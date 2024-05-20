РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8448 посетителей онлайн
Новости
6 435 91

Пограничнику, застрелившему нарушителя границы на Закарпатье, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - ГБР

Вирок прикордоннику, який застрелив цивільного на Закарпатті

Военнослужащему пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование и могу сказать, что избрана мера пресечения дополнительно для правоохранителя. Это - содержание под стражей без права внесения залога", - рассказала Сапьян.

Она добавила, что назначены соответствующие экспертизы по делу гибели 39-летнего гражданина, который пытался пересечь границу, в частности баллистическую.

Также читайте: В Одесской области россиянин-переправщик уклонистов напал на пограничника

Как сообщалось, 17 мая Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр во время попытки пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.

Автор: 

пограничники (1569) убийство (6479) мера пресечения (453) ГБР (2978) Закарпатская область (2581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+25
Ідіоти ДБР на фронт і на нуль,а погранцам ---нагорода
показать весь комментарий
20.05.2024 13:13
+25
Погранци захищають наші кордони,а ДБР шахраїв і ухилянтів
показать весь комментарий
20.05.2024 13:15
+17
Погранцю медаль, а тих мудаків які пробують його судити на фронт безстроково - "до закінчення війни" - хай відчують себе падли "з народом".
показать весь комментарий
20.05.2024 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фронт, цю ухилянтську ссуку, хай там стріляє по окупантах рашистах а не в тилу по українцям.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:12 Ответить
Сам піздуй на фронт, ухилянтська *****.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:30 Ответить
На фронт та ухилянська су.ка вже непотрапит, бо прикордонник його застрелив, як і повинно в принципі бути
показать весь комментарий
20.05.2024 13:36 Ответить
Судячи з лайків, місцева публіка хоче з України створити міні-рашку.
Якщо хтось хоче з'їбатися з країни - то нехай їде та не повертається. Але пристрелити - це тупо совок і русня-стайл.
Ба більше того, ось таки "дуже вмотивовані" на фронті принесуть тільки шкоду. Бо або почнуть зливати кацапам інфу та позиції, або різко почастішають випадку стрілянини по своїм. Тож нехай їдуть, але і не впускати потім назад.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:53 Ответить
2.2.2. Застосуванню сили, спеціальних засобів, службових
собак і зброї повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини.

"Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України"
Документ z0963-03, поточна редакція - Прийняття від 21.10.2003
Верховна Рада України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03

якщо прикордонник сяде, то всі дезертири вийдуть

ду-май-те !!!!

.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:05 Ответить
Может, у погранцов вообще оружие забрать, чтобы они не стреляли в нарушителей кордона?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:12 Ответить
Вообщето оружие у пограничников именно для защиты от нападения. Тоесть просто в нарушителей границы, что является админитративным нарушением, они стрелять не имеют права. Точно так же, как у полиции есть оружие, они имеют право стрелять в случае нападения или задержания, однако если какой то прохожий просто на требование показать документы начнет убегать - то стрелять в таком случае - преступление. И полицейский не имеет право применять оружие.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:40 Ответить
Т.е. если чувак уже (например) на самой границе Словакии, а погранец в 100 м от него, он должен бежать за чуваком на территорию Словакии (пока не догонит, хоть аж до Чехии), или вежливо просить его вернуться на территорию Украины и уже гонять там?
показать весь комментарий
20.05.2024 16:03 Ответить
Да, именно так. Незаконное пересечение границы - это административное нарушение. Так что если чувак просто убегает то да - или бежать или просто оформит нарушение и все. Потому что повторю, оружие для пресечения преступных действий. Если речь идет только о административном нарушении - то нельзя стрелять только для того. чтобы пресечь администативное нарушение, которое карается штрафом.
показать весь комментарий
21.05.2024 12:57 Ответить
Если вы чемпион мира по бегу- устраивайтесь догонять нарушителей без применения оружия.
показать весь комментарий
21.05.2024 13:18 Ответить
Извините, ваш умственный уровень не позволяет понять вышенаписанное? Хорошо. приведу пример еще проше - если полицейский издалека видит, что автомобиль хочет припорковаться в месте для инвалидов, или на переходе - что нарушение, но не может не подойти не выписать - но может убить водителя с винтовки - что надо сделать- позволить нарушить правила и создать административное нарушение или убить водителя? пример я написал для понимаения, потому что переход границы вне пропуска это тоже не преступление, которое описано в уголовном кодексе. Это административное нарушение. Поэтому тут, по закону, если нельзя пресечь безопасным способом - то не надо пресекать никак.
показать весь комментарий
21.05.2024 18:36 Ответить
Мой умственный уровень достаточный для того, чтобы констатировать факт, что в погранцы вы идти не хотите, бегать не умеете, а киздеть складно и без ошибок ещё не научились.
показать весь комментарий
21.05.2024 18:54 Ответить
Тоесть по теме сказать нечего. Значит все понимаете, но признать не хотите.
показать весь комментарий
21.05.2024 23:53 Ответить
Тоесть не надо здесь пытаться изображать себя шибко умным не понимая, на кого вы тут тявкаете. А стрелять в нарушителей границы- нужное дело, но только по ногам. Погранца надо не сажать, а курсы ему по снайперской стрельбе провести. У меня кореш их ведёт.
показать весь комментарий
22.05.2024 06:54 Ответить
Ідіоти ДБР на фронт і на нуль,а погранцам ---нагорода
показать весь комментарий
20.05.2024 13:13 Ответить
Потртети Сраліна-Зеленського вдома у вас замість ікон ?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:20 Ответить
для тебе і портрета твого фюрера рашки

показать весь комментарий
20.05.2024 14:37 Ответить
Ну як же без професійного ростроля " Сат- Рема" обійдеться будь-яка публікація про ухилянтів.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:53 Ответить
Ви там розберіться, для чого потрібні прикордонники ? Страна дебілів...
показать весь комментарий
20.05.2024 13:15 Ответить
прикордонники потрібні щоб захищати державний кордон від агресора та окупанта. У Польщі та Румунії є власні прикордонники, що захащита свої кордони.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:44 Ответить
будь-яке чмо, що втікає від погранця, автоматично вважається диверсантом
показать весь комментарий
20.05.2024 14:09 Ответить
+ 100!
показать весь комментарий
20.05.2024 14:40 Ответить
І погранець автоматично залітає за решітку років на 10 мінімум. Це називається злочинець має сидіти в тюрмі ізольованим від суспільства.
показать весь комментарий
20.05.2024 23:09 Ответить
Затримувати і розстрілювати всіх хто безкоштовно хоче здристнути з України
показать весь комментарий
20.05.2024 14:01 Ответить
Погранци захищають наші кордони,а ДБР шахраїв і ухилянтів
показать весь комментарий
20.05.2024 13:15 Ответить
І для цього також. Йдіть через пункти офіційного перетину і ніхто вам у голову стріляти не буде.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:23 Ответить
Тому до цих пір ДБР не довело до пуття жодної справи по депутатам ,мінстрам та топ чиновникам . По цим "ухилянтам в законі " і погранци стріляти не будуть ...
показать весь комментарий
20.05.2024 13:31 Ответить
Давай на тобі перевіримо. Ти здрискуєш із України, як виявлений агент ведмедчука, і прикордонник в тебе не стріляє. Чи стріляє ?
показать весь комментарий
20.05.2024 15:55 Ответить
Ще й і ,,без права застави"! Тобто, мають пропускати ,,куройо...в" безперешкодно!!! Просто вбивають мотивацію у військових!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:20 Ответить
Оце так поворот. Тоді запитання.Навіщо прикордонники взагалі, чи я, як мінімум, навіщо їм вогнепальна зброя? Бо це курва якийсь оксюморон.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:21 Ответить
Все даАвно написано - й навіщо зброя, й коли має право застосувати. Почитайте. Чи вас у гуглі забанили?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:26 Ответить
Має право застосовувати при намаганні зловмисника перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у разі якщо неможливо зупинити іншими способами.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:29 Ответить
В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України. Де тут про адміністративне порушення?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:43 Ответить
Для цього є Устав який *мухтари*і *рекси*повинні знати *на зубок*,як колишній начкар, з практики знаю достепенно,мої часові стріляли щотижня і ні один не сів.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:24 Ответить
"На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Сапьян. Джерело:
навпаки - нагороджувати треба !
Чи незаконне пересічення державного кордону України - це таке собі дрібне правопорушення
показать весь комментарий
20.05.2024 13:22 Ответить
Так. Це правопорушення є АДМІНІСТРАТИВНИМ. Читайте Закон.
П. С. Писак багато тут, читати би ще навчилися.....
показать весь комментарий
20.05.2024 13:27 Ответить
336 КК України
показать весь комментарий
20.05.2024 13:59 Ответить
Ты идиот? то, что ты привел вообще не компетенция пограничника. Он в принципе такое не имеет право даже рассматривать, не то что то какие то решения принимать.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:43 Ответить
Погранцю медаль, а тих мудаків які пробують його судити на фронт безстроково - "до закінчення війни" - хай відчують себе падли "з народом".
показать весь комментарий
20.05.2024 13:22 Ответить
Дебилы зелёные!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:24 Ответить
Навіщо служити в цій країні? Нехай ухилянти розбігаються по світу, держава в особі керманичів повинна визначитись, що ій треба взагалі, може нехай кацапи захватять, тай годі..
показать весь комментарий
20.05.2024 13:27 Ответить
Довбані бюрократи. Хлопця треба нагородити, дати героя України та велику грошову премію. Взагалі за кожну тушку ухилянта, мертву або живу треба виплачувати по 100 тис. гривень.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:27 Ответить
Может и не надо давать героя, но судить за то что выполнял свои прямые обязанности странно.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:33 Ответить
як що, прикордонник виконав наказ про оборону кордону, правомірно, то який арешт?
якась всрата, чергова мутна історія!
або прикордонник має право застосувати зброю, або заберіть зброю, взагалі.
ніколи генерал не буде винуватий, винуватий солдат!!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:31 Ответить
Я був на війні,пробачте,але цього "прикордонника" я би сам застрелив,нехай мене Бог пробачте.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:38 Ответить
А на чийому боці ?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:44 Ответить
брешеш, курво кацапська !

бо як би воював, то знав, що твоїм побратимам в траншеях потрібна ротація
показать весь комментарий
20.05.2024 15:07 Ответить
З якого боку?
показать весь комментарий
20.05.2024 13:54 Ответить
Я б тобі паскуда "бочину" б накрутив,з такими "козлопід@рськими" питаннями.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:06 Ответить
Якщо ти дійсно був на війні, то з твоїх слів не складно зрозуміти по кому ти стріляв, мерзота.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:13 Ответить
+ 100 !

кацап

.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:08 Ответить
тобі потрібна ротація? мене в піхоту з титановою пластиною у берцовій кістці загребли,в мене завжди у нижній кишені штанів патрон був,ти мені про "ротацію" будеш кукарікати,чмо обіссяне?
показать весь комментарий
20.05.2024 16:30 Ответить
Тварюка ти погана,ти сама там була,щоб мені таке казати? Гнида ти паскудна,бачив я таких й на війні,********* обіссяних,жалілися потім,гниди.
показать весь комментарий
20.05.2024 16:34 Ответить
Дійсно, нащо прикордонникам зброя?
24.02.22 чергові зміни з КПП ще до 2ї години ночі втекли. У цивільному й на власних авто.
Відео з камер ДПСУ чітко фіксує цей процес та початок руху російських колон після 5ї години ранку. І щодної спроби спротиву, жодного пострілу, бо прикордонники/митники зазделегідь повтікали. І на півночі, й на півдні з перешийку, й на сході у напрямку Харкова.
То ж зброя їм потрібна для боротьби з адмінпорушеннями шляхом вбивства. Дуже зручно.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:40 Ответить
Не перегинай,що повтікали,бачив відео перших хвилин вторгнення,коли йшла через кордон підарська техніка,а в рову лежали вбиті українські прикордонники.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:54 Ответить
Аби це було правдою, ДПСУ вже другий сезон серіалу про "подвиг прикордонника" замовила.
А так: на десятках КПП майже одночасно втекли сотні військовослужбовців, відкривши кордон для ворога.
Ще й камери не вимкнули, забувши про онлайн трансляцію.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:20 Ответить
Видали зброю ВСІМ!!!А винен прикордонник. Люди, Він Присягнув Народу УКРАЇНИ!!! Не зрадив, а виконав НАКАЗ! Судіть НАС!!!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:43 Ответить
Якщо у нас нормальна держава, прикордонника мають не лише відпустити, а і нагородити! Він захищав кордон, який порушували!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:48 Ответить
Що за держава, курва? Що за закони? Прикордонника відпустити і нагородити!
показать весь комментарий
20.05.2024 13:48 Ответить
Прикордоннику просто не повезло. Замість застрелити тракториста він застрелив чи то Прокурора, чи то Наполеона, чи то Ржевського ( в них там свої погоняла, щоб було зрозуміло, що вони "Уважаемые люди")
показать весь комментарий
20.05.2024 13:49 Ответить
А для чого тоді зброя в прикордонників на західному кордоні,видати віники,бо палицею теж можна зробити кривду.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:51 Ответить
Тобто, прикордонники готові вбити громадянина України, аби тільки не дати йому можливість залишити територію України. Щось схоже, було у ГДР, в часи "холодної війни", коли німці намагались подолати Берлінську стіну.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:51 Ответить
Аби не дати зловмиснику перетнути кордон поза межами пункту пропуску. У них немає завдання копирсатись у моральних цінностях. Завдання прикордонника тримати кордон на замку. Для цього є різні технічні засоби включно із вогнепальною зброєю.( Стой, кто ідьот! Стой, стрєлять буду! Постріл. Труп.)
показать весь комментарий
20.05.2024 14:06 Ответить
т. зв. "громадянина України", незаконно перетинаючи кордон під час війни стає ворогом Дуржави Україна, гаптоматично
показать весь комментарий
20.05.2024 15:12 Ответить
Правило поводження?
Це як, не навмисне вбивство?
Типу, випадковий постріл після попереджувального?
Як такі норми тут можна співставити?
Це не полігон, не тир.
Це навмисне вбивство під час несення служби.
Якщо б було тілесні ушкодження - це перевищення службових повноважень. А тут, зняв з запобіжника - виконав постріл. Все, людина вбита. Не потерпілий, не небіжчик - а вбита людина, яка порушувала правила перетину кордону.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:56 Ответить
Ти не Довбенко. Ти ДОВБЕНЬ. Силове примушення до порушника, який злісно не підпорядковується наказам це ОБОВ'ЯЗОК прикордонника. В даному випадку постріл, бо вже кайданками не докинеш.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:12 Ответить
Ви не родич нквдшника, Карацупа.
Йому теж влада дозволяла вбивати з 338 - вбив 129 чол.
В сраку засунь те собі ці обов'язки, потвора ти узколоба. Собака недоріза, нацистка причвара. От і обмінялись любезностями, свяни ти недоколихані.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:42 Ответить
А як ще прикордонник може затримати порушника, якщо відстань між ними велика і догнати його нема можливості? "Стій! кричати? Так йому кричали. Чомусь не зупинявся. Потрібно було хустинкою помахати, мабудь. Навіщо тоді взагалі прикордонна служба, якщо за виконання обовязку по охороні кордону садять у вязницю? Таким чином, нелегально переходити кордон можна. Якщо прикордонники спробують затримати - показати їм фак і продовжувати рухатися у бік суміжної держави.
показать весь комментарий
20.05.2024 13:58 Ответить
А нащо спільні угоди про захист кордонів?
Їх, на відміну від союзних, Україна має.
Повідомили сусідів-румун, далі- це вже їх проблема.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:12 Ответить
То це такі герої треба як цей
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Чекайте повернення смертної кари.
показать весь комментарий
21.05.2024 10:25 Ответить
Навіщо розганяти цю тему. Невже хтось повірить, що у прикордонника була мета застрелити і саме цього чоловіка? Біг чоловік у бік кордону, не зупинявся на наказ, не зупинявся на попередній вістріл. Бігли й прикордонники. А на бігу влучити можна не завжди в зад. Чи прикордонники не повинні стріляти? Тоді навіщо в них автомати? Навіщо ці патрулі потрібні вздовж кордону? Це несчасний випадок. Але обсмоктувати і волати будуть довго, особливо ті, що бояться оновити данні.
показать весь комментарий
20.05.2024 14:06 Ответить
У власників зброї мають бути чітке розуміння що порушення і загроза це різні чинники. Якщо ви вважаєте коли у людини є автомат, то це автоматично є мірою до виконання.
То на польській стороні прикордонник з автоматом теж стріляє? Чи скажете що в них не має війни і тому в тилової частині можна робити сафарі.
Такий собі Карацупа
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показать весь комментарий
21.05.2024 10:47 Ответить
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%A2%D0%92?src=hashtag_click #НаталкаГебельсТВ намекнула, что была бы не против, если бы перестреляли всех, кто не гнёт "правильную" линию.
https://x.com/i/status/1792453958612693429
показать весь комментарий
20.05.2024 14:09 Ответить
Наш герб не трезубец,наш настоящий герб состоит из трёх элемнтов.Посредине здоровенная синяя гуля,слева грабли давшие в лоб,справа цымбалы шоб петь о том как было больно.И так по кругу.Хотом победить но оружие применять нельзя,хотим порядка но кругом маты,феня,блатняк и понятия,хотим быть богатыми но богатых ненавидим,бо они усё покрали.Хотим что бы исполняли долг Но без нас.Хотом справедливости но где то посередине.А по середине у нас гуля.....
показать весь комментарий
20.05.2024 14:20 Ответить
Якщо така стрільба по ухилянтах набуде більшого характеру і про це почнуть писати в західній пресі, ми будемо мати серйозні репутаційні проблеми...
На заході це дико і може мати вплив на підтримку допомоги...
показать весь комментарий
20.05.2024 14:51 Ответить
ги-ги !

європейцям Україна потрібна як щит проти рашки, а щит хтось має тримати
показать весь комментарий
20.05.2024 15:15 Ответить
Під щитом ви маєте увагу тимчасово відволікти, щоб країни накопичили засобів достатніх для свого захисту?
показать весь комментарий
21.05.2024 10:56 Ответить
Так, головне не переплутати: винні в усьому "ухилянти", котрі не мають 10 т. $, та намагаються втекти за "країни мрій" не заплативши "патріотам" в ОП, що не втекли! Не шашлики в травні, ні відсутність обладнаних позицій, бо Байден бетон не поставив, ні безвідповідальність командування за невиправдані втрати О.С. складу, ні мародерство на самому вищому рівні, а "втікачі ухилянти"! P.S. прикордоннику орден Карацупи, та відпустити хай далі громадян України відстрілює! (((
показать весь комментарий
20.05.2024 14:58 Ответить
І як тепер іншим хлопцям службу нести, навіщо їм цю зброю дали, дайте палку ті свісток. Інші тепер будуть робити вигляд що несуть службу. Пропустив ухилянта максимум догана, а затримав у тюрьму. Тепер шукайте мотивацію.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:05 Ответить
Купа диваних криміналістів, судмедекспертів та заслужених юристів повилазило. Нікому у ваші тупенькі макітри не прийшла думка, що є слідчі, які якби мають більше інформації про подію. І виходячи із цього державне обвинувачення вимагає той чи інший запобіжний захід. Тут все логічно, йде слідство. І щоб посадова особа не перепливла р. Тиса їй обрали запобіжний захід. Якщо все норм і застосування зброї було правомірне з військовослужбовця знімуть всі обвинувачення.
показать весь комментарий
20.05.2024 15:11 Ответить
хай спробують не зняти !
показать весь комментарий
20.05.2024 15:17 Ответить
чекайте є інструкція як діяти при затриманні і Закон як застосовувати вогнепальну зброю , порушив вимоги - вʼязниця, що ще вам треба...
показать весь комментарий
20.05.2024 16:06 Ответить
100%.

Але диявол криється в деталях.

Точніше в формулюванні. Порушення правил поводження зі зброєю? Це що, самостріл? Після попереджувального?

Словами роблять підміну понять, це навіть практикують в статтях про розстріл майдану.

Шкода, що люди не розуміють як можна знецінити правильність трактувань. А це вже веде до перепису взагалі сенсу протидії чи запобіганню скоєння злочинів.
показать весь комментарий
21.05.2024 11:05 Ответить
На кордоні: стій, стрелять буду..! Стою. Стреляю...
показать весь комментарий
21.05.2024 08:27 Ответить
 
 