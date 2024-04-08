Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: На юнака напав правоохоронець, розпочато кримінальне провадження, - ДБР. ВIДЕО

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смерті юнака у столичному фунікулері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначаєть, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).

В Управлінні держохорони заявили, що призначили внутрішнє службове розслідування.

"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту. Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.

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