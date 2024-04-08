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Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: На юнака напав правоохоронець, розпочато кримінальне провадження, - ДБР. ВIДЕО

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смерті юнака у столичному фунікулері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначаєть, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

В Управлінні держохорони заявили, що призначили внутрішнє службове розслідування.

"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту. Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК, його затримали

Автор: 

Київ (19424) вбивство (3083) УДО (108) ДБР (3477)


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Топ коментарі
+27
Эти пидлиткы могут из себя вывести своим хамством и матюками. Пусть разбираются кому следует.
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08.04.2024 12:00
+24
"Ви себе згадай е в цьому віці." Вспомнил. Я в общественном месте не орал, не бегал, не плевал на окружающих. Рос, между прочим, не паинькой, из семьи рабочего завода и учительницы. Да и в районе, который тогда был одним из самых криминальных в городе, так что на улице всякое бывало. Но то "на улице", не там, где скопление людей. Существовали какие-то нормы поведения, старших понимали, да и воспитывали нас, прививая хоть какое-то уважение к окружающим, были общепринятые нормы поведения. Нет, сейчас в этом плане лучше, можно идти по городу с малолетним внуком и слушать, как две умудренные житейским опытом женщины лет по 13 разговаривают матом, изредка вставляя слова. Вот только до чего мы дойдем при такой деградации...
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08.04.2024 14:04
+22
Як там справа відносно того що чоловік вихопив автомат у копа і сам застрелився, тиша чєкають коли всі забудуть?
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08.04.2024 11:52
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ти даун? питання риторичне
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08.04.2024 15:13 Відповісти
я? сподіваюсь,ні, я автор 5 книг і понад 200 наукових публікацій? а ти, іноземець, що собою являєш?
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12.04.2024 12:18 Відповісти
по чому, по філософії? і в тебе всеодно немає мізків щоб не писати подібну дурню в інтернеті? Я звісно не такий крутий перець як ти тут описав себе, я звичайний розробник програмного забезпечення який частково проектував а також приймав участь в розробці багатьох додатків і сервісів якими користується вся країна і ти в тому числі, а зараз я займаюсь тим, про що тобі і знати не положено, це якщо коротко. І да, як бачиш я "іноземець" блукаючий, поки ти відповідав - вже "переїхав".
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12.04.2024 15:06 Відповісти
я- лікар, і доктор наук, іноземце, мій профіль відкритий. а ти не розробник, а вульгарний ухилянт. як би ти не сікрєтнічав і не набивав собі ціну. до речі, якби ти і справді щось робив корисне, то не свистів би у мережі про свої здобутки. а значить ти ще й, м'яко кажучи, брехун. тому тобі краще завалити, ото оте... рот і далі потроху ухилятися, ой, розробляти. а ще навчися не обзивати інших людей. чи не вмієш?
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16.04.2024 13:36 Відповісти
йди на;уй клоун, не пиши мені
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16.04.2024 20:37 Відповісти
до тебе так і не дійшло, що не можна так спілкуватися зі сторонніми, та ще й у мережі. кажеш мені, на ;уй, так я там давно, тільки ноги звісив, ухилянте товстосракий))).
не треба було починати, разработчік сраний, ой, тайний))))
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17.04.2024 08:40 Відповісти
чуєш, дохтор звісивший ноги... ну тиб вже закрився і не позорився далі, ні?

найди в інтернеті відео матері яка прийшла на могилу сина і принесла йому його улюблені пластівці, подивись на його фото, почуй слова матері, потім подивись яку ***** ти написало вище... предур ти лучезарний... лікуйся!
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18.04.2024 02:56 Відповісти
знаєш, загранічний ухилянте, це тобі нєх робити за кордоном, окрім по нету ганяти .
мені необхідно працювати, лікувати, навіть таких бреливих сцикунів як ти. але кіно про маму на цвинтарі я дивився, звісно, жаль маму. але все чому те сталось, ти кіна не бачив, сльозливий дятле?
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18.04.2024 08:53 Відповісти
кинь посилання на свою анкету чи де тебе шукать смельчака, напишу в приватні бо ти шось реально багато на себе вже взяв, є до тебе питання і хочу задати їх особисто.
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18.04.2024 15:34 Відповісти
бачиш, товстосракий ухилянте, із за однієї образи незнайомої людини в мережі, яка висловила свою думку зі свого досвіду (згадай, "ти даун?"), ти нікчема потерпаєш тепер щодня. я знаю, що ти сциш світитися в мережі, бо ти ухилянт і не знаєш, мамкін разработчік, як воно може тобі вилитись, але буду тобі писати листи поки ти не ковтнеш останнього і не завалиш своє їдало
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18.04.2024 11:11 Відповісти
"із за" - піздец ти чмо беграмотне...
я тобі вище там написав, листувальник ****, я чекаю. передасиш листи особисто в руки.
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18.04.2024 15:36 Відповісти
передасиш)))))))) передасу, дубйо.
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24.04.2024 09:51 Відповісти
На твоє скудноє умішко навіть не прийшла думка, що людині в лом ставити тире між чотирьох літер)))). Але менше з тим, повір, товстосракий ухилянте, я не ховаюсь, Моє ім'я у фейсбуці , а твого немає чомусь)))). Щоб тобі ясно стало, брехливий грубіяне, я випорожнитись хотів на твої погрози. Врешті, якщо ти такий смєльчак, можеш сам викласти свої дані, щоб я тебе, вєлікого разработчіка стратегічних програм))))), не шукав по мережах.
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24.04.2024 10:04 Відповісти
і останнє на сьогодні, оте слово, що ти написав "пі...ц", написане неправильно, на кацапську вимову. українець, такий справжній, як ти, написав би "пи....ць". врешті, навчитись ніколи не пізно.
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24.04.2024 10:12 Відповісти
а ще мені сподобалось твоє "беграмотне", краще б "бергамотне"
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24.04.2024 11:13 Відповісти
в твоєму випадку - пізно, бо ти тупий совок
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06.05.2024 01:56 Відповісти
короче я уже зрозумів, що ти ссикливе печатне ***** так і будеш ******* на публіку в інтернетах і на пряме питання так ніколи і не відповіси як собственно і за свою писанину, тому просто йди ***** де тобі саме місце, стара тупа совкова худоба.

і так, не пиши мені більше своїх опусів на пів сторінки, я їх навіть не читаю.
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06.05.2024 01:53 Відповісти
о!товстосракий грозний бергамотний ухилянт проснувся)))))))) де ж ти сєкрєтний мамкін разработчік два тижні ховався? я думав ти вже здох, матюкливий гімнорот. і не свисти, що не читаєш, бовдуре, читаєш, ще й як читаєш, тобі подобається читати правду про себе)))) читай, насолоджуйся
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09.05.2024 13:32 Відповісти
Ну, що, ухилянте? Став на облік в ТЦК, пройшов ВЛК? Чи сільно хворий? Тіко матюгальник здоровий
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16.05.2024 08:47 Відповісти
Татаров свого мусора відмаже. Так же як і беркутів
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08.04.2024 14:40 Відповісти
А що тут відмазувати, максимум вбиство з необерехності.
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08.04.2024 15:39 Відповісти
при зелі опущеному в державі настали великі проблеми з правами і свободами українців.всяке заброніроване бидло відчуває себе вєршітєлямі чужих доль,а цінність людського життя впала нижче венесуельського болівара.
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08.04.2024 15:09 Відповісти
У поліцаїв (в тилових містах) треба по забирати летальну зброю, видати травмати, перцові болони, шокери.

Бо це буде далі частіше виникати, завдяки недолугим спробам контролювати суспільство.

Боди камери, маршали, всякі проміжні назви лише посилять сутички та напруження в людському середовищі.
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08.04.2024 15:38 Відповісти
а чого так мало написав обмежень? Дебіл?
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08.04.2024 15:40 Відповісти
Президентські мєнти у всій своїй красі.
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08.04.2024 16:45 Відповісти
Ніхера не зрозуміло , то правоохоронець то військовослужбовець. На Цензорі таке постійне, уявляю, що за тупі куриці там працюють
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08.04.2024 16:50 Відповісти
Мусорской водила..убил малолетнего гопника дебила...был бы мусор просто бы заломал палец...и заставил сказать дядя прости засранца..без последствий и следов..и в то же время он по документам является ментом
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08.04.2024 17:20 Відповісти
Трагедія! Один не хотів вмирати, інший не хотів вбивати. Щось страшне.
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08.04.2024 18:48 Відповісти
Сонячне затемнення. Впливає на психіку плюс-мінус 3 дня.
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09.04.2024 00:04 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20240408-sonyachne-zatemnennya-8-kvitnya-2024-o-kotrij-pochnetsya-ta-skilky-tryvatyme/ Згідно з останніми дослідженнями, повне Сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку та здоров'я людини. Попри те, що це астрономічне явище зможе спостерігати лише частина населення нашої планети, воно матиме вплив на усіх її мешканців. Під час сонячного затемнення може спостерігатися погіршення самопочуття, роздратованість.
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09.04.2024 00:49 Відповісти
Не все так однозначно, всей правді мі не знаем, а ещ' знаешь какой госдолг СіШіа...
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09.04.2024 00:09 Відповісти
подросток=несовершеннолетний=ребенок.Взросльій только с 18 лет.
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08.04.2024 20:29 Відповісти
Ніякі ні матюки в публічному місці, ні гучний дурнуватий підлітковий регіт не варті розправи на місці, наслідком якої є смерть. Так, хлопчина міг бути обдовбаний наркотою, бухий в хлам, чи просто бути зухвалим ублюдком по життю. Максимум, як мєнтяра міг провчити оболтуса, що поплутав берега, це зламати ніс, вивихнути палець чи добряче заламати руку больовим прийомом (може навіть порвавши зв'язки плечового суглобу). Біль від такої нелетальної травми миттю витверезив б 16-річного ушльопка. Але штрвхати з такою шаленою силою на скляну стіну - це перебір. Не виключаю сп'яніння у підлітка, через що у нього була порушена координація і він міг впати від незначного тичка під сраку. Але це вже покажуть камери відеоспостереження станції фунікулера та криміналістичний аналіз на наркоту чи алкоголь
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08.04.2024 20:47 Відповісти
зламати ніс, вивихнути палець чи добряче заламати руку больовим прийомом.....и получить срок от 5 лет
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08.04.2024 21:30 Відповісти
Так не вбити ж
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08.04.2024 21:38 Відповісти
https://2day.kh.ua/ua/kharkow/pidlitku-yakyy-pobyv-cholovika-bilya-nikolskoho-vruchyly-pidozru Підлітку, який побив чоловіка біля "Нікольського", вручили підозру
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08.04.2024 20:49 Відповісти
как воспитали, то и получили...иногда езжу в метро, и всегда полно молодежи , детки под два метра ростом и ниже никогда не уступали место пожилому человеку или женщине...тупо сидят в смартофонах и им все похер...онижедети...да....но воспитания "0"...
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08.04.2024 21:28 Відповісти
Ну не знаю. Я малолєткою бикував так, що зараз би сам такого себе завалив. Але не завадить мусора на передову, з усім відділком
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08.04.2024 22:30 Відповісти
на польську передову
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12.04.2024 12:14 Відповісти
ТАМ ПОСЛЕ МАЙДАНА С ВЛАДИМИРСКОЙ 15 ВСЕХ НЕОБХОДИМО НАХЙ ПОСЛАТЬ !!!
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09.04.2024 05:16 Відповісти
ЛЮДИ ВЫ ГДЕ !!!??? А ЕСЛИ ВЫ МЫШИ ТО ЗДОХНИТЕ !!!
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09.04.2024 05:17 Відповісти
Напав прямо?? З-за вугла??
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09.04.2024 10:35 Відповісти
Не підтримую, але і не звінувачую. Мало фактів. Чекаємо розслідування. Особисто бачив неодноразово, як підлітки погано себе вели на вулиці, чиплялися до людей, ображали, штовхалися. Іноді били людей..
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09.04.2024 11:33 Відповісти
Дбр непотрібна структура, дармоїди нашого бюджету
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09.04.2024 22:21 Відповісти
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