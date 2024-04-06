В Киеве мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК, его задержали

Сегодня, 6 апреля, в Киеве, мужчина напал на сотрудников Деснянского ТЦК.

Об этом сообщил Деснянский районный ТЦК и СП на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, событие произошло примерно в полдень, во время работы мобильной группы по оповещению по ул. Шолом Алейхема, где патруль разговаривал с военнообязанным. В это время мужчина, 1972 г.р., подошел со спины и нанес удар по голове старшему солдату. Потом достал из сумки нож и хотел ударить им другого старшего солдата.

"Нападающий угрожал и нападал. Держа нападающего на безопасной дистанции, военнослужащие вызвали полициюна улицу Братиславскую. Следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции Главного управления полиции в г. Киеве задокументировала преступление и изъяла вещественные доказательства. В настоящее время нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Группа агрессивных женщин напала на военнослужащих Шепетовского РТЦК во время мер оповещения, поврежден служебный автомобиль, - Хмельницкий ОТЦК и СП. ВИДЕО

Как отмечается, по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Кроме этого, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 Уголовного кодекса Украины – угроза убийством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до двух лет.

Также смотрите: Двое мужчин с топорами напали на работников ТЦК в Черновицкой области, они задержаны, - полиция. ВИДЕО