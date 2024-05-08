Коломойскому объявлено о подозрении в организации заказного убийства
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, подозреваемому в легализации имущества, полученного мошенническим путем, объявлено о новом подозрении - в организации и заказе умышленного убийства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Офис Генпрокурора и Национальную полицию Украины.
"В августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. Жизнь потерпевшего удалось спасти врачам. Тогда правоохранители задержали исполнителей заказного убийства. Теперь же полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика", - сообщили в полиции.
В Офисе Генпрокурора добавляют, что по данным следствия, Коломойский, действуя по мотивам личной мести, заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.
Для реализации преступных намерений Коломойский привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.
Члены банды совершили нападение на директора одной из юридических компаний, нанеся ему удары и ножевые ранения в жизненно важные органы. В то же время это преступление не было доведено до конца по причинам, которые не зависели от воли членов банды.
Сейчас прокуроры и следователи осуществляют неотложные следственные и процессуальные действия, направленные на разоблачение всех лиц, причастных к совершению преступления. Подозреваемый бизнесмен находится под стражей.
Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).
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То виходить 6 років пройшло,ще ліпше...
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Тобто,якщо коломоло вчинив тяжкий злочин 10 років тому,то зараз йому ніщо не загрожує.
Якщо йому підсовують ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН в 2003 році,то час також минув,аж на 6 років.Та і не факт,що мають якісь докази,якось так.
як тільки шухер пронесе, коломойша вийде миттєво, без жодних питань!
головне, треба сценарій підтасувати ,
щоб ми українці, легко повірили, ще й при цьому сльозу пустили.