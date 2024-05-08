Чоловік в Одесі зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
24-річний мешканець Харкова пізно ввечері попросив у двох підлітків закурити. Ті відмовили. Виникла бійка, що завершилася вбивством.
Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Одеській області, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пізно ввечері в спальному районі двоє підлітків поспішали додому до комендантської години. Їх гукнули молодики, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика - попросили закурити. Коли підлітки відмовили, двоє незадоволених молодих людей з компанії розпочали перепалку та штовханину.
Один з юнаків бризнув у нападників зі сльозогінного балончика та втік. Він зателефонував до приватної охоронної фірми з проханням допомогти. А коли повернувся - виявив тіло свого товариша на землі в крові. Незнайомців поруч вже не було.
Підліток викликав швидку, але поранений помер ще до приїзду медиків. Попередня причина смерті - травма серця та гостра крововтрата.
Підозрюваного у вбивстві розшукали та затримали вже наступного ранку. Це 24-річний мешканець Харкова, який знімав в Одесі квартиру. Він розповів, як викинув ніж, яким вдарив підлітка, на козирок під’їзду неподалік від місця події. Поліцейські вже знайшли знаряддя злочину.
Харків’янину повідомили про підозру у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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За умисне вбивство?
Не троль, а просто людина, яка не здатна визнавати власних помилок. Він до останнього буде наполягати на власній "правоті". Це нарцисизм та завищена самооцінка.
То вже може бути ще один фронт...
Я не підтримую шпигунів, колаборантів, вбивць чи інших злочинців, але вважаю кращим саджати ніж вбивати. Бо не дуже впевнена в судовій системі рідної країни. Та й взагалі у судовій системі.
Є подразник - є реакція.
Мозок підказує, що будуть наслідки? Да іді ти в жопу і там думай, гдє єщьо лавє поднять, а пацану нє мєшай.
Це просто закінчені покидьки , а не тварини
Яким можна, в тому числі, глушити інстинкти.
Наприклад, інстинкт материнства.
Люди набагато частіше кидають своїх дітей, ніж тварини, не кажучи про аборти.
Попросили (насправді, наказали) дати вогню.
Відмова - ето как так, нам, хозяєвам жізні, сказалі "нєт"? Авторітєт попран, восстановіть можно только опустів наглєца. Сопротівляєтся - побіть. Сільно сопротівляєтся - убіть. Нікто нє можєт бить кручє хозяіна жізні, ідті протів волі хозяіна жізні.
Насправді рога таким "хозяєвам" теж обламати можна.
Бігти від небезпеки, бігти за кормом/самкою.
У людей-тварин ще додаються "вищі" потреби.
Русня, наприклад. Лізуть сюди за "вялічієм". Або за грошима. Вже давно закінчились ті, що свідомо йшли "родіну спасать".
В уяві виродка йому вже надали послугу.
А тут за фактом - облом. Результат - агресія.
При чому, як тварина, не думає над наслідками.
Харків'янину (за умисне вбивство) загрожує до 15 років позбавлення волі.
Стаття 115. Умисне вбивство
Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Умисне вбивство:
1) двох або більше осіб;
2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності;
3) заручника або викраденої людини;
4) вчинене з особливою жорстокістю;
5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
6) з корисливих мотивів;
7) з ************ мотивів;
8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
9) з метою приховати інше кримінальне правопорушення або полегшити його вчинення;
10) поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством;
11) вчинене на замовлення;
12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;
13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n765 статтями 116-118 цього Кодексу;
14) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.
Ми ж тіпа хорошіє, нам нєльзя.
От робили б всю зброю самі, дозволу не питаючи, і гроші з Європи витягували б під загрозою непостачання викопних ресурсів - будь ласка, формуйте хоч армію з маніяків.
І доводьте потім, що треба далі платити грошима шведів, німців, британців за зброю для гвалтівників та вбивць, якими ті будуть вбивати точно таких самих гвалтівників і вбивць. Поки не набридне, спільної мови не знайдуть та разом підуть на Європу, з європейською ж зброєю.