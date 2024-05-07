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В Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку, которую привезли из зоны АТО. Может сесть на 3 года, - прокуратура. ФОТОрепортаж

В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который застрелил бельгийскую овчарку соседей, которую привезли в 2016 году из зоны АТО. Теперь ему грозит три года лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о происшествии

По данным следствия, в апреле 2024 года, подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло.

В прокуратуре рассказали, что пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи.

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО у 2016 році
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО у 2016 році

По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает.

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Подозрение жителю Киева

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 51-летнему жителю столицы в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины).

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО

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животные (932) Киев (25518) прокуратура (5012) убийство (6484)


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Топ комментарии
+33
Якщо собака перебувала у дворі свого господаря, то стрілка треба суворо карати, бо він може бути дебілом, який і в людину шмальнути колись захоче.
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07.05.2024 14:12
+27
Навіщо приплітати те, що тварину привезли з зони АТО? Не захищаю сусіда, який застрелив собаку, але й хазяї повинні слідкувати за своєю твариною. Дуже мало інформації- чи скаржився сусід на собаку власникам, яких заходів вони вживали.... Зараз дуже багато різноманітної зоошизи, яка ставить тварин на перший план....
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07.05.2024 14:16
+26
стріляти -то конешно не правильно, але є дебільні не тільки собаки а і Їх господарі
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07.05.2024 14:17
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Коли ви всі почнете поважати ПРАВО НА ЖИТТЯ!!!
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08.05.2024 14:03 Ответить
Мало інфи щоб робити висновки. Але є досить інфи щоб зробити висновок що не було ніякого жорстокого поводження. Було вбивство тварини а не жорстоке поводження.
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07.05.2024 15:20 Ответить
От кого, насправді, шкода. А тут розказують байки про якийсь замах на ішака.
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07.05.2024 15:51 Ответить
Сказали що з АТО, думаю мали на увазі що пес тренований. Стріляти в чужих тварин не можна, тварина була не агресивна. А чувак зі зброєю явно небезпечний і буде добре якщо сяде.
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07.05.2024 15:57 Ответить
Оригінальний винахід забезпечити себе бронюванням від призову до лав ЗСУ..... Звичайно ж він вибачиться та заплатить грошову компенсацію, покається в усіх гріхах та отримає 3 роки умовно і автоматично ( маючи вирок Суду на руках) - ніякого спілкування з ТЦК! Продуманий ділок....
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07.05.2024 16:16 Ответить
Пес все життя буде пам"ятати зло , яке йому зробила ця людина - кинув раз камінь, і через багато років пес завжди буде гавкати і кидатися! Шкода пса!
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07.05.2024 17:11 Ответить
Зазвичай двоногі бувають більш небезпечними і шкідливими, ніж чотирилапі. Більшість тварин і звірів, якщо вони не хворі на сказ, безпричинно агресію не проявляють. А цьому бажаючому постріляти я б "запропонував" замість трьох років в зоні поїхати на південь чи схід пополювати на москалів (в сенсі пропозиції, від якої не відмовляються).
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07.05.2024 17:13 Ответить
Собака гавкала тільки на нього? На інших сусідів ні? Може вона щось відчувала? Треба добре перевірити того стрілка, може там наркотики чи ще що?
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07.05.2024 17:36 Ответить
Респект, пани Ольга. Ваша версия насчёт наркотиков у стрелка очень правильная и реалистичная. Собака ведь тренированная и очень хорошей служебной породы, которая массово используется в полиции западноевропейских стран для обнаружения наркотиков и взрывчатки.
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12.06.2024 01:52 Ответить
Вже давно пора саджати до в'язниці за жорстоке поводження з тваринами.
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07.05.2024 19:04 Ответить
Виродок. Кацапня ментальна. Встромити в сраку рушницю і вистрелити.
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07.05.2024 19:31 Ответить
Не только ментальная, но и физическо-генетическая. Уверен, что это был кацап-живодёр.

Ведь в Киеве был случай лет 8 назад, когда какой-то выродок в раздражении выбросил кота с 9 этажа. Киевляне массово возмутились, максимально распространили информацию в сети. Подонок попал под суд, стала известна фамилия урода : конечно же, этот живодёр оказался кацапом, когда-то попавшим в Киев по распределению из Пермского института.
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12.06.2024 01:59 Ответить
Якщо весь час гавкала на сусіда, якого весь час бачила на протязі багатьох років, значить відчувала недобру людину або сусід провокував. В мене дві собаки, вони щодня бачать сусідів і гавкають на них, коли ті підходять до паркану, але лише пару разів, щоб продемонструвати пильність, хоч в двір безпечно зайти не дадуть.
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07.05.2024 23:40 Ответить
Не так тії вороги, як добрії люди. Вижив собака в АТО, а ось реалій мирного життя не переніс. Забув прізвище кримського активіста, якого москалі ув'язнили за вивішування прапору України. Якому вже після звільнення з в'язниці у Києві у Гідропарку череп проломили.
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08.05.2024 09:25 Ответить
Балух його прізвище.
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08.05.2024 14:17 Ответить
Точно, дякую.
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08.05.2024 15:51 Ответить
нерви свої хай використовує на війні проти рашистів, а не безневинних псів!
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08.05.2024 10:13 Ответить
ПОВАЖАЙТЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ!
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08.05.2024 14:04 Ответить
Гандона треба на зону.
Сьогодні застрелив собаку бо не сподобалась як собака на нього дивиться, завтра це може бути дитина.....
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08.05.2024 14:16 Ответить
А вівчарка знає на кого треба навкати.
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08.05.2024 17:05 Ответить
У сусідів була собака. Німецька вівчарка. І ось кожен день о 6 рано відчиняються двері і та собака з диким гавкітом вилітає у двір. Гавкає десь так з півгодини, просто так, в нікуди. Потім трохи заткнеться, але якщо якийсь горобець, чи перехожий, то знову гавкає. Спати з 6 рано вже неможливо.
Щось зробити у себе в дворі було нереально, тільки вийдеш з дому , а воно надривається аж піна з пащі летить.
Добре тільки що ця порода живе 10 років.
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08.05.2024 21:38 Ответить
у Німеччині я за два роки майже не чув собачого лаю
усі собацюри мають бути виховані
більш того, всі володарі собак мають гуляти їх тільки на прив'зі, а при зустрічі с пішохідом зупинятися , давати прохід, задкуючи до бордюру п'ятами, собаці давати команду "сідєть" та чекати, поки ти пройдеш повз
такий закон
якщо ти стуканеш поліціянтам, що тебе непокоїть чийсь собака, буде розслідування і штраф
бездомних псів або котів нема по визначенню
але є ньюанси, як усюди - сусідчина шавка при виході на прогулянку лає на всьо, що бачить, навіть нерухоме та менш неї за розміром
бабця дуже вибачається кожного разу
а про обов'зкове збірання лайна свого улюбленця ващє нема діскусій
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08.05.2024 22:15 Ответить
Не підтримую аналогічні коментарі в інших випадках, але в цьому випадку, є дуже доречним та правильним, стрілка потрібно призвати до лав ЗСУ та відправити на нуль, хай там так "вправно" су...ка стріляє, а не тут зі зброєю бігає!
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09.05.2024 10:48 Ответить
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