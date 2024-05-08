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Коломойскому объявлено о подозрении в организации заказного убийства

Коломойському оголошено про підозру

Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, объявлено о новом подозрении - в организации и заказе умышленного убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Офис Генпрокурора и Национальную полицию Украины.

"В августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда правоохранители задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика", - сообщили в полиции.

В Офисе Генпрокурора добавляют, что по данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Для реализации преступных намерений Коломойский привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

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Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды.

Сейчас прокуроры и следователи осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления. Подозреваемый бизнесмен находится под стражей.

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) убийство (6478) подозрение (484)


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Топ комментарии
+62
ЗЄшобло так не хоче видавати свого патрона до США, що навіть придумали йому замовне вбивство 20-річної давності на території, що зараз окупована. Може динозаврів теж бородата бабця замовив? В потрібний момент скажуть що докази не достатні і знімуть підозру.
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08.05.2024 10:36
+34
100%! Спонсор Найвеличнішого лідора не може бути убивцею!
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08.05.2024 10:34
+31
Ця вся возня - ХУЦПА. Для лохів.
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08.05.2024 10:43
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То ви як рахуєте, що 4 роки ще протягнути? 2024-2003=21
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08.05.2024 14:28 Ответить
Ви праві,помилка,21 рік.
То виходить 6 років пройшло,ще ліпше...
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08.05.2024 18:38 Ответить
Частина перша стаття 49 Кримінального кодексу передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Тобто,якщо коломоло вчинив тяжкий злочин 10 років тому,то зараз йому ніщо не загрожує.
Якщо йому підсовують ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН в 2003 році,то час також минув,аж на 6 років.Та і не факт,що мають якісь докази,якось так.
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08.05.2024 20:02 Ответить
Замах на Зеленського, другі звинувачення Коломойщі - Зе цирк хоче показати всьому світу свою нову п'єсу типу в Україні Демократія і Закон на першому місці 😁
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08.05.2024 14:10 Ответить
Мабуть баба Беня шокована вкрай таким нахабством
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08.05.2024 14:25 Ответить
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08.05.2024 14:38 Ответить
значить коломойші безпечніше бути під захистом держави.
як тільки шухер пронесе, коломойша вийде миттєво, без жодних питань!
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08.05.2024 16:37 Ответить
.... годувальника беню врятують,
головне, треба сценарій підтасувати ,
щоб ми українці, легко повірили, ще й при цьому сльозу пустили.
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08.05.2024 17:49 Ответить
знову зелена фуйня --- вже не знають яку ще туфту запустити --- за кого вони народ тримають ??? який гандон оце придумав . це щоб ..приват банк.. менше згадували ???
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08.05.2024 19:01 Ответить
а з Бібі Натаньяху погодили таку сміливу підозру?
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08.05.2024 19:53 Ответить
Зебилы, надо брать на поруки его.
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08.05.2024 22:53 Ответить
Цирк на дроті ...з коломойським та 🤡 ...
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08.05.2024 23:36 Ответить
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