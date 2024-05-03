УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13097 відвідувачів онлайн
Новини
4 910 8

Убивство українця в Будапешті: Посольство України з’ясовує обставини трагедії

Посольство України в Угорщині

Посольство України в Угорщині з’ясовує обставини трагічної події в Будапешті. Там від ножових поранень 1 травня загинув громадянин України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

Там зазначили, що відомству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини.

"Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", - зауважили в МЗС.

Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вбивство українських військових у Німеччині: один із загиблих служив у Десантно-штурмових військах

Вбивство українця в Будапешті

Нагадаємо, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.

За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.

Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок. На момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії.

Читайте також: Росіянин зарізав двох українців у Німеччині

Автор: 

Угорщина (2262) посольство (942) вбивство (3080)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
знову сволота?
показати весь коментар
03.05.2024 09:15 Відповісти
Та да
показати весь коментар
03.05.2024 09:22 Відповісти
За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві.

Казахстанець? Та кацап якийсь з паспортом Казахстану.

А, взагалі, якщо українці будуть і далі себе поводити як жертви і нічого не робити, то таких новин буде дедалі більше.
показати весь коментар
03.05.2024 09:31 Відповісти
Війна триває і у тилу...
показати весь коментар
03.05.2024 10:06 Відповісти
Надо помнить что враги есть везде. Избегайте общества потенциальных вражин и/или атакуйте первыми. Видите пассажиров с триколороми или зетками-- идите за ними до ближайшего укромного места без камер , например в места обозначенные буквами "Мэ" и" Жо" и действуйте по обстоятельствам. По лестнице тоже можно помочь спуститься в безлюдном месте.Никаких разговоров по душам и убеждений. Никаких вопросов. Никаких экскламаций. Никаких признаний ни в чем если поймали. Молчите и до и после. Пускай сам доказывает что не подскользнулся на собственном котяхе. И тд, и тп.
показати весь коментар
03.05.2024 09:34 Відповісти
База 💪
показати весь коментар
03.05.2024 15:38 Відповісти
Я допускаю, что все нападения в Европе на украинцев спланированы эрфией и осуществлены через их агентуру...
показати весь коментар
03.05.2024 15:38 Відповісти
Додому треба вертатися, захищати Батьківщину. Вештаються по закордонних смітниках і панелях... то їх і ріжуть як баранів.
показати весь коментар
03.05.2024 22:27 Відповісти
 
 