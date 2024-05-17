На Закарпатье пограничник застрелил гражданского, пытавшегося незаконно пересечь границу. Начато расследование, - ГБР

Государственное бюро расследований задержало военнослужащего пограничного отряда, который застрелил 39-летнего жителя города Днепр при попытке пересечения украинско-румынской границы на Закарпатье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГБР в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Что случилось

По предварительным данным, 15 мая около 19:00 пограничники во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией. Гражданский не остановился по требованию военных, а наоборот - бросился бежать.

"Во время преследования беглеца военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", - отметили в ГБР.

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Что известно о погибшем

По информации следователей, погибшим оказался 39-летний уроженец Днепра, который имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

Сотрудники ГБР осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы, а также допросили военнослужащих пограничного наряда.

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Устанавливаются обстоятельства происшествия

ГБР начало расследование по факту гибели гражданского мужчины. Одного из военных задержали. Ему готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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