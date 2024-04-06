У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК, його затримали

Сьогодні, 6 квітня, в м.Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК.

Про це повідомив Деснянський районний ТЦК і СП на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, подія сталася приблизно опівдні, під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. У цей час чоловік, 1972 р.н., підійшов зі спини та завдав удару по голові старшого солдата. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого старшого солдата.

"Нападник погрожував та нападав. Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази. Наразі, нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.

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