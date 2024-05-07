В Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку, которую привезли из зоны АТО. Может сесть на 3 года, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который застрелил бельгийскую овчарку соседей, которую привезли в 2016 году из зоны АТО. Теперь ему грозит три года лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии

По данным следствия, в апреле 2024 года, подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло.

В прокуратуре рассказали, что пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи.





По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает.

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Подозрение жителю Киева

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 51-летнему жителю столицы в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины).







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