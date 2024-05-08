Коломойському оголошено підозру в організації замовного вбивства

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському, якого підозрюють в легалізації майна отриманого шахрайським шляхом, оголошено про нову підозру - в організації та замовленні умисного вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генпрокурора та Національну поліцію України.

"У серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", - повідомили у поліції.

В Офісі Генпрокурора додають, що за даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

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Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).