У Києві чоловік застрелив бельгійську вівчарку, яку привезли із зони АТО. Може сісти на 3 роки, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив бельгійську вівчарку сусідів, яку привезли у 2016 році із зони АТО. Тепер йому загрожує три роки позбавлення волі.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо про подію
За даними слідства, у квітні 2024 року, підозрюваний, перебуваючи в обідній час у приватному будинку в Подільському районі, здійснив три прицільні постріли у сусідського собаку породи бельгійська вівчарка. Тварина загинула.
У прокуратурі розповіли, що пса на прізвисько "Чіп" привезли із зони АТО у 2016 році, він багато років охороняв будинок своєї родини.
За словами власників тварини, сусіду не подобалось, що собака весь час на нього гавкає.
Підозра мешканцю Києва
На даний час досудове розслідування триває.
За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 51-річному мешканцю столиці у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 1 ст. 299 КК України).
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Ведь в Киеве был случай лет 8 назад, когда какой-то выродок в раздражении выбросил кота с 9 этажа. Киевляне массово возмутились, максимально распространили информацию в сети. Подонок попал под суд, стала известна фамилия урода : конечно же, этот живодёр оказался кацапом, когда-то попавшим в Киев по распределению из Пермского института.
Сьогодні застрелив собаку бо не сподобалась як собака на нього дивиться, завтра це може бути дитина.....
Щось зробити у себе в дворі було нереально, тільки вийдеш з дому , а воно надривається аж піна з пащі летить.
Добре тільки що ця порода живе 10 років.
усі собацюри мають бути виховані
більш того, всі володарі собак мають гуляти їх тільки на прив'зі, а при зустрічі с пішохідом зупинятися , давати прохід, задкуючи до бордюру п'ятами, собаці давати команду "сідєть" та чекати, поки ти пройдеш повз
такий закон
якщо ти стуканеш поліціянтам, що тебе непокоїть чийсь собака, буде розслідування і штраф
бездомних псів або котів нема по визначенню
але є ньюанси, як усюди - сусідчина шавка при виході на прогулянку лає на всьо, що бачить, навіть нерухоме та менш неї за розміром
бабця дуже вибачається кожного разу
а про обов'зкове збірання лайна свого улюбленця ващє нема діскусій