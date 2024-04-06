У Києві чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК, його затримали
Сьогодні, 6 квітня, в м.Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК.
Про це повідомив Деснянський районний ТЦК і СП на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, подія сталася приблизно опівдні, під час роботи мобільної групи з оповіщення по вул. Шалом Алейхама патруль розмовляв з військовозобовʼязаним. У цей час чоловік, 1972 р.н., підійшов зі спини та завдав удару по голові старшого солдата. Далі дістав із сумки ніж та хотів вдарити ним іншого старшого солдата.
"Нападник погрожував та нападав. Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції Головного управління поліції у м. Києві задокументувала злочин та вилучила речові докази. Наразі, нападник затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 263 Кримінального кодексу України - носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Крім цього, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років.
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один пункт в аеропорт Шереметьєво з фільтрацією.
все не потрібно їм більше українців.
Герою Слава!
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На якій підставі співробітники ТЦК без супроводу поліцейських зупиняли цивільних осіб?
Могли хіба що попросити цигарку в перехожого, або запитати, котра година. На вулиці громадянин у цивільному одязі має такий самий статус, як і громадянин у військовій формі.
Тецекашники спочатку самі порушують закон, а потім з цього виникають різні непередбачувані ситуації.
До речі, а як там справа з мужиком, який надавав підсрачників тецекашнику в Житомирі місяць тому? Чомусь про цей інцидент більше нічого не чутно.
Недавно забанили мене за те що я скинув посилання про смерть людини - після перебування людини в хмельницькому тцк .
Дивні люди - одною рукою боррються за вільну Україну - іншою допомогають будувати зелену цензуру- тиранію Дєрьмака -Зеленського .
Ніби люди не знайдуть цю інформацію в інших місцях
Ось так лікуються сцикуни-скавчальники. Інших методів не бачу.