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В Киеве мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК, его задержали

мобілізація,тцк

Сегодня, 6 апреля, в Киеве, мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК.

Об этом сообщил Деснянский районный ТЦК и СП на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, событие произошло примерно в полдень, во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шолом Алейхема, где патруль разговаривал с военнообязанным. В это время мужчина, 1972 г.р., подошел со спины и нанес удар по голове старшему солдату. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им другого старшего солдата.

"Нападающий угрожал и нападал. Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полициюна улицу Братиславскую. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в г. Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства. В настоящее время нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Группа агрессивных женщин напала на военнослужащих Шепетовского РТЦК во время мер оповещения, поврежден служебный автомобиль, - Хмельницкий ОТЦК и СП. ВИДЕО

Как отмечается, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.

Также смотрите: Двое мужчин с топорами напали на работников ТЦК в Черновицкой области, они задержаны, - полиция. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25483) нападение (2208) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+25
А образа, напад на військовослужбовця, завдання тілесних ушкоджень не класифікуються? Чи агресивним ждунам-ухилянтам загрожують лише мінімальні покарання? Не хочуть служити, чекають рускій мір - позбавляти громадянства потрібно, нехай їдуть в родную говєнь к путіну
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06.04.2024 18:28
+21
Чувака не виправдовую в жодному разі, але цього варто було очікувати - нерви і у здорових на межі, а у хворих взагалі зриває башту по весні.
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06.04.2024 18:30
+12
Ось так просто підійшов і напав ззаду на групу осіб у військовій формі, а потім дістав ножа.))) Відео з бодікамер мужніх героїв тилу ми звісно не побачимо...
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06.04.2024 18:59
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Правила форума Совет форумчан
А образа, напад на військовослужбовця, завдання тілесних ушкоджень не класифікуються? Чи агресивним ждунам-ухилянтам загрожують лише мінімальні покарання? Не хочуть служити, чекають рускій мір - позбавляти громадянства потрібно, нехай їдуть в родную говєнь к путіну
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06.04.2024 18:28 Ответить
Ти сам хто по національності?
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06.04.2024 18:41 Ответить
у тебе що тут нічого не було, що там буде теж саме...луууузер
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06.04.2024 18:42 Ответить
Троль, не набридай, ти не смішний, давай, з арени чимчикуй
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06.04.2024 19:06 Ответить
росіяни зараз не приймають українців.
один пункт в аеропорт Шереметьєво з фільтрацією.
все не потрібно їм більше українців.
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06.04.2024 18:45 Ответить
Ага - аусвайси свої, силою ********, так непотрібні...
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06.04.2024 19:43 Ответить
можна ж не брати.
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06.04.2024 20:43 Ответить
Маячня якась
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06.04.2024 18:29 Ответить
Чувака не виправдовую в жодному разі, але цього варто було очікувати - нерви і у здорових на межі, а у хворих взагалі зриває башту по весні.
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06.04.2024 18:30 Ответить
ТЦК 24/7 нападає тільки на бєрємєнніх бабушек, ти ж не бєрємєнна бабушка, що б так перейматися ?
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06.04.2024 18:44 Ответить
А ще тцк носять шеврон із свастикою та у кабінетах висять портрети Гітлера скажіть
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06.04.2024 18:44 Ответить
Само захист!!!???
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06.04.2024 18:37 Ответить
какапразДнічні дебіли секти імені Зеленськага відчувають себе наві.о.баними самим Вошьдьом
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06.04.2024 18:39 Ответить
Весняне загострення?
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06.04.2024 18:41 Ответить
У вас кацапів хвора фантазія дуже добре працює, це ми знаємо
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06.04.2024 18:45 Ответить
Правильно розказуєш. Тільки чому ти про це не шойгу жалієшся, на на український сайт записався ?
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06.04.2024 18:47 Ответить
Я из Украины, поэтому шойге мне написать нечего, кроме пожелания сгнить в Гааге.
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06.04.2024 18:55 Ответить
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06.04.2024 19:02 Ответить
Тих, хто нападає на військових, стріляти треба на місці!!
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06.04.2024 18:45 Ответить
Харош вже своє російське ІПСО розповсюджувати, " супєрпатріот" мамкин.
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06.04.2024 19:03 Ответить
Був такий законопроект від безуглої, чомусь не прийняли.
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06.04.2024 20:36 Ответить
Чувак красавчик, шесть месяцев срок и судимость , а за неявку в военкомат от 3х лет!
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06.04.2024 18:46 Ответить
він лоханувся, засуджені скоро будуть мобілізовані...
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06.04.2024 18:55 Ответить
Як ти росіянин можеш " відрізнятися від раші" ?
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06.04.2024 19:08 Ответить
По желанию и по легким статьям
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06.04.2024 19:05 Ответить
Примусово засуджених ніхто не планує мобілізувати, лише добровільно (поки що, у всякому випадку).
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06.04.2024 19:49 Ответить
мобільна група ТЦК СП з оповіщення по вул.Шолом Алейхема.***,вся ситуація в Україні описана в одному реченні.а винуватий і за грати якраз правильно - хохол.так йому,як заповідав товариш Шалом.
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06.04.2024 18:53 Ответить
винуватий клоун с ножем, який "хохол", в тебе галюни, кицю?
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06.04.2024 18:56 Ответить
Совки нічому не вчаться і, схоже, вже не навчаться...
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06.04.2024 18:57 Ответить
"Сьогодні, 6 квітня, в м.Київ чоловік напав на працівників Деснянського ТЦК."
Герою Слава!
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06.04.2024 18:58 Ответить
Якщо це не сарказм, то в чому героїзм?
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06.04.2024 20:37 Ответить
Ось так просто підійшов і напав ззаду на групу осіб у військовій формі, а потім дістав ножа.))) Відео з бодікамер мужніх героїв тилу ми звісно не побачимо...
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06.04.2024 18:59 Ответить
Що за ********* цирк,чому військові без зброї?
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06.04.2024 19:05 Ответить
а тому що воні не фронті. і також їх діяльність не передбацуе застосування зброї
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06.04.2024 19:22 Ответить
Вони виконували свої обов"язки і їм загрожувала не безпека,це ,що не достатньо щоб застосувати зброю?
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06.04.2024 19:27 Ответить
А почему гражданский без оружия в свободной и демократической стране?
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06.04.2024 19:49 Ответить
Тому що,зе і його кО,бояться!
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06.04.2024 20:38 Ответить
Ну нічого страшного, просто бабуїн котрий з ножем кинувся на тцкашника присяде,але то таке як то кажуть
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06.04.2024 19:32 Ответить
Тцк все записує, без відео, вважаю цю новину іпсо)))
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06.04.2024 19:34 Ответить
У Києві наче нікого у бусики не пхають. Може і правда придурок якийсь трапився.
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06.04.2024 19:46 Ответить
Тримаючи нападника на безпечній дистанції військовослужбовці на вулицю Братиславську викликали поліцію. Джерело:
*********
На якій підставі співробітники ТЦК без супроводу поліцейських зупиняли цивільних осіб?
Могли хіба що попросити цигарку в перехожого, або запитати, котра година. На вулиці громадянин у цивільному одязі має такий самий статус, як і громадянин у військовій формі.
Тецекашники спочатку самі порушують закон, а потім з цього виникають різні непередбачувані ситуації.
До речі, а як там справа з мужиком, який надавав підсрачників тецекашнику в Житомирі місяць тому? Чомусь про цей інцидент більше нічого не чутно.

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06.04.2024 20:15 Ответить
Я ще минулим літом казав, що таке буде. Не з того краю мобілізацію починають. Тут ми приходимо до питання ефективності даної мобілізації. На мою думку, якщо зробити можливість набору бригадами, виділяти рекламний бюджет (він не такий великий потрібно) на бригаду для можливості просування набору (як Азов, Ахіллес, і т.д.), дозволити ПВК (але в межах контрольованих державою), інші заходи, спрямовані на просування мобілізації (банально навчальні центри на рівні бригад, що є дешевшим та ефективнішим заходом, аніж діючі), то проблем би з мобілізацією не було б(с)
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06.04.2024 20:40 Ответить
Представники ТЦК не можуть затримувати громадян України на вулицях, - Лубінець Джерело:
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06.04.2024 20:54 Ответить
То є так, проте... Практично всі притомні коментарі на гілці видалено, на жаль.
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06.04.2024 22:02 Ответить
На цензорі вже давно підтираються коментарі про кримінальні злочини тцк.
Недавно забанили мене за те що я скинув посилання про смерть людини - після перебування людини в хмельницькому тцк .
Дивні люди - одною рукою боррються за вільну Україну - іншою допомогають будувати зелену цензуру- тиранію Дєрьмака -Зеленського .
Ніби люди не знайдуть цю інформацію в інших місцях
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08.04.2024 11:58 Ответить
А що б я зробила? Я б найняла взвод бурятів. І коли ти наїжджаєш на ТЦК (косиш, як Зєлєнскій), то до твоєї хати, увечері приходять буряти і роблять твоїй сімейці шоу "Буча" (допускається тільки один труп). Ага, з прямим ефіром в інтернеті. І в натурє-бль!
Ось так лікуються сцикуни-скавчальники. Інших методів не бачу.
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06.04.2024 21:09 Ответить
привет опачке
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06.04.2024 23:29 Ответить
Поки не навчимось виконувати закони, так і буде... Шапіто...
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06.04.2024 22:41 Ответить
 
 