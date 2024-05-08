Чоловік в Одесі зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

24-річний мешканець Харкова пізно ввечері попросив у двох підлітків закурити. Ті відмовили. Виникла бійка, що завершилася вбивством.

Про це розповіли в ГУ Нацполіції в Одеській області, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пізно ввечері в спальному районі двоє підлітків поспішали додому до комендантської години. Їх гукнули молодики, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика - попросили закурити. Коли підлітки відмовили, двоє незадоволених молодих людей з компанії розпочали перепалку та штовханину.

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Один з юнаків бризнув у нападників зі сльозогінного балончика та втік. Він зателефонував до приватної охоронної фірми з проханням допомогти. А коли повернувся - виявив тіло свого товариша на землі в крові. Незнайомців поруч вже не було.

Підліток викликав швидку, але поранений помер ще до приїзду медиків. Попередня причина смерті - травма серця та гостра крововтрата.

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Підозрюваного у вбивстві розшукали та затримали вже наступного ранку. Це 24-річний мешканець Харкова, який знімав в Одесі квартиру. Він розповів, як викинув ніж, яким вдарив підлітка, на козирок під’їзду неподалік від місця події. Поліцейські вже знайшли знаряддя злочину.

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Харків’янину повідомили про підозру у вбивстві. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.