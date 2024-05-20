Пограничнику, застрелившему нарушителя границы на Закарпатье, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, - ГБР
Военнослужащему пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке незаконно пересечь границу с Румынией, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На сегодня мы имеем официально объявленное подозрение в нарушении правил обращения с оружием, что привело к смерти потерпевшего. По такой статье можно на 10 лет лишиться свободы. На данном этапе проводится досудебное расследование и могу сказать, что избрана мера пресечения дополнительно для правоохранителя. Это - содержание под стражей без права внесения залога", - рассказала Сапьян.
Она добавила, что назначены соответствующие экспертизы по делу гибели 39-летнего гражданина, который пытался пересечь границу, в частности баллистическую.
Как сообщалось, 17 мая Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр во время попытки пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.
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Якщо хтось хоче з'їбатися з країни - то нехай їде та не повертається. Але пристрелити - це тупо совок і русня-стайл.
Ба більше того, ось таки "дуже вмотивовані" на фронті принесуть тільки шкоду. Бо або почнуть зливати кацапам інфу та позиції, або різко почастішають випадку стрілянини по своїм. Тож нехай їдуть, але і не впускати потім назад.
собак і зброї повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини.
"Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України"
Документ z0963-03, поточна редакція - Прийняття від 21.10.2003
Верховна Рада України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03
якщо прикордонник сяде, то всі дезертири вийдуть
ду-май-те !!!!
.
навпаки - нагороджувати треба !
Чи незаконне пересічення державного кордону України - це таке собі дрібне правопорушення
П. С. Писак багато тут, читати би ще навчилися.....
якась всрата, чергова мутна історія!
або прикордонник має право застосувати зброю, або заберіть зброю, взагалі.
ніколи генерал не буде винуватий, винуватий солдат!!!!
бо як би воював, то знав, що твоїм побратимам в траншеях потрібна ротація
кацап
.
24.02.22 чергові зміни з КПП ще до 2ї години ночі втекли. У цивільному й на власних авто.
Відео з камер ДПСУ чітко фіксує цей процес та початок руху російських колон після 5ї години ранку. І щодної спроби спротиву, жодного пострілу, бо прикордонники/митники зазделегідь повтікали. І на півночі, й на півдні з перешийку, й на сході у напрямку Харкова.
То ж зброя їм потрібна для боротьби з адмінпорушеннями шляхом вбивства. Дуже зручно.
А так: на десятках КПП майже одночасно втекли сотні військовослужбовців, відкривши кордон для ворога.
Ще й камери не вимкнули, забувши про онлайн трансляцію.
Це як, не навмисне вбивство?
Типу, випадковий постріл після попереджувального?
Як такі норми тут можна співставити?
Це не полігон, не тир.
Це навмисне вбивство під час несення служби.
Якщо б було тілесні ушкодження - це перевищення службових повноважень. А тут, зняв з запобіжника - виконав постріл. Все, людина вбита. Не потерпілий, не небіжчик - а вбита людина, яка порушувала правила перетину кордону.
Йому теж влада дозволяла вбивати з 338 - вбив 129 чол.
В сраку засунь те собі ці обов'язки, потвора ти узколоба. Собака недоріза, нацистка причвара. От і обмінялись любезностями, свяни ти недоколихані.
Їх, на відміну від союзних, Україна має.
Повідомили сусідів-румун, далі- це вже їх проблема.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Чекайте повернення смертної кари.
То на польській стороні прикордонник з автоматом теж стріляє? Чи скажете що в них не має війни і тому в тилової частині можна робити сафарі.
Такий собі Карацупа
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
@JaWernulsa
https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%A2%D0%92?src=hashtag_click #НаталкаГебельсТВ намекнула, что была бы не против, если бы перестреляли всех, кто не гнёт "правильную" линию.
https://x.com/i/status/1792453958612693429
На заході це дико і може мати вплив на підтримку допомоги...
європейцям Україна потрібна як щит проти рашки, а щит хтось має тримати
Але диявол криється в деталях.
Точніше в формулюванні. Порушення правил поводження зі зброєю? Це що, самостріл? Після попереджувального?
Словами роблять підміну понять, це навіть практикують в статтях про розстріл майдану.
Шкода, що люди не розуміють як можна знецінити правильність трактувань. А це вже веде до перепису взагалі сенсу протидії чи запобіганню скоєння злочинів.