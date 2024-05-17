На Закарпатье пограничник застрелил гражданского, пытавшегося незаконно пересечь границу. Начато расследование, - ГБР
Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".
Что случилось
По предварительным данным, 15 мая около 19:00 пограничники во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Гражданский не остановился по требованию военных, а наоборот - бросился бежать.
"Во время преследования беглеца военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", - отметили в ГБР.
Что известно о погибшем
По информации следователей, погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра, который имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.
Сотрудники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы, а также допросили военнослужащих пограничного наряда.
Устанавливаются обстоятельства происшествия
ГБР начало расследование по факту гибели гражданского мужчины. Одного из военных задержали. Ему готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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Гості Києва. І це було за довго до нападу.
Чи чернігівський обл сім'ю за ради авто закопали(хлопцю/дитині було років 5-6).
То що тепер? Всіх свинями називати?
І це ніяк не вирішує питань мобілізації.
Якщо в мене буде змога вас застрелити, то я звісно цим скористаюсь(вигадана пропозиція, для амплітуди відповіді ).
Один з основних принципів кацапів завжди був, - "дєржать і нє пущать".