Вбивство підлітка у фунікулері: підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення (оновлено)

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону завершила досудове розслідування стосовно співробітника Управління державної охорони України за фактом вчинення умисного вбивства підлітка на фунікулері в Києві з хуліганських мотивів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, слідство встановило, що 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.

"Після виходу з вагона, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів", - наголошують в Офісі генпрокурора.

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Також інформується, що наразі підозрюваний перебуває під вартою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Як своєю чергою додали у ДБР, у ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

Такуож у ДРБ наголошують, що затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Вбивство неповнолітнього у київському фунікулері

Увечері 7 квітня на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

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