Убивство українця в Будапешті: Посольство України з’ясовує обставини трагедії
Посольство України в Угорщині з’ясовує обставини трагічної події в Будапешті. Там від ножових поранень 1 травня загинув громадянин України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.
Там зазначили, що відомству відомо про загибель громадянина України в столиці Угорщини.
"Додаткові обставини наразі зʼясовує посольство", - зауважили в МЗС.
Напередодні поліція Будапешта повідомила, що затримала 44-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 48-річного українця.
Вбивство українця в Будапешті
Нагадаємо, 1 травня угорські правоохоронці отримали повідомлення про бійку між двома чоловіками, один з яких стікав кров’ю.
За попередньої інформацією, 44-річний казахстанець під час сварки завдав кілька ножових поранень 48-річному українцеві. Він помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження за підозрою у ненавмисному вбивстві.
Угорське RTL Híradó повідомило, що обидва чоловіки працювали водіями вантажівок. На момент трагедії вони перебували на території транспортної компанії.
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Казахстанець? Та кацап якийсь з паспортом Казахстану.
А, взагалі, якщо українці будуть і далі себе поводити як жертви і нічого не робити, то таких новин буде дедалі більше.