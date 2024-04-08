Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: На юнака напав правоохоронець, розпочато кримінальне провадження, - ДБР. ВIДЕО
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смерті юнака у столичному фунікулері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Зазначаєть, що затриманий правоохоронець вже відсторонений від виконання своїх обовʼязків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій, вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю за підозрою в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ).
В Управлінні держохорони заявили, що призначили внутрішнє службове розслідування.
"На час проведення розслідування військовослужбовця усунуто від виконання службових обов’язків та взято під варту. Управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування. Приносимо свої співчуття родині загиблого", - йдеться в повідомленні.
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не треба було починати, разработчік сраний, ой, тайний))))
найди в інтернеті відео матері яка прийшла на могилу сина і принесла йому його улюблені пластівці, подивись на його фото, почуй слова матері, потім подивись яку ***** ти написало вище... предур ти лучезарний... лікуйся!
мені необхідно працювати, лікувати, навіть таких бреливих сцикунів як ти. але кіно про маму на цвинтарі я дивився, звісно, жаль маму. але все чому те сталось, ти кіна не бачив, сльозливий дятле?
я тобі вище там написав, листувальник ****, я чекаю. передасиш листи особисто в руки.
і так, не пиши мені більше своїх опусів на пів сторінки, я їх навіть не читаю.
Бо це буде далі частіше виникати, завдяки недолугим спробам контролювати суспільство.
Боди камери, маршали, всякі проміжні назви лише посилять сутички та напруження в людському середовищі.