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Мужчина в Одессе зарезал 16-летнего подростка за отказ дать закурить. ВИДЕО+ФОТО

24-летний житель Харькова поздно вечером попросил у двух подростков закурить. Те отказали. Возникла драка, завершившаяся убийством.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Поздно вечером в спальном районе двое подростков спешили домой до комендантского часа. Их окликнули молодые люди, которые сидели на скамейке возле детской площадки - попросили закурить. Когда подростки отказали, двое недовольных молодых людей из компании начали перепалку и потасовку.

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Один из юношей брызнул в нападавших из слезоточивого баллончика и убежал. Он позвонил в частную охранную фирму с просьбой помочь. А когда вернулся - обнаружил тело своего товарища на земле в крови. Незнакомцев рядом уже не было.

Подросток вызвал скорую, но раненый умер еще до приезда медиков. Предварительная причина смерти - травма сердца и острая кровопотеря.

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Вбивство підлітка в Одесі
Вбивство підлітка в Одесі
Вбивство підлітка в Одесі

Подозреваемого в убийстве разыскали и задержали уже на следующее утро. Это 24-летний житель Харькова, который снимал в Одессе квартиру. Он рассказал, как выбросил нож, которым ударил подростка, на козырек подъезда неподалеку от места происшествия. Полицейские уже нашли орудие преступления.

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Харьковчанину сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Автор: 

Одесса (7880) подростки (444) убийство (6484)


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Топ комментарии
+30
Скільки ж в країні (та й в світі) дебілів... Тепер накуриться мудило (((
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08.05.2024 12:35
+19
Це не тварини. У тебе є вдома собака, кішка, папуга, ще хтось ???? Вони таке роблять ?? Перестаньте кидатися словами
Це просто закінчені покидьки , а не тварини
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08.05.2024 12:42
+16
Умисне вбивство з ************ мотивів (п.7 ч.1 ст.115 КК України) - довічне позбавлення волі
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08.05.2024 12:39
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Скільки ж в країні (та й в світі) дебілів... Тепер накуриться мудило (((
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08.05.2024 12:35 Ответить
А далі що? Відсидить, вийде, і що робитиме? Не знаю, що з такими робити.
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08.05.2024 13:18 Ответить
"Загрожує до 15 років"?

За умисне вбивство?
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08.05.2024 12:36 Ответить
якщо питання не риторичне, то рекомендую непоганий сайт - google.com
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08.05.2024 12:44 Ответить
В Україні немає смертної кари. Хиба що вибори президента у 2019
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08.05.2024 12:56 Ответить
Так, у нас діє КК імені Портнова, у якому за все, що могло загрожувати самому Портнову - корупця, держзрада, вбивства і тд - смішні покарання.
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08.05.2024 13:01 Ответить
Згідно статті 115 кримінально кодексу України умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Так що 15 це максимум, можливо отримає 7 років і все буде в рамках закону.
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08.05.2024 13:04 Ответить
або довічне
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08.05.2024 15:19 Ответить
позбавлення життя неповнолітнього вчиненого з ************ мотивів, може бути перекваліфіковано на підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.
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08.05.2024 15:21 Ответить
Ключове слово в вашому дописі «може бути» перекваліфікація. Відповім, що може і не бути. А може слідство встановить що то було перевищення меж необхідної оборони і т.д. і т.п. Не знаючи всіх обставин справи припускати що буде далі це гадання на кавовій гущі.
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08.05.2024 15:31 Ответить
я не гадаю, я вам доповів вичерпний зміст загроз покарання, який ви не знали, бо 15 це не "максимум" як ви написали.
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08.05.2024 15:40 Ответить
Я не просто написав, а процитував кримінальний кодекс України. Вбивство без обтяжуючих обставин карається від 7 до 15 років позбавлення волі. Ви почали фантазувати по те що хтось може щось перекваліфікувати. Визнайте свою помилку і вийдіть з цього діалогу бо юриспруденція це явно не ваше. І про чотири закони логіки мабуть нічого не чули..
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08.05.2024 15:58 Ответить
Від себе ви додали що 15 років - це нібито "максимум". Це ваша неосвіченість по темі, бо максимум - довічне, тут є обтяжуючі, бо підліток - це неповнолітня особа. Визнайте помилку, та не переходьте на особистості.
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08.05.2024 16:04 Ответить
Ще додам - вбивство юнака у київському фунікулері вже перекваліфікували на частину довічного, крапка
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08.05.2024 16:13 Ответить
Нічого особистого. З особами які не мають уявлення що таке логіка та юриспруденція мені спілкуватись не цікаво. Всього вам найкращого, живіть і надалі у вигаданій вами реальності
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08.05.2024 16:17 Ответить
Ви дешевий троль, який обгадився, тому що не знав КК України. Для особисто обдарованих повторюю - вбивство юнака у фуникулері вже йде по довічному.
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08.05.2024 16:22 Ответить
Вважайте що ви мене дуже сильно принизили, можете не зупинятись на «дешевому тролі» переходьте на кацапське матюччя. Ви мене нічим не здивуєте. Судова психіатрія був один з моїх улюблених предметів в університеті. Вчіться тримати себе в руках, психічне здоровʼя легко руйнується особливо в складні часи..
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08.05.2024 16:32 Ответить
вважайте, що я про вас щось там вважаю. Бо так ви зовсім занедбані світом.
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08.05.2024 19:15 Ответить
Ви дешевий троль, який обгадився, тому що не знав КК України. Для особисто обдарованих повторюю - вбивство юнака у фуникулері вже йде по довічному.

Не троль, а просто людина, яка не здатна визнавати власних помилок. Він до останнього буде наполягати на власній "правоті". Це нарцисизм та завищена самооцінка.
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09.05.2024 08:50 Ответить
Перший ознак інтелекту - здатність бачити та визнавати власні помилки.
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09.05.2024 10:44 Ответить
Вам вже нецікаво, бо ви сіли в калюжу зі своєю маячнею. А ось реально максимально можливий срок:
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08.05.2024 16:28 Ответить
Підтверджую:

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09.05.2024 08:46 Ответить
А повинна бути гільотина.
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08.05.2024 13:51 Ответить
Проблема в тому, що навіть у дуже цівілізованих країнах слідство помиляється. Є великі адвокатські контори, які одержують шалені прибутки на розслідуванні та оскарженні судових помилок. А у нецівілізованих країнах "винуватцем" можуть назвати кожного, хто став на шляху у кого завгодно: від президента до прибиральниці тьоті Маші (що вміє писати достатньо для написання доносу). А якщо це ще заполірувати правом на смертну кару...
То вже може бути ще один фронт...

Я не підтримую шпигунів, колаборантів, вбивць чи інших злочинців, але вважаю кращим саджати ніж вбивати. Бо не дуже впевнена в судовій системі рідної країни. Та й взагалі у судовій системі.
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08.05.2024 15:16 Ответить
Це ж тварини.
Є подразник - є реакція.
Мозок підказує, що будуть наслідки? Да іді ти в жопу і там думай, гдє єщьо лавє поднять, а пацану нє мєшай.
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08.05.2024 12:37 Ответить
Це не тварини. У тебе є вдома собака, кішка, папуга, ще хтось ???? Вони таке роблять ?? Перестаньте кидатися словами
Це просто закінчені покидьки , а не тварини
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08.05.2024 12:42 Ответить
Гірше. Це тварини, у яких є розум.
Яким можна, в тому числі, глушити інстинкти.
Наприклад, інстинкт материнства.
Люди набагато частіше кидають своїх дітей, ніж тварини, не кажучи про аборти.
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08.05.2024 12:44 Ответить
А в чому їх "тваринність"? Їх же ніхто не займав, щоб була реакція.
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08.05.2024 16:02 Ответить
Не розумієте хіба?
Попросили (насправді, наказали) дати вогню.
Відмова - ето как так, нам, хозяєвам жізні, сказалі "нєт"? Авторітєт попран, восстановіть можно только опустів наглєца. Сопротівляєтся - побіть. Сільно сопротівляєтся - убіть. Нікто нє можєт бить кручє хозяіна жізні, ідті протів волі хозяіна жізні.
Насправді рога таким "хозяєвам" теж обламати можна.
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08.05.2024 16:09 Ответить
Це все зрозуміло. "Тваринність" тут до чого.
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08.05.2024 23:50 Ответить
Тварина тупо реагує на подразники, якщо інстинкти не диктують іншу поведінку.
Бігти від небезпеки, бігти за кормом/самкою.
У людей-тварин ще додаються "вищі" потреби.
Русня, наприклад. Лізуть сюди за "вялічієм". Або за грошима. Вже давно закінчились ті, що свідомо йшли "родіну спасать".
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09.05.2024 08:23 Ответить
Та їх же не подразнювали і тварини тут не винні. Вони просто виродки, моральні виродки. У природи стався збій і щось пішло не так. Бувають виродки у фізичному вигляді, а це - моральні.
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09.05.2024 09:50 Ответить
Відмова - це і є подразник.
В уяві виродка йому вже надали послугу.
А тут за фактом - облом. Результат - агресія.
При чому, як тварина, не думає над наслідками.
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09.05.2024 10:00 Ответить
Горіти у Пеклі покидьку! І всім сцикунам з ножами...
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08.05.2024 12:38 Ответить
Умисне вбивство з ************ мотивів (п.7 ч.1 ст.115 КК України) - довічне позбавлення волі
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08.05.2024 12:39 Ответить
Така мерзота завжди підходить до тих, кого вважає слабшими з проханням дати закурити, аби тупо домахатися з метою спровокувати конфлікт чи пограбувати. Типове бидло, якому не місце в цивілізованому суспільстві і яке слід знищувати фізично, бо воно невиправне.
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08.05.2024 12:39 Ответить
думаю що було питання про причастність до ЛГБТ касти
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08.05.2024 12:40 Ответить
Хоч ЛГБТ і не люблю, але це не привід кидатись на них з ножем у разі відмови дати закурити.
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08.05.2024 12:57 Ответить
Сумніваюсь..у підорів закурить не просять...
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08.05.2024 18:25 Ответить
Заріжте його нафіг, або віддайте родичам, щоб забили лопатами. Клин вибивають клином, а слюнтяйство породжує подальшу можливість мати такі випадки.
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08.05.2024 12:43 Ответить
так, за вбивство дорослими чоловіками дітей слід було б вішати
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08.05.2024 12:48 Ответить
А родичі у нас хто, що мають виступати у ролі катів?
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08.05.2024 13:02 Ответить
Співробітнику УДО, який вбив (випадково) підлітка на фунікулері, загрожує довічне - ДБР.
Харків'янину (за умисне вбивство) загрожує до 15 років позбавлення волі.
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08.05.2024 12:59 Ответить
Все залежить від кваліфікуючих ознак цього злочину.
Стаття 115. Умисне вбивство
Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -

карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Умисне вбивство:

1) двох або більше осіб;

2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;

3) заручника або викраденої людини;

4) вчинене з особливою жорстокістю;

5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;

6) з корисливих мотивів;

7) з ************ мотивів;

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;

9) з метою приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення;

10) поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством;

11) вчинене на замовлення;

12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n765 статтями 116-118 цього Кодексу;

14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
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08.05.2024 13:12 Ответить
А чому не можна з от таких виродків сформувати штрафні батальйони і туди?
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08.05.2024 13:12 Ответить
Тому що русня ці факти по Європі рознесе, і Європа перестане "воїнам світла" зброю давати.
Ми ж тіпа хорошіє, нам нєльзя.
От робили б всю зброю самі, дозволу не питаючи, і гроші з Європи витягували б під загрозою непостачання викопних ресурсів - будь ласка, формуйте хоч армію з маніяків.
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08.05.2024 13:17 Ответить
Європі ***** на те хто буде гинути в Україні.
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08.05.2024 13:28 Ответить
Русня зробить все, щоб стало не пофіг.
І доводьте потім, що треба далі платити грошима шведів, німців, британців за зброю для гвалтівників та вбивць, якими ті будуть вбивати точно таких самих гвалтівників і вбивць. Поки не набридне, спільної мови не знайдуть та разом підуть на Європу, з європейською ж зброєю.
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08.05.2024 13:35 Ответить
головне, до 25 років берегти від ЗСУ таких персонажів
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08.05.2024 13:24 Ответить
повернути для таких випадків розтріл
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08.05.2024 13:55 Ответить
що ж це за йптвмть?! хай би орків різали
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08.05.2024 15:15 Ответить
 
 