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Вбивство підлітка у фунікулері: підозру співробітнику УДО перекваліфікували, йому загрожує довічне ув’язнення (оновлено)

фунікулер

Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону завершила досудове розслідування стосовно співробітника Управління державної охорони України за фактом вчинення умисного вбивства підлітка на фунікулері в Києві з хуліганських мотивів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, слідство встановило, що 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків.

"Після виходу з вагона, дочекавшись неповнолітнього, підозрюваний з хуліганських мотивів штовхнув його. Внаслідок падіння потерпілий розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї, від якого помер до приїзду лікарів", - наголошують в Офісі генпрокурора.

вбивця підлітка у фунікулері

Також читайте: Вбивство підлітка у київському фунікулері: Підозрюваного арештували до 5 червня без альтернативи застави

Також інформується, що наразі підозрюваний перебуває під вартою. Стороні захисту надано доступ до матеріалів для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Як своєю чергою додали у ДБР, у ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 ККУ, яка передбачає довічне позбавлення волі.

Такуож у ДРБ наголошують, що затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

Вбивство неповнолітнього у київському фунікулері

Увечері 7 квітня на станції столичного фунікулера між чоловіком та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Правоохоронцю, причетному до трагедії на станції, оголосили підозру.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомляло про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства на станції фунікулера в Києві.

Читайте: Підозрюваний у вбивстві підлітка у київському фунікулері перебував напідпитку, - ДБР

Автор: 

вбивство (3088) фунікулер (57) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+11
Ні слова про тих, хто встановив у транспортному засобі звичайні стекла. Якби стояв триплекс чи гартоване - нічого б не сталося.
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08.05.2024 12:30
+7
Трагедія((. Одна людина померла, інша сяде на роки.. Люди, вам що не вистачає горя, смертей та крові від кацапів??, що ви ще й всередині країни один одного вбиваєте? Прикро.
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08.05.2024 12:32
+5
І все-таки залишається незрозумілою причина конфлікту. Ну, не міг чоловік ні з того, ні з сього напасти на якогось лобуряку.
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08.05.2024 12:40
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Ненавмисне вбивство,але є нюанси....
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08.05.2024 12:24 Відповісти
"за фактом вчинення умисного вбивства"
Чому воно умисне, незрозуміло. Ще б написали "в складі групи" (скло теж винне).
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08.05.2024 13:03 Відповісти
Ні слова про тих, хто встановив у транспортному засобі звичайні стекла. Якби стояв триплекс чи гартоване - нічого б не сталося.
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08.05.2024 12:30 Відповісти
п.с. ГОСТ 5727-88. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия - чинний.
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08.05.2024 12:36 Відповісти
Як варіант - металева огорожа або паркан
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08.05.2024 12:40 Відповісти
А хто тобі сказав, що то було скло у транспорті?!
Взагалі, судячи по публікаціям журналістів, то було скло БУДІВЛІ фунікулера.
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08.05.2024 12:45 Відповісти
Так, визнаю, але чому тоді немає огорожі у публічному місці чи не застосовано безпечне скло?
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08.05.2024 12:54 Відповісти
ти так ********* ГОСТи... то, може й на це якійсь ГОСТ знайдеш?
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08.05.2024 13:19 Відповісти
Я то можу знайти, а от дебілам це навіщо?
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08.05.2024 13:24 Відповісти
п.с. Та можна було б ці вікна прозорою плівкою заклеїти, копійки би витратили.
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Артикул 1514-4 В наличии Оставить отзыв 220 грн/комплект
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08.05.2024 18:53 Відповісти
Приміщення Київського фунікулеру - історичні споруди 120-річної давності, там капітальний ремонт був аж у 80-х.
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08.05.2024 14:24 Відповісти
Київський фунікулер закривають на ремонт -19 липня 2023.
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08.05.2024 18:31 Відповісти
Рейки, канати та механізми там скоріш за все не історичні…
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08.05.2024 18:57 Відповісти
Замінити стекла, чи просто плівку протиударну поклеїти - це капітальний ремонт?
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08.05.2024 20:47 Відповісти
Трагедія((. Одна людина померла, інша сяде на роки.. Люди, вам що не вистачає горя, смертей та крові від кацапів??, що ви ще й всередині країни один одного вбиваєте? Прикро.
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08.05.2024 12:32 Відповісти
Найстрашніша біда у війську (УДО-військовослужбовці) - довбойоби
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08.05.2024 12:36 Відповісти
І все-таки залишається незрозумілою причина конфлікту. Ну, не міг чоловік ні з того, ні з сього напасти на якогось лобуряку.
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08.05.2024 12:40 Відповісти
Був би він тверезий спрацювало б декілька помякшувальних обставин.
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08.05.2024 12:55 Відповісти
Підлітки теж були на підпитку,та їхали на Хрещатик шукати пригод на свою п"яту точку...Як бачите вони їх знайшли ще по дорозі...
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08.05.2024 13:06 Відповісти
Міг якщо мусор то міг.Відчував безкарнысть бо він мусор... I де та вся сволота що обзивала невідомого ,невиного юнака що ніби: "ето он сам вінават", сємь раз накуй послал і чітірє раза пригнул єму на нож.
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08.05.2024 13:01 Відповісти
Скоріше за все підлітки биконули, їх же було більше, а чоловік не став терпіти. Чистої води убивство через необережність, він же не мав умислу убивати, просто штовхнув.
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08.05.2024 13:34 Відповісти
Ви коли небудь бачили , що б лікар психіатр проявляв агресію ? Ні , вони завжди розмовляють тихо, спокійно , ніколи не кричать . Чому у нас в правоохоронних органах працюють психопати , чому їх не перевірять на психічні хвороби , на інтелект ( чи працює логіка ) , на .і на ... ?
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08.05.2024 13:18 Відповісти
Він НЕ З ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ!!!!
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08.05.2024 13:36 Відповісти
прочитайте статтю ---"...працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків "
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08.05.2024 14:49 Відповісти
Де ті журнашлюхи які говорили, що фігуранта підозрюють у навамисному вбивстві?
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08.05.2024 13:28 Відповісти
Що за хе-ня? Тут зовсім немає навмисного бвивства . А що наші підлітки "святі" ми хорошо бачимо на вулиці майже кожного дня.
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08.05.2024 15:19 Відповісти
Маячня сивої кобили. Я не виправдовую підозрюваного, але, на мій погляд, слідчі ДБР виконують чиюсь вказівку. Це, як з Червінським справа шита білими нитками, а по закону вже не можуть поступити тому, що вже самі можуть сісти за фальсифікацію. Ось і пруть на червоне світло.
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09.05.2024 11:48 Відповісти
 
 