического уровня лечения, которое Вам оказывают по месту вашего проживания. Если ваш город крупный, то в этом случае в городе как правило имеется хорошо оснащенная специализированная больница или отделение именно для лечения онкологических заболеваний. И врачи в этих отделениях с хорошим уровнем. Но, тем онкобольным, которые проживают в малых городах, лечиться в нынешних условиях очень трудно. Моя знакомая пенсионерка, проживающая в городе Балта, вынуждена ездить на все обследования и на химиотерапию в Одессу за 200 км. Предлагал ей выехать для лечения во Францию, но она говорит, что в Одессе лечат хорошо, и кроме того у неё красивый уютный дом с садом, дочь, внучки: не хочет расставаться с близкими.

Если у Вас нет таких сложностей, то, может быть, Вам есть смысл вместе с супругой приехать в качестве военных беженцев во Францию и пройти лечение в том же самом онкологическом специализированном центре, в котором полностью излечили от тяжелой формы болезни мою соседку мадам Бувье? Центр очень известный, высшего мирового уровня.
 Для украинских беженцев все виды самого сложного лечения полностью за счёт французского минздрава. Готов организовать ваше лечение: хорошо знаю это учреждение. На связи: со всеми вопросами можете обратиться на мой электронный адрес
показать весь комментарий
13.06.2024 09:16 Ответить
Я мешкаю в обласному центрі. Тому з можливістю добратися до лікарні та якістю лікування усе гаразд. Тому особливого сенсу їхати до Франції нема. Та все ж вдячний Вам за таку підказку.
показать весь комментарий
13.06.2024 13:00 Ответить
Понял, уважаемый Михаил.

Рад, что в Украине медицина на вполне достойном уровне: недавно один мой пожилой знакомый, пенсионер 68-ми лет из Чопа был направлен в Одессу, в клинику имени Филатова для производства сложнейшей операции на глазу: у него было какое-то особо страшное кровоизлияние в стекловидное тело. Этот мой знакомый по национальности венгр, имеет венг. гражданство, сын давно живёт в Будапеште: в лучшей клинике Будапешта изучили его ситуацию и сказали, что не справятся с такой сложной проблемой. Операцию сделали в Одессе на высочайшем уровне и притом совершенно бесплатно, за счёт госбюджета.
Так что, зря многие лают на украинскую медицину: французские хирурги, которые несколько месяцев работали в травматологической клинике в Днепре, рассказывали по франц. ТВ, что уровень украинских врачей в Днепре высочайший, специалисты уникальные.
показать весь комментарий
13.06.2024 13:49 Ответить
З медициною у нас (мабуть, як і скрізь) по-різному. Є дійсно лікарі від Бога, а є... такі собі "репліки Мар'яші Безвуглої", котрі гайморит від, пардон, геморою не відрізнять.
показать весь комментарий
13.06.2024 14:04 Ответить
В українській мові як і в німецькій Sprache і Zunge - це різні слова, не так, як в російській "язык"
показать весь комментарий
11.06.2024 16:00 Ответить
Я в курсі.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:31 Ответить
Странно: а в латинских языках Sprache і Zunge - это не разные слова, но одно и то же слово...
показать весь комментарий
12.06.2024 07:51 Ответить
Це не там місцева мафія масово убивала кандидатів й міських голів перед вторгненням?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:11 Ответить
Багато знав! Таким нехитрим, але надійним способом закрили рот!
показать весь комментарий
11.06.2024 12:12 Ответить
Байден,пачему ми не у НАТО?
показать весь комментарий
11.06.2024 12:22 Ответить
І пачему у Нюорку, до сих пор арудуєт итальянская махвія?
показать весь комментарий
11.06.2024 17:35 Ответить
Чиновник повинен розуміти,що після відсторонення,розстріл.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:23 Ответить
Він багацько знав...
показать весь комментарий
11.06.2024 12:55 Ответить
Зверніть увагу що на фотці позаду (на задньому плані) сертіфікати в рамочках. Тобто жив за правилом, що без бамажки ти букашка, а з бамажкою... От я і раджу, НЕ РОБІТЬ З БАМАЖОК ФІТІШУ.
показать весь комментарий
11.06.2024 12:59 Ответить
Он слішком много знал... (с)
показать весь комментарий
11.06.2024 13:14 Ответить
Может быть и не много, но что-то существенное знал, это точно.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:35 Ответить
Ну... коли за щось суттєве відправляють на ПМЖ до лихих парфумів, то щось суттєве трансформується в занадто багато. Нє?
показать весь комментарий
11.06.2024 13:39 Ответить
В определённом смысле можно согласиться, но также может быть обычная жадность, как говорится если не хочешь делиться, мы возьмём сами.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:49 Ответить
Навряд чи тут йдеться про жадібність. Чиновника відсторонили від виконання обов'язків. Отже, за таких обставин рівень його жадібності не мав значення. А от якщо він і справді міг забагато знати і був схильним забагато патякати... Тут без варіантів.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:54 Ответить
Вариантов большая куча, за что угрохали, французы утверждают что если убит мужчина, ищите женщину.
показать весь комментарий
11.06.2024 13:56 Ответить
. Так то ж французи...
показать весь комментарий
11.06.2024 13:57 Ответить
Дело не только в французах, от дамочек зла хватает, не зря в народе говорят, опасней бабы зверя нет.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:31 Ответить
.
Є такий древній жарт (вживається у відповідь на жіночі докори, що чоловіки пропали б повністю і назавжди, якби тільки не жінки).
Якби не жінка, Адам досі в раю кайфував би.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:34 Ответить
Хоча... як на мене, цей персонаж схожий на донжуана чи казанову десь як їжак на дикобраза.
показать весь комментарий
11.06.2024 16:41 Ответить
Ризикну сказати, що хлопець перейшов дорогу бандоті в Запоріжжі, і його не лише відсторонили, але й "замочили", щоб було "папанятіям".
показать весь комментарий
11.06.2024 13:39 Ответить
Це з вашого боку було б дуже сміливо, я думаю що все було до «гори дригом» тобто «до наоборот» взяв, не зробив, не віддав, почав бикувати і лякати ….
показать весь комментарий
11.06.2024 14:04 Ответить
О-хо-хо...
Понаписували Ви купезну купу "красівих словєй". А якогось смислу для поєднання тих "словєй" у тій "купі" - ніц нема.
Бо навіть якщо йдеться про з'ясування стосунків у тій частині кримінального світу, де у пошані "понятія", "просто так" ніхто нікого не "мочить". Для "мокрухи" мають бути "залізо-бетонні" підстави, щоб в разі чого можна було відповісти за свої дії тому, хто когось "мочканув". Власне, "понятія" - це і є той самий механізм, котрий "унормовує" співіснування "сідєльцев" "старої школи". От вони й стверджують, що "живуть по понятіям".
Є й інша категорія "сідєльцев" - бєспрєдєльщики. Ті не визнають ні "понятій, ні законів, нічого не визнають - лише право сили, котрим, на їхнє переконання, володіють лише вони. А отже, дійсно можуть когось мочканути лиш тому, що їм так хочеться.
...Тепер вернімося до нашого прикладу. "Олдскульні" кримінальники спершу попередили б "хлопця", що не треба щось робити. Якби не послухав, підрізали б. Якби й це не справило на него враження, лише тоді "посадили б на перо".
А бєспрєдєльщики... То в лихі 90-ті вони були модними. Тепер усе інакше.
...Тому ще раз перечитайте свій пост...
показать весь комментарий
12.06.2024 05:56 Ответить
Перечитав легко, мій упʼятеро коротший за ваш.

Та я й не фахівець у огидному світі криміналу, на відміну від вас.
показать весь комментарий
12.06.2024 09:38 Ответить
1. Коротший - не значить кращий (в даному разі). Бо якось зі здоровим глуздом не дуже в'яжеться.
2. Я також не фахівець. Просто у свій час життя мене звело з такими людьми; вони й пояснили мені - що й до чого.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:20 Ответить
Зі здоровим глуздом у вас так собі, інакше б ви не пояснювали мені правила існування кримінального світу, про що я вас не просив і особисто до вас не звертався.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:34 Ответить
Не хаміть - то не обов'язково.
Пояснити, так виглядало, було треба, оскільки Вам, судячи з Ваших красівих словєй, бракує розуміння елементарних речей.
Або ж Ви так розважаєтесь, включаючи дурника. В такому випадку попрошу Вас: не забудьте його потім відключити.
Крапка. Кінець лекції.
показать весь комментарий
12.06.2024 17:45 Ответить
У даному випадку прислівʼя «Бабло завжди перемагає зло!» не виправдалося! По-друге прислів'я «шукайте жінку» автоматично перетворюється на «шукайте бабло». Більше вам, стражі порядку, нічого підказувати не буду бо я не мент…звертайтеся до тишлєка…..
показать весь комментарий
11.06.2024 14:01 Ответить
....мафія нікуди не зникла.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:07 Ответить
Слишком много знал.
показать весь комментарий
11.06.2024 14:15 Ответить
Он слішком много знал...
показать весь комментарий
11.06.2024 15:19 Ответить
Голова ОВА він же мер Мелітополя міг стати мером Мелітополя тільки за підтримки російського або проросійського крила партій (ФСБ). Те що він ждун без сумнівів. Так що це вбивство не таке вже і просте. Йдеться про податки на землю та разворовування грошей на фортифікаційні споруди. Російська мафія діє.
показать весь комментарий
11.06.2024 17:01 Ответить
Татаров з єрмаком і гетьманцев, можуть поінформувати зелєрмака про Оманські сценарії в Україні…
Кирпа Кравченко Кушнарьов Чечетов Калашников… львочкин і литвин з Піскуном можуть викласти сценарій….
показать весь комментарий
11.06.2024 17:05 Ответить
Фоток наковбасили, ніби то якогось датського принца завалили.. а фоти трупака де?
показать весь комментарий
11.06.2024 17:09 Ответить
чому ті хто знає причину не напишуть комент
чому ті хто не знає - напише. 68 коментів ні про що. І мій 69-й
показать весь комментарий
11.06.2024 18:16 Ответить
Новина ні про шо? Кожен день найкращі сини та доньки України гинуть - а тут.. одним більше, одним меньше - короче ні про шо..
показать весь комментарий
11.06.2024 18:59 Ответить
не совсем по теме, а почему столько полицейских занято? разве их там столько должно быть? у нас же война и почему половина не на фронте? водителей скорых и врачей загребают, а эти трутни "расследуют" без результата...
показать весь комментарий
11.06.2024 20:21 Ответить
Да, кстати. Знаю дантиста которого мобилизовали. Врачом служит.
показать весь комментарий
11.06.2024 20:37 Ответить
Кто его назначил, кто уволил и за что, где налоговые декларации, какую собственность непосильным трудом успел нажить этот талантливый молодой человек? Никому не интересно?
показать весь комментарий
11.06.2024 20:34 Ответить
Запорiжжя - мiсто контрастiв.
показать весь комментарий
11.06.2024 21:14 Ответить
Жабогадюкінг. Одні "нові обличчя" змагаються з іншими. Загиблий незадовго до вбивства писав у фейсбуці про тиск та погрози зі сторони очільника Запорізької області. На захист тоді ще живого загиблого вийшла одіозна злата некрасова яку звинувачують в розкраданні 150 вагонів "гуманітарки" ще на початку повномасштабного вторгнення.

В Запоріжжі такої жесті навіть в 90-ті не було.
показать весь комментарий
12.06.2024 00:19 Ответить
Багато знав...своі...
показать весь комментарий
12.06.2024 08:32 Ответить
15 травня 2024 року виповнилося 100 днів, як Іван Федоров отримав посаду голови Запорізької ОВА. За час його головування в Запоріжжі призупинена діяльність Запорізької обласної ради, змінено в. о. Запорізького міського голови та анонсовані майбутні реформи. Очевидно це їх початок ... https://timeze2019.blogspot.com/
показать весь комментарий
12.06.2024 08:33 Ответить
 
 