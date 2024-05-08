Мужчина в Одессе зарезал 16-летнего подростка за отказ дать закурить. ВИДЕО+ФОТО

24-летний житель Харькова поздно вечером попросил у двух подростков закурить. Те отказали. Возникла драка, завершившаяся убийством.

Об этом рассказали в ГУ Нацполиции в Одесской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Поздно вечером в спальном районе двое подростков спешили домой до комендантского часа. Их окликнули молодые люди, которые сидели на скамейке возле детской площадки - попросили закурить. Когда подростки отказали, двое недовольных молодых людей из компании начали перепалку и потасовку.

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Один из юношей брызнул в нападавших из слезоточивого баллончика и убежал. Он позвонил в частную охранную фирму с просьбой помочь. А когда вернулся - обнаружил тело своего товарища на земле в крови. Незнакомцев рядом уже не было.

Подросток вызвал скорую, но раненый умер еще до приезда медиков. Предварительная причина смерти - травма сердца и острая кровопотеря.

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Подозреваемого в убийстве разыскали и задержали уже на следующее утро. Это 24-летний житель Харькова, который снимал в Одессе квартиру. Он рассказал, как выбросил нож, которым ударил подростка, на козырек подъезда неподалеку от места происшествия. Полицейские уже нашли орудие преступления.

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Харьковчанину сообщили о подозрении в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.