УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10644 відвідувача онлайн
Новини
11 299 79

У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК, його затримали

мобілізація,тцк

Сьогодні, 6 квітня, в м.Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК.

Про це повідомив Деснянський районний ТЦК і СП на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася приблизно опівдні, під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. У цей час чоловік, 1972 р.н., підійшов зі спини та завдав удару по голові старшого солдата. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого старшого солдата.

"Нападник погрожував та нападав. Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази. Наразі, нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2023 році було зафіксовано понад 1000 конфліктів між ТЦК та цивільними, - Лубінець

Як зазначається, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

Також дивіться: Група агресивних жінок напала на військовослужбовців Шепетівського РТЦК під час заходів оповіщення, пошкоджено службове авто, - Хмельницький ОТЦК та СП. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19448) напад (1122) ТЦК та СП (567)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
А образа, напад на військовослужбовця, завдання тілесних ушкоджень не класифікуються? Чи агресивним ждунам-ухилянтам загрожують лише мінімальні покарання? Не хочуть служити, чекають рускій мір - позбавляти громадянства потрібно, нехай їдуть в родную говєнь к путіну
показати весь коментар
06.04.2024 18:28
+21
Чувака не виправдовую в жодному разі, але цього варто було очікувати - нерви і у здорових на межі, а у хворих взагалі зриває башту по весні.
показати весь коментар
06.04.2024 18:30
+12
Ось так просто підійшов і напав ззаду на групу осіб у військовій формі, а потім дістав ножа.))) Відео з бодікамер мужніх героїв тилу ми звісно не побачимо...
показати весь коментар
06.04.2024 18:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А образа, напад на військовослужбовця, завдання тілесних ушкоджень не класифікуються? Чи агресивним ждунам-ухилянтам загрожують лише мінімальні покарання? Не хочуть служити, чекають рускій мір - позбавляти громадянства потрібно, нехай їдуть в родную говєнь к путіну
показати весь коментар
06.04.2024 18:28 Відповісти
Ти сам хто по національності?
показати весь коментар
06.04.2024 18:41 Відповісти
у тебе що тут нічого не було, що там буде теж саме...луууузер
показати весь коментар
06.04.2024 18:42 Відповісти
Троль, не набридай, ти не смішний, давай, з арени чимчикуй
показати весь коментар
06.04.2024 19:06 Відповісти
росіяни зараз не приймають українців.
один пункт в аеропорт Шереметьєво з фільтрацією.
все не потрібно їм більше українців.
показати весь коментар
06.04.2024 18:45 Відповісти
Ага - аусвайси свої, силою ********, так непотрібні...
показати весь коментар
06.04.2024 19:43 Відповісти
можна ж не брати.
показати весь коментар
06.04.2024 20:43 Відповісти
Маячня якась
показати весь коментар
06.04.2024 18:29 Відповісти
Чувака не виправдовую в жодному разі, але цього варто було очікувати - нерви і у здорових на межі, а у хворих взагалі зриває башту по весні.
показати весь коментар
06.04.2024 18:30 Відповісти
ТЦК 24/7 нападає тільки на бєрємєнніх бабушек, ти ж не бєрємєнна бабушка, що б так перейматися ?
показати весь коментар
06.04.2024 18:44 Відповісти
А ще тцк носять шеврон із свастикою та у кабінетах висять портрети Гітлера скажіть
показати весь коментар
06.04.2024 18:44 Відповісти
Само захист!!!???
показати весь коментар
06.04.2024 18:37 Відповісти
какапразДнічні дебіли секти імені Зеленськага відчувають себе наві.о.баними самим Вошьдьом
показати весь коментар
06.04.2024 18:39 Відповісти
Весняне загострення?
показати весь коментар
06.04.2024 18:41 Відповісти
У вас кацапів хвора фантазія дуже добре працює, це ми знаємо
показати весь коментар
06.04.2024 18:45 Відповісти
Правильно розказуєш. Тільки чому ти про це не шойгу жалієшся, на на український сайт записався ?
показати весь коментар
06.04.2024 18:47 Відповісти
Я из Украины, поэтому шойге мне написать нечего, кроме пожелания сгнить в Гааге.
показати весь коментар
06.04.2024 18:55 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2024 19:02 Відповісти
Тих, хто нападає на військових, стріляти треба на місці!!
показати весь коментар
06.04.2024 18:45 Відповісти
Харош вже своє російське ІПСО розповсюджувати, " супєрпатріот" мамкин.
показати весь коментар
06.04.2024 19:03 Відповісти
Був такий законопроект від безуглої, чомусь не прийняли.
показати весь коментар
06.04.2024 20:36 Відповісти
Чувак красавчик, шесть месяцев срок и судимость , а за неявку в военкомат от 3х лет!
показати весь коментар
06.04.2024 18:46 Відповісти
він лоханувся, засуджені скоро будуть мобілізовані...
показати весь коментар
06.04.2024 18:55 Відповісти
Як ти росіянин можеш " відрізнятися від раші" ?
показати весь коментар
06.04.2024 19:08 Відповісти
По желанию и по легким статьям
показати весь коментар
06.04.2024 19:05 Відповісти
Примусово засуджених ніхто не планує мобілізувати, лише добровільно (поки що, у всякому випадку).
показати весь коментар
06.04.2024 19:49 Відповісти
мобільна група ТЦК СП з оповіщення по вул.Шолом Алейхема.***,вся ситуація в Україні описана в одному реченні.а винуватий і за грати якраз правильно - хохол.так йому,як заповідав товариш Шалом.
показати весь коментар
06.04.2024 18:53 Відповісти
винуватий клоун с ножем, який "хохол", в тебе галюни, кицю?
показати весь коментар
06.04.2024 18:56 Відповісти
Совки нічому не вчаться і, схоже, вже не навчаться...
показати весь коментар
06.04.2024 18:57 Відповісти
"Сьогодні, 6 квітня, в м.Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК."
Герою Слава!
показати весь коментар
06.04.2024 18:58 Відповісти
Якщо це не сарказм, то в чому героїзм?
показати весь коментар
06.04.2024 20:37 Відповісти
Ось так просто підійшов і напав ззаду на групу осіб у військовій формі, а потім дістав ножа.))) Відео з бодікамер мужніх героїв тилу ми звісно не побачимо...
показати весь коментар
06.04.2024 18:59 Відповісти
Що за ********* цирк,чому військові без зброї?
показати весь коментар
06.04.2024 19:05 Відповісти
а тому що воні не фронті. і також їх діяльність не передбацуе застосування зброї
показати весь коментар
06.04.2024 19:22 Відповісти
Вони виконували свої обов"язки і їм загрожувала не безпека,це ,що не достатньо щоб застосувати зброю?
показати весь коментар
06.04.2024 19:27 Відповісти
А почему гражданский без оружия в свободной и демократической стране?
показати весь коментар
06.04.2024 19:49 Відповісти
Тому що,зе і його кО,бояться!
показати весь коментар
06.04.2024 20:38 Відповісти
Ну нічого страшного, просто бабуїн котрий з ножем кинувся на тцкашника присяде,але то таке як то кажуть
показати весь коментар
06.04.2024 19:32 Відповісти
Тцк все записує, без відео, вважаю цю новину іпсо)))
показати весь коментар
06.04.2024 19:34 Відповісти
У Києві наче нікого у бусики не пхають. Може і правда придурок якийсь трапився.
показати весь коментар
06.04.2024 19:46 Відповісти
Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Джерело:
*********
На якій підставі співробітники ТЦК без супроводу поліцейських зупиняли цивільних осіб?
Могли хіба що попросити цигарку в перехожого, або запитати, котра година. На вулиці громадянин у цивільному одязі має такий самий статус, як і громадянин у військовій формі.
Тецекашники спочатку самі порушують закон, а потім з цього виникають різні непередбачувані ситуації.
До речі, а як там справа з мужиком, який надавав підсрачників тецекашнику в Житомирі місяць тому? Чомусь про цей інцидент більше нічого не чутно.

показати весь коментар
06.04.2024 20:15 Відповісти
Я ще минулим літом казав, що таке буде. Не з того краю мобілізацію починають. Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б(с)
показати весь коментар
06.04.2024 20:40 Відповісти
Представники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях, - Лубінець Джерело:
показати весь коментар
06.04.2024 20:54 Відповісти
То є так, проте... Практично всі притомні коментарі на гілці видалено, на жаль.
показати весь коментар
06.04.2024 22:02 Відповісти
На цензорі вже давно підтираються коментарі про кримінальні злочини тцк.
Недавно забанили мене за те що я скинув посилання про смерть людини - після перебування людини в хмельницькому тцк .
Дивні люди - одною рукою боррються за вільну Україну - іншою допомогають будувати зелену цензуру- тиранію Дєрьмака -Зеленського .
Ніби люди не знайдуть цю інформацію в інших місцях
показати весь коментар
08.04.2024 11:58 Відповісти
А що б я зробила? Я б найняла взвод бурятів. І коли ти наїжджаєш на ТЦК (косиш, як Зєлєнскій), то до твоєї хати, увечері приходять буряти і роблять твоїй сімейці шоу "Буча" (допускається тільки один труп). Ага, з прямим ефіром в інтернеті. І в натурє-бль!
Ось так лікуються сцикуни-скавчальники. Інших методів не бачу.
показати весь коментар
06.04.2024 21:09 Відповісти
привет опачке
показати весь коментар
06.04.2024 23:29 Відповісти
Поки не навчимось виконувати закони, так і буде... Шапіто...
показати весь коментар
06.04.2024 22:41 Відповісти
 
 