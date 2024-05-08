УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5551 відвідувач онлайн
Новини
23 303 114

Коломойському оголошено підозру в організації замовного вбивства

Коломойському оголошено про підозру

Українському бізнесмену Ігорю Коломойському, якого підозрюють в легалізації майна отриманого шахрайським шляхом, оголошено про нову підозру -  в організації та замовленні умисного вбивства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генпрокурора та Національну поліцію України.

"У серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", - повідомили у поліції.

В Офісі Генпрокурора додають, що за даними слідства,  Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства.

Для реалізації злочинних намірів Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд закрив справу за позовом Коломойського про скасування націоналізації "Приватбанку"

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому ударів та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину. Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) вбивство (3082) підозра (758)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
ЗЄшобло так не хоче видавати свого патрона до США, що навіть придумали йому замовне вбивство 20-річної давності на території, що зараз окупована. Може динозаврів теж бородата бабця замовив? В потрібний момент скажуть що докази не достатні і знімуть підозру.
показати весь коментар
08.05.2024 10:36
+34
100%! Спонсор Найвеличнішого лідора не може бути убивцею!
показати весь коментар
08.05.2024 10:34
+31
Ця вся возня - ХУЦПА. Для лохів.
показати весь коментар
08.05.2024 10:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
То ви як рахуєте, що 4 роки ще протягнути? 2024-2003=21
показати весь коментар
08.05.2024 14:28 Відповісти
Ви праві,помилка,21 рік.
То виходить 6 років пройшло,ще ліпше...
показати весь коментар
08.05.2024 18:38 Відповісти
Частина перша стаття 49 Кримінального кодексу передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;
3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Тобто,якщо коломоло вчинив тяжкий злочин 10 років тому,то зараз йому ніщо не загрожує.
Якщо йому підсовують ОСОБЛИВО ТЯЖКИЙ ЗЛОЧИН в 2003 році,то час також минув,аж на 6 років.Та і не факт,що мають якісь докази,якось так.
показати весь коментар
08.05.2024 20:02 Відповісти
Замах на Зеленського, другі звинувачення Коломойщі - Зе цирк хоче показати всьому світу свою нову п'єсу типу в Україні Демократія і Закон на першому місці 😁
показати весь коментар
08.05.2024 14:10 Відповісти
Мабуть баба Беня шокована вкрай таким нахабством
показати весь коментар
08.05.2024 14:25 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2024 14:38 Відповісти
значить коломойші безпечніше бути під захистом держави.
як тільки шухер пронесе, коломойша вийде миттєво, без жодних питань!
показати весь коментар
08.05.2024 16:37 Відповісти
.... годувальника беню врятують,
головне, треба сценарій підтасувати ,
щоб ми українці, легко повірили, ще й при цьому сльозу пустили.
показати весь коментар
08.05.2024 17:49 Відповісти
знову зелена фуйня --- вже не знають яку ще туфту запустити --- за кого вони народ тримають ??? який гандон оце придумав . це щоб ..приват банк.. менше згадували ???
показати весь коментар
08.05.2024 19:01 Відповісти
а з Бібі Натаньяху погодили таку сміливу підозру?
показати весь коментар
08.05.2024 19:53 Відповісти
Зебилы, надо брать на поруки его.
показати весь коментар
08.05.2024 22:53 Відповісти
Цирк на дроті ...з коломойським та 🤡 ...
показати весь коментар
08.05.2024 23:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 