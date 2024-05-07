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У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО. Може сісти на 3 роки, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив бельгійську вівчарку сусідів, яку привезли у 2016 році із зони АТО. Тепер йому загрожує три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про подію

За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.

У прокуратурі розповіли, що пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини.

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО у 2016 році
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО у 2016 році

За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.

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Підозра мешканцю Києва

На даний час досудове розслідування триває.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).

У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО
У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку ветерана АТО

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Автор: 

тварини (463) Київ (19463) прокуратура (3676) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+33
Якщо собака перебувала у дворі свого господаря, то стрілка треба суворо карати, бо він може бути дебілом, який і в людину шмальнути колись захоче.
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07.05.2024 14:12
+27
Навіщо приплітати те, що тварину привезли з зони АТО? Не захищаю сусіда, який застрелив собаку, але й хазяї повинні слідкувати за своєю твариною. Дуже мало інформації- чи скаржився сусід на собаку власникам, яких заходів вони вживали.... Зараз дуже багато різноманітної зоошизи, яка ставить тварин на перший план....
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07.05.2024 14:16
+26
стріляти -то конешно не правильно, але є дебільні не тільки собаки а і Їх господарі
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07.05.2024 14:17
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Коли ви всі почнете поважати ПРАВО НА ЖИТТЯ!!!
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08.05.2024 14:03 Відповісти
Мало інфи щоб робити висновки. Але є досить інфи щоб зробити висновок що не було ніякого жорстокого поводження. Було вбивство тварини а не жорстоке поводження.
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07.05.2024 15:20 Відповісти
От кого, насправді, шкода. А тут розказують байки про якийсь замах на ішака.
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07.05.2024 15:51 Відповісти
Сказали що з АТО, думаю мали на увазі що пес тренований. Стріляти в чужих тварин не можна, тварина була не агресивна. А чувак зі зброєю явно небезпечний і буде добре якщо сяде.
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07.05.2024 15:57 Відповісти
Оригінальний винахід забезпечити себе бронюванням від призову до лав ЗСУ..... Звичайно ж він вибачиться та заплатить грошову компенсацію, покається в усіх гріхах та отримає 3 роки умовно і автоматично ( маючи вирок Суду на руках) - ніякого спілкування з ТЦК! Продуманий ділок....
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07.05.2024 16:16 Відповісти
Пес все життя буде пам"ятати зло , яке йому зробила ця людина - кинув раз камінь, і через багато років пес завжди буде гавкати і кидатися! Шкода пса!
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07.05.2024 17:11 Відповісти
Зазвичай двоногі бувають більш небезпечними і шкідливими, ніж чотирилапі. Більшість тварин і звірів, якщо вони не хворі на сказ, безпричинно агресію не проявляють. А цьому бажаючому постріляти я б "запропонував" замість трьох років в зоні поїхати на південь чи схід пополювати на москалів (в сенсі пропозиції, від якої не відмовляються).
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07.05.2024 17:13 Відповісти
Собака гавкала тільки на нього? На інших сусідів ні? Може вона щось відчувала? Треба добре перевірити того стрілка, може там наркотики чи ще що?
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07.05.2024 17:36 Відповісти
Респект, пани Ольга. Ваша версия насчёт наркотиков у стрелка очень правильная и реалистичная. Собака ведь тренированная и очень хорошей служебной породы, которая массово используется в полиции западноевропейских стран для обнаружения наркотиков и взрывчатки.
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12.06.2024 01:52 Відповісти
Вже давно пора саджати до в'язниці за жорстоке поводження з тваринами.
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07.05.2024 19:04 Відповісти
Виродок. Кацапня ментальна. Встромити в сраку рушницю і вистрелити.
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07.05.2024 19:31 Відповісти
Не только ментальная, но и физическо-генетическая. Уверен, что это был кацап-живодёр.

Ведь в Киеве был случай лет 8 назад, когда какой-то выродок в раздражении выбросил кота с 9 этажа. Киевляне массово возмутились, максимально распространили информацию в сети. Подонок попал под суд, стала известна фамилия урода : конечно же, этот живодёр оказался кацапом, когда-то попавшим в Киев по распределению из Пермского института.
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12.06.2024 01:59 Відповісти
Якщо весь час гавкала на сусіда, якого весь час бачила на протязі багатьох років, значить відчувала недобру людину або сусід провокував. В мене дві собаки, вони щодня бачать сусідів і гавкають на них, коли ті підходять до паркану, але лише пару разів, щоб продемонструвати пильність, хоч в двір безпечно зайти не дадуть.
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07.05.2024 23:40 Відповісти
Не так тії вороги, як добрії люди. Вижив собака в АТО, а ось реалій мирного життя не переніс. Забув прізвище кримського активіста, якого москалі ув'язнили за вивішування прапору України. Якому вже після звільнення з в'язниці у Києві у Гідропарку череп проломили.
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08.05.2024 09:25 Відповісти
Балух його прізвище.
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08.05.2024 14:17 Відповісти
Точно, дякую.
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08.05.2024 15:51 Відповісти
нерви свої хай використовує на війні проти рашистів, а не безневинних псів!
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08.05.2024 10:13 Відповісти
ПОВАЖАЙТЕ ПРАВО НА ЖИТТЯ!
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08.05.2024 14:04 Відповісти
Гандона треба на зону.
Сьогодні застрелив собаку бо не сподобалась як собака на нього дивиться, завтра це може бути дитина.....
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08.05.2024 14:16 Відповісти
А вівчарка знає на кого треба навкати.
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08.05.2024 17:05 Відповісти
У сусідів була собака. Німецька вівчарка. І ось кожен день о 6 рано відчиняються двері і та собака з диким гавкітом вилітає у двір. Гавкає десь так з півгодини, просто так, в нікуди. Потім трохи заткнеться, але якщо якийсь горобець, чи перехожий, то знову гавкає. Спати з 6 рано вже неможливо.
Щось зробити у себе в дворі було нереально, тільки вийдеш з дому , а воно надривається аж піна з пащі летить.
Добре тільки що ця порода живе 10 років.
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08.05.2024 21:38 Відповісти
у Німеччині я за два роки майже не чув собачого лаю
усі собацюри мають бути виховані
більш того, всі володарі собак мають гуляти їх тільки на прив'зі, а при зустрічі с пішохідом зупинятися , давати прохід, задкуючи до бордюру п'ятами, собаці давати команду "сідєть" та чекати, поки ти пройдеш повз
такий закон
якщо ти стуканеш поліціянтам, що тебе непокоїть чийсь собака, буде розслідування і штраф
бездомних псів або котів нема по визначенню
але є ньюанси, як усюди - сусідчина шавка при виході на прогулянку лає на всьо, що бачить, навіть нерухоме та менш неї за розміром
бабця дуже вибачається кожного разу
а про обов'зкове збірання лайна свого улюбленця ващє нема діскусій
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08.05.2024 22:15 Відповісти
Не підтримую аналогічні коментарі в інших випадках, але в цьому випадку, є дуже доречним та правильним, стрілка потрібно призвати до лав ЗСУ та відправити на нуль, хай там так "вправно" су...ка стріляє, а не тут зі зброєю бігає!
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09.05.2024 10:48 Відповісти
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