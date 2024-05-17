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На Закарпатье пограничник застрелил гражданского, пытавшегося незаконно пересечь границу. Начато расследование, - ГБР

Прикордонник застрелив цивільного

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Что случилось

По предварительным данным, 15 мая около 19:00 пограничники во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Гражданский не остановился по требованию военных, а наоборот - бросился бежать.

"Во время преследования беглеца военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", - отметили в ГБР.

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Что известно о погибшем

По информации следователей, погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра, который имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Сотрудники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы, а также допросили военнослужащих пограничного наряда.

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Устанавливаются обстоятельства происшествия

ГБР начало расследование по факту гибели гражданского мужчины. Одного из военных задержали. Ему готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Автор: 

пограничники (1569) убийство (6476) ГБР (2971) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+35
Діяв за інструкцією з совкового плаката 1969 року. Карацупа, *****!

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17.05.2024 13:32
+29
История возвращается .Побег из Восточного Берлина.
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17.05.2024 13:33
+25
Судячи з того, що людину вбили пострілом в голову на меті було саме вбивство, а не затримання. Не виключено, що жертва мала при собі чималу суму готівки, відтак її пограбували і вбили, аби не залишати свідка. Від офіційних ухилянтів в формі, які залучили зв'язки чи заплатили чималі суми за перебування на західних кордонах можна очікувати будь-чого, крім людяності.
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17.05.2024 13:45
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Далі буде тільки гірше.
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17.05.2024 16:56 Ответить
Краще вже хай квіточка-ухилянт навернеться від кулі НАШОГО прикордонника,ніж захлинеться в Тисі чи буде зарізаний,як підсвинук у хліву польським рольніком.
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17.05.2024 17:27 Ответить
Ман'яків повно. Ось на новий рік парочка двох дівчаток зарізали і скотчем в шафі тримали.
Гості Києва. І це було за довго до нападу.
Чи чернігівський обл сім'ю за ради авто закопали(хлопцю/дитині було років 5-6).
То що тепер? Всіх свинями називати?
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17.05.2024 17:41 Ответить
Як ще можна пояснити той факт що незаконний перетин кордону, та ще й під час війни не є кримінальним злочином? Я бачу лише одне пояснення - влада таким чином стимулює ухилянтів уникати мобілізації.
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17.05.2024 17:42 Ответить
А я бачу, що вчинки находять можливість їх застосовувати.
І це ніяк не вирішує питань мобілізації.
Якщо в мене буде змога вас застрелити, то я звісно цим скористаюсь(вигадана пропозиція, для амплітуди відповіді ).
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17.05.2024 18:24 Ответить
Всякие юры малко, дужики и другие прихвостни! Изучайте историю Украины! Именно изучайте у тех, кто ее видел и делал! Посмотрите, что с вами сделают! Возможно, с вашими хозяевами не смогут! Не достанут! Украина не росися! Но, запроданцы которые патриотическими лозунгами прикрывают преступления своего хозяина в Украине, очень дорого за свои "подвиги" платили!
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17.05.2024 17:48 Ответить
І під яку статтю попадає порушення кордону, щоб по ньому відкривати вогонь? Чи це як в анекдоті? Зробив попереджувальний постріл в повітря, і не попав.
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17.05.2024 18:05 Ответить
Прикордонник вчинив правильно. Нема тут що розслідувати. Я б вчинив аналогічно.
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17.05.2024 18:37 Ответить
Твій дід НКВДист, який сотнями розстрілював українців, Твій батько син НКВДиста, а ти лайно собаче
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17.05.2024 20:25 Ответить
То есть ты бы стрельнул в голову безоружному человеку? Который просто хотел убежать из страны?
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17.05.2024 20:36 Ответить
Навіть серед україномовних досі багато ментальних кацапів.
Один з основних принципів кацапів завжди був, - "дєржать і нє пущать".

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17.05.2024 21:54 Ответить
Якби тут можна було ставити не просто лайк, я би поставив 'серце'. Ви описали дуже поширений випадок, бо останнім часом забагато фаріонщини.
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18.05.2024 03:10 Ответить
Він мав повне право щоб по ньому стріляти більше того, якщо порушник не реагує то ти зобов'язаний
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24.05.2024 10:32 Ответить
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22.05.2024 17:25 Ответить
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