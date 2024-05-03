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Убийство украинца в Будапеште: Посольство Украины выясняет обстоятельства трагедии

Посольство України в Угорщині

Посольство Украины в Венгрии выясняет обстоятельства трагического события в Будапеште. Там от ножевых ранений 1 мая погиб гражданин Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Там отметили, что ведомству известно о гибели гражданина Украины в столице Венгрии.

"Дополнительные обстоятельства сейчас выясняет посольство", - отметили в МИД.

Накануне полиция Будапешта сообщила, что задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего украинца.

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Убийство украинца в Будапеште

Напомним, 1 мая венгерские правоохранители получили сообщение о драке между двумя мужчинами, один из которых истекал кровью.

По предварительной информации, 44-летний казахстанец во время ссоры нанес несколько ножевых ранений 48-летнему украинцу. Он скончался на месте.

Открыто уголовное производство по подозрению в непредумышленном убийстве.

Венгерское RTL Híradó сообщило, что оба мужчины работали водителями грузовиков. На момент трагедии они находились на территории транспортной компании.

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Автор: 

Венгрия (1933) посольство (1079) убийство (6476)


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знову сволота?
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03.05.2024 09:15 Ответить
Та да
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03.05.2024 09:22 Ответить
За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві.

Казахстанець? Та кацап якийсь з паспортом Казахстану.

А, взагалі, якщо українці будуть і далі себе поводити як жертви і нічого не робити, то таких новин буде дедалі більше.
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03.05.2024 09:31 Ответить
Війна триває і у тилу...
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03.05.2024 10:06 Ответить
Надо помнить что враги есть везде. Избегайте общества потенциальных вражин и/или атакуйте первыми. Видите пассажиров с триколороми или зетками-- идите за ними до ближайшего укромного места без камер , например в места обозначенные буквами "Мэ" и" Жо" и действуйте по обстоятельствам. По лестнице тоже можно помочь спуститься в безлюдном месте.Никаких разговоров по душам и убеждений. Никаких вопросов. Никаких экскламаций. Никаких признаний ни в чем если поймали. Молчите и до и после. Пускай сам доказывает что не подскользнулся на собственном котяхе. И тд, и тп.
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03.05.2024 09:34 Ответить
База 💪
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03.05.2024 15:38 Ответить
Я допускаю, что все нападения в Европе на украинцев спланированы эрфией и осуществлены через их агентуру...
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03.05.2024 15:38 Ответить
Додому треба вертатися, захищати Батьківщину. Вештаються по закордонних смітниках і панелях... то їх і ріжуть як баранів.
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03.05.2024 22:27 Ответить
 
 