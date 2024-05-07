У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО. Може сісти на 3 роки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив бельгійську вівчарку сусідів, яку привезли у 2016 році із зони АТО. Тепер йому загрожує три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про подію

За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.

У прокуратурі розповіли, що пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини.





За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

Читайте також: Убивство українця в Будапешті: Посольство України з’ясовує обставини трагедії

Підозра мешканцю Києва

На даний час досудове розслідування триває.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).







Читайте також: У Києві затримали на блокпосту чоловіка, який без документів перевозив 9 плямистих оленів. Одна тварина померла, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж