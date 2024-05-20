Пограничнику, застрелившему нарушителя границы на Закарпатье, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - ГБР

Военнослужащему пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование и могу сказать, что избрана мера пресечения дополнительно для правоохранителя. Это - содержание под стражей без права внесения залога", - рассказала Сапьян.

Она добавила, что назначены соответствующие экспертизы по делу гибели 39-летнего гражданина, который пытался пересечь границу, в частности баллистическую.

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Как сообщалось, 17 мая Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр во время попытки пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.