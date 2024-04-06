В Киеве мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК, его задержали
Сегодня, 6 апреля, в Киеве, мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК.
Об этом сообщил Деснянский районный ТЦК и СП на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, событие произошло примерно в полдень, во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шолом Алейхема, где патруль разговаривал с военнообязанным. В это время мужчина, 1972 г.р., подошел со спины и нанес удар по голове старшему солдату. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им другого старшего солдата.
"Нападающий угрожал и нападал. Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полициюна улицу Братиславскую. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в г. Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства. В настоящее время нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.
Как отмечается, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.
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один пункт в аеропорт Шереметьєво з фільтрацією.
все не потрібно їм більше українців.
Герою Слава!
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На якій підставі співробітники ТЦК без супроводу поліцейських зупиняли цивільних осіб?
Могли хіба що попросити цигарку в перехожого, або запитати, котра година. На вулиці громадянин у цивільному одязі має такий самий статус, як і громадянин у військовій формі.
Тецекашники спочатку самі порушують закон, а потім з цього виникають різні непередбачувані ситуації.
До речі, а як там справа з мужиком, який надавав підсрачників тецекашнику в Житомирі місяць тому? Чомусь про цей інцидент більше нічого не чутно.
Недавно забанили мене за те що я скинув посилання про смерть людини - після перебування людини в хмельницькому тцк .
Дивні люди - одною рукою боррються за вільну Україну - іншою допомогають будувати зелену цензуру- тиранію Дєрьмака -Зеленського .
Ніби люди не знайдуть цю інформацію в інших місцях
Ось так лікуються сцикуни-скавчальники. Інших методів не бачу.