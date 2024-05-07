В Киеве мужчина застрелил бельгийскую овчарку, которую привезли из зоны АТО. Может сесть на 3 года, - прокуратура. ФОТОрепортаж
В Киеве сообщено о подозрении мужчине, который застрелил бельгийскую овчарку соседей, которую привезли в 2016 году из зоны АТО. Теперь ему грозит три года лишения свободы.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о происшествии
По данным следствия, в апреле 2024 года, подозреваемый, находясь в обеденное время в частном доме в Подольском районе, совершил три прицельных выстрела в соседскую собаку породы бельгийская овчарка. Животное погибло.
В прокуратуре рассказали, что пса по кличке "Чип" привезли из зоны АТО в 2016 году, он много лет охранял дом своей семьи.
По словам владельцев животного, соседу не нравилось, что собака все время на него лает.
Подозрение жителю Киева
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 51-летнему жителю столицы в жестоком обращении с животным, что привело к его гибели (ч. 1 ст. 299 УК Украины).
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Ведь в Киеве был случай лет 8 назад, когда какой-то выродок в раздражении выбросил кота с 9 этажа. Киевляне массово возмутились, максимально распространили информацию в сети. Подонок попал под суд, стала известна фамилия урода : конечно же, этот живодёр оказался кацапом, когда-то попавшим в Киев по распределению из Пермского института.
Сьогодні застрелив собаку бо не сподобалась як собака на нього дивиться, завтра це може бути дитина.....
Щось зробити у себе в дворі було нереально, тільки вийдеш з дому , а воно надривається аж піна з пащі летить.
Добре тільки що ця порода живе 10 років.
усі собацюри мають бути виховані
більш того, всі володарі собак мають гуляти їх тільки на прив'зі, а при зустрічі с пішохідом зупинятися , давати прохід, задкуючи до бордюру п'ятами, собаці давати команду "сідєть" та чекати, поки ти пройдеш повз
такий закон
якщо ти стуканеш поліціянтам, що тебе непокоїть чийсь собака, буде розслідування і штраф
бездомних псів або котів нема по визначенню
але є ньюанси, як усюди - сусідчина шавка при виході на прогулянку лає на всьо, що бачить, навіть нерухоме та менш неї за розміром
бабця дуже вибачається кожного разу
а про обов'зкове збірання лайна свого улюбленця ващє нема діскусій