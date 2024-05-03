Убийство украинца в Будапеште: Посольство Украины выясняет обстоятельства трагедии
Посольство Украины в Венгрии выясняет обстоятельства трагического события в Будапеште. Там от ножевых ранений 1 мая погиб гражданин Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Там отметили, что ведомству известно о гибели гражданина Украины в столице Венгрии.
"Дополнительные обстоятельства сейчас выясняет посольство", - отметили в МИД.
Накануне полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего украинца.
Убийство украинца в Будапеште
Напомним, 1 мая венгерские правоохранители получили сообщение о драке между двумя мужчинами, один из которых истекал кровью.
По предварительной информации, 44-летний казахстанец во время ссоры нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Он скончался на месте.
Открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве.
Венгерское RTL Híradó сообщило, что оба мужчины работали водителями грузовиков. На момент трагедии они находились на территории транспортной компании.
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Казахстанець? Та кацап якийсь з паспортом Казахстану.
А, взагалі, якщо українці будуть і далі себе поводити як жертви і нічого не робити, то таких новин буде дедалі більше.