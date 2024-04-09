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Новини
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Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: військовослужбовцю УДО повідомлено про підозру. ФОТО

За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Трагедія сталася у київському фунікулері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: На юнака напав правоохоронець, розпочато кримінальне провадження, - ДБР. ВIДЕО

фунікулер
фунікулер

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ТУ ДБР, розташованим у м. Києві.

Автор: 

вбивство (3083) УДО (108) фунікулер (57) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+30
І де тут умисне вбивство???Вбивство по необережності.Він же не планував його вбивати
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09.04.2024 06:48
+20
А нічого що ця істота з охорони гундосика і теж вважає себе найнай?
І взагалі чому у наротного улюбленця з захмарним рейтингом СТІЛЬКИ охорони?
А на фронті нікому воювати, кількість "силовиків" перевищує вже чисельність ЗСУ
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09.04.2024 07:23
+18
Малолєтки наглота ще та... Просто так взяв тай вбив?
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09.04.2024 06:56
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І де тут умисне вбивство???Вбивство по необережності.Він же не планував його вбивати
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09.04.2024 06:48 Відповісти
А нічого що ця істота з охорони гундосика і теж вважає себе найнай?
І взагалі чому у наротного улюбленця з захмарним рейтингом СТІЛЬКИ охорони?
А на фронті нікому воювати, кількість "силовиків" перевищує вже чисельність ЗСУ
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09.04.2024 07:23 Відповісти
класична відповідь баби на лавці. стартовий комент зовсім про інше, ніж ти вивалив у своєму.
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09.04.2024 08:22 Відповісти
Чистое осознанное убийство головой пробито стекло смотрите на фото идиоты более того пацан подросток был в положении на коленках согнутом положении оцените расстояние до пола ....его голова была силой направлена в стекло как пуля шея горло были разрезаны мигом как бритва трещинами стекла осколками на фото виден овал головы парня кровь аккурат с крупных вен шеи достаточном количестве ,чтобы- пацан Умер....
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09.04.2024 09:00 Відповісти
Кожен висуває версії в міру своєї розбещеності. Ухилянти і їхні ватні друзі накинулись на "військовослужбовця". Протилежна сторона звинувачує нарвану малолітню зграю.
Давайте дочекаємося конкретнішої інформації. Особливо, чи були серед учасників сутички нетверезі.
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09.04.2024 09:19 Відповісти
"в кино обычно", "стекла склеянные"

"Вы идиот"

"я как юрист адвокат и прокурор говорю"
)))))))))
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09.04.2024 10:18 Відповісти
Якщо у тебе виступ у якості юриста, адвоката, чи прокурора, тоді ти маєш говорити державною мовою, а не ботати окупантською на фєні. Характер, всі факти і обставини злочину визначають експерти-криміналісти за допомогою експертиз, а не різні ідіоти по фото овалу з інтернету.
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09.04.2024 10:23 Відповісти
Далi ось що було...
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
Вiдкрийте фейсбук "Киiв операивний"
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09.04.2024 10:38 Відповісти
Я про це і говорю. Сьогодні вже більше інформації, ніж вчора. Завтра буде ще більше фактів. А далі суд нехай визначає і карає. Під суворим контролем громадськості. А не упереджено вішати ярлики без будь-якої інформації, на основі минулого негативного досвіду з держслужбовцями, чи підлітками-**********.
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09.04.2024 11:06 Відповісти
Підлітки були напідпитку,це вже анонсували,"ХИЛЬНУЛИ" СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ НА кОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ...
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09.04.2024 11:11 Відповісти
Василь Воробець, звісно не навмисне, він потім хотів вибачитись, та сказати вибачте, я ненавмисно штовхнув. Ви серйозно? Малого вбив, застосував силу, яких наслідків очікував? Вдарив, впав, вмер. Вдарив або штовхнув (перше більш ймовірно) навмисно, інше - наслідки. Де ж ненавмисно
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09.04.2024 08:23 Відповісти
Тобто, підозрюваний штовхнув ******** з наміром перерізати вікном йому яремну вену? Серйозно?
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09.04.2024 08:30 Відповісти
Герхард, застосування фізичної сили було умисне? Вбиство - наслідки застосування сили. По вашій логіці, бити людину, а потім вона померла від нанесення тілесних - це також випадковість? Ну чим ви думаєте
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09.04.2024 09:08 Відповісти
У каждого таракана своя точка зрения!
У меня своя - с такой правохренительной системой государству уже почти *и****!
Для любителей кроссвордов - *и****, полная неудача, провал, слови из шести букв, вторая буква И.
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09.04.2024 09:39 Відповісти
Фиаско...
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09.04.2024 14:45 Відповісти
Вена - то ще таке. Там шість артерій йдуть, що мозок киснем годують. Якщо артерію пробити - ту ж сонну - та ще й не знати, як заткнути (хоч пальцем), то поранений стече кров'ю за лічені хвилини!
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09.04.2024 14:44 Відповісти
Тоді потрібно всіх нетверезих водіїв, які скоюють наїзди з фатальними наслідками звинувачувати в умисному убивстві. А не давати 2 роки умовно. Сів за кермо п'яний, розігнав машину - навмисно, інше - наслідки. Де ж ненавмисно?
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09.04.2024 09:23 Відповісти
Далi ось що вiдбувалося.... (Киiв оперативний фейсбук)
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
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09.04.2024 10:41 Відповісти
не планував..
всі пабліки відосами завалені, де він його душив після поштовха.

можуть і пожиттєве дати.
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09.04.2024 08:39 Відповісти
Не бачив відео,треба подивитись.
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09.04.2024 08:54 Відповісти
Він повторно на нього пригнув та душив як Чекатіло!
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09.04.2024 09:06 Відповісти
Може він намагався кров зупинити?
Але свідки передивились кіна про чекатіл і придумали своє...
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09.04.2024 09:48 Відповісти
Киiв
https://www.facebook.com/operativeukr?__cft__[0]=AZWZ2rKKmFGPgiVcMlEqVuS_i1a00kvQyZyql3i_OLcm0WbIQwxhsGnMZgHE_Uw4ZhWEldwF2cNXrKTEtIKJu6XvzvkPMvdkF_2xsLNqmu8MZ0OlQsNpKgHhIN3jV27sk6ZhduKzGstEgicsGDEk5-xrROr4ZyO3jCagYSFAPVB5Ma8wgjI3Xm6BfhtGNvCviBECUXQHmDMgwLUe24gvHRCo&__tn__=-UC%2CP-R Оперативний

https://www.facebook.com/operativeukr/posts/pfbid08AZ2yYsJBAYvdXko9dzApy5qmFNv2KAB8MNVmsWuDUhabqyxf3QqE3V952NG2gyUl?__cft__[0]=AZWZ2rKKmFGPgiVcMlEqVuS_i1a00kvQyZyql3i_OLcm0WbIQwxhsGnMZgHE_Uw4ZhWEldwF2cNXrKTEtIKJu6XvzvkPMvdkF_2xsLNqmu8MZ0OlQsNpKgHhIN3jV27sk6ZhduKzGstEgicsGDEk5-xrROr4ZyO3jCagYSFAPVB5Ma8wgjI3Xm6BfhtGNvCviBECUXQHmDMgwLUe24gvHRCo&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.
Відео - https://t.me/kyivoperat/143512
За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?". Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство.
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09.04.2024 10:33 Відповісти
Малолєтки наглота ще та... Просто так взяв тай вбив?
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09.04.2024 06:56 Відповісти
на просто так а бухий був цей недоментяра...і таких тисяч 30 в Києві косить від армії...
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09.04.2024 07:00 Відповісти
Ага просто став і доїбався...значить дебіл молодий музику включив що ******..чи кривлятичь почав..ну воділла таки не мент а недомент...замість того щоб професійно палець заламати взяв і уїбав по голові так що той у шибку улетів
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09.04.2024 08:14 Відповісти
Наглість не привід для застосування сили. Малому 17 років, це не легке штурхання було, якщо він у вікно влетів. Просто - не просто, *****, це вбивство! Ще напишіть, що мали сам винен. Ще й 6 чоловіків погодилось з тим, що Василь Ставничий виригав.
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09.04.2024 08:15 Відповісти
👍🤝😠
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09.04.2024 10:44 Відповісти
підозра вже є, а імені, віку, посади, нема...і що планує його керівництво??? і зкуялі тілоохоронців приписують до війскових? на скільки я чув, в параші мусара бояться фсо як вогню. тож виходить що влада у наших дсо не менша
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09.04.2024 07:31 Відповісти
Тілоохоронців приписують до мусорів...а воділа вирішив що він тілоохоронець..тілоохоренець так би себе не зганьбив не професіоналізмом
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09.04.2024 08:18 Відповісти
Вот куда он спешил? Не мог подождать до совершеннолетия!🙁
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09.04.2024 07:40 Відповісти
абсолютно точно здесь лишь одно - кто то из этих двоих невоспитан и был представителем болотной антикультуры.
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09.04.2024 07:45 Відповісти
На умисне вбивство явно не тягне. Тож буде перекваліфікація, бо інакше справа в суді розвалиться.
Сторона захисту має дотримуватись лінії дій підозрюваного у стані самооборони чи афекту.
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09.04.2024 07:51 Відповісти
І це дає йому право людей головою у вікна бити?
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09.04.2024 08:06 Відповісти
там дірка на рівні коліна знаходиться - як туди можна когось бити туди головою? опис слідства про "штовхнув" виглядає значно ймовірніше
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09.04.2024 08:12 Відповісти
дуже просто: від поштовху хлопець падав і впав би на землю, аби не вікно. подивися Джекі Чана, щоб зроузміти, як люди падають, коли їх надано кинетичної енергії.
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09.04.2024 08:19 Відповісти
Нещасний випадок, що викликаний невідворотними природніми силами
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09.04.2024 08:16 Відповісти
Очень даже известными , но действительно похож на несчастный случай.
Надо просто в такие большие и опасные окна , вставлять толстые и небьющиеся стекла . Там же окно в рост человека до самого низа, а стекла походу очень тонкие…
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09.04.2024 08:52 Відповісти
Якщо нема непереборної сили, то буде, в кращому випадку, вбивство по необережності.

Ps. Яке вставляти! Це 120-річня історична споруда, скло мабуть більше 40 років простояло поки не дочекалось цих дебоширів.
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09.04.2024 09:02 Відповісти
кривою коріоліса ?
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09.04.2024 09:12 Відповісти
Ну,ну...
Далi ось що було... "Киiв оперативний фейсбук
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
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09.04.2024 10:49 Відповісти
Якщо він застосував силу, а він явно її застосував, то де ж не навмисне? В
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09.04.2024 08:20 Відповісти
Антоне Марьянівовичу Безуглий, перелогінься. А краще збирайся, та на роботу вали. А ще краще напиши заяву про звільнення і гайда на село, телятам хвости крутити. Бо з твоєю "логікою" це саме те, до чого тебе можна допустити без негативних наслідків. Принаймні для людей.
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09.04.2024 09:02 Відповісти
Street ole, мабуть, вважаєш що інтелектуально висловився?) не пиши дурні, добре? І відносно того, що мені робити, якось сам визначусь. Телятам можеш сам продовжувати хвости крутити. Бажаю для цього міцного здоровʼя
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09.04.2024 09:16 Відповісти
Strent ole, це ж треба так фанатіти за безуглою, щоб мене порівняти з нею))) оце видав… що в твоїй голові твориться? Перечитав твій коментар, це ж треба таким бути, щоб таке випалити
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09.04.2024 09:19 Відповісти
не тягне на навмисне, а по неосторожності
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09.04.2024 08:20 Відповісти
Душив сидячі на спині як Чекатіло - це ПОНЕОСТОРОЖНОСТИ ?!!!
З дуба впав ????
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09.04.2024 09:11 Відповісти
про це в статті не йдеться.
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10.04.2024 08:29 Відповісти
у стані синьки .
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09.04.2024 08:35 Відповісти
А скільки годин тягнеться маршрут від Поштової наверх?! Камери так само були муляжі?
І це ще поки зброя нелегалізована. А там відразу мінус 500к по всіх усюдах і стане так толеранто і вишукано.
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09.04.2024 15:00 Відповісти
Іноді так шкодую, що не маю при собі зброї, яку потрібно булоб застосувати проти дебілів, які ведуть себе неадекватно, особливо у громадських місцях, і при цьому уникнути відповідальності за смерть, або каліцтво "КУРВИХ СИНІВ", бо вони того варті, за свою поведінку і приниження оточуючих, реагуючи на зауваження тільки хамством з погрозами. Хай гинуть такі потвори за різних обставин без усяких співчуттів!!!
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09.04.2024 16:44 Відповісти
Словесна перепалка і розпускати руки! Вбив дитину. Жах який
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09.04.2024 08:10 Відповісти
Вбивство, навмисне чи не навмисне прокурор розбереться
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09.04.2024 08:27 Відповісти
Той АУЄ прокурор що дав реальний 1 рік тюрми за феєрверк якомусь бовдуру.
Ну тоді тут Чекатілу відпустять, ще й компенсацію випишуть.
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09.04.2024 09:09 Відповісти
бідна дитина..., кацапи в нас крадуть дітей тисячами та й ще місцеві п'яні потвори їх вбивають...
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09.04.2024 08:44 Відповісти
Дурна ти на всю голову. Ніколи не чула образ у свою сторону з боку таких малолітніх дебілів, або їх розмови з матюками в громадських місцях і ти ковтала це, як нормальне явище. Підозрюю, що й сама вихована в такому ж дусі. Співчувати потрібно батькам загиблого не за смерть підсвинка, а за те, щовиховали його таким.
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09.04.2024 11:23 Відповісти
частіше я чую образи від дебілів вже у віці, наприклад, такому як ваш, я підозрюю, що у свій час на вас просто не знайшовся якийсь добрий дядя, який перерізав би вам горло якось не зі зла, а тільки заради очищення...
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09.04.2024 13:08 Відповісти
Проаналізуй своє життя та відношення твоїх дітей і близьких до себе. Вони тебе використовують, як компост для виживання і не цінують ніякої поживності!!!
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09.04.2024 15:56 Відповісти
Як ці дрочили дістали зі своїми "фото".
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09.04.2024 08:50 Відповісти
У людей отсутствует культура поведения. А о каком-то взаимоуважении вообще никто никогда не слышал. Ну, собсно, у кого есть соседи по стояку, тот в курсе)
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09.04.2024 08:57 Відповісти
Вже відмазали, стаття не по удару і душінню до смерті.
У статті 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначається можливість затримання особи уповноваженою службовою особою та визначені підстави такого затримання.
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09.04.2024 09:07 Відповісти
Усім хто із завзяттям захищає малолітніх дегенератів, бажаю щоб вони зустрілись у темному підїзді із ними!
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09.04.2024 09:22 Відповісти
За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Джерело: На зауваження військовослужбовця УДО, щодо непристойної поведінки у громадському місці, виявився один найбільш активний і ображений в компанії та почав розбірки, які перейшли до взаємних образ та рукоприкладства, що й стало причиною даної трагедії. Молодики, а особливо в компанії, дуже болісно реагують на зауваження на рахунок непристойної поведінки і їхня реакція непередбачувана.
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09.04.2024 09:35 Відповісти
От з цього треба було і починати...компанія молодиків на одного...просто молодому дебілу що почув себе героєм непощастило що нарвався на воділу а не на профі..профі тілозоронець зазпокоїв би думаю..а воділа тупо уїбав...хоча тут толпа виходу нема..бий першим по все єдно або тварі звалять на землю і будуть бити ногами
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09.04.2024 10:21 Відповісти
Опачки. Какой "неожиданный" поворот событий для некоторых здесь выпрыгивающих из штанов.
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09.04.2024 11:18 Відповісти
У каждого таракана своя точка зрения!
У меня своя - с такой правохренительной системой государству уже почти *и****!
Для любителей кроссвордов - *и****, полная неудача, провал, слови из шести букв, вторая буква И.
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09.04.2024 09:41 Відповісти
"фиаско"
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09.04.2024 09:49 Відповісти
Та ясно - проста паглядєть в глаза, пєрєстать стрілять... Десь вже таке чули, від найвеличнішого чотирижди ухилянта, нє? Вийшов неврівноважений охоронець на полювання, шукав до кого прискіпатися, а тут - біднесенькі підлітки! Істіна пасєрєдіні...
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09.04.2024 11:22 Відповісти
Ну ось,накінець Гончаров знайшов зв*язок Зе з вбивством у фунікульорі...Ще єрмака нема-но це за іншим Гончаровим.Варто додати знищену ракетну програму,крадівництво,ракети в асфальт і гру на піаніно,ще до виборів.Пазли склалися.Сюди можна приплюсувати і Кличко-не вставив бронебійне скло,як на своєму мосту-або вкрав-на вибір.Дуже жаль хлопця-напевне був лідером в тій групі ,хотів вс доказати,можливо мав загострене почуття справедливості.Таких найчастіше-мєнти б*ють в участках,зараз ТЦК в бус затягує.Щирі співчуття родині загиблого Максима.
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09.04.2024 11:56 Відповісти
цьому ДСОшнику там же перерізати все об те скло. чучело воно сране
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09.04.2024 11:23 Відповісти
П'яних малолітніх уїванів знайти та нагородити.
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09.04.2024 11:35 Відповісти
Вы меня конечно извините но надо еще посадить того дебила который такие стекла разрешил повесить в фуникулере. Да что ж такое у нас куда ни кинь везде начальники дураки.
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09.04.2024 12:32 Відповісти
"Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення"

І де тут "військовослужбовець"?!
Так вже кортить на ЗСУ лайна накинути!
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09.04.2024 15:58 Відповісти
Опричники Єрмака, 30-річні здоровані гуляють собі як хочуть, коли в країні війна. Вони можуть покалічити, а то і вбити всіх, на кого покаже перст господаря. Гроші не пахнуть, совість не тягар...
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09.04.2024 16:15 Відповісти
Іноді так шкодую, що не маю при собі зброї, яку потрібно булоб застосувати проти дебілів, які ведуть себе неадекватно, особливо у громадських місцях, і при цьому уникнути відповідальності за смерть, або каліцтво "КУРВИХ СИНІВ", бо вони того варті, за свою поведінку і приниження оточуючих, реагуючи на зауваження тільки хамством з погрозами. Хай гинуть такі потвори за різних обставин без усяких співчуттів!!!
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09.04.2024 16:33 Відповісти
Аніжедєєєті догралися?
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09.04.2024 18:35 Відповісти
В усіх правових державах будь яке нанесення телесних пошкоджень ( в народі - побиття) трактується законодавством як спроба вбивства й аж ніяк може бути кваліфікованно як щось "ненавмистне" . А якщо це коїть підготовленний боєць , то це як користування зброєю ...

Тому засуньте собі в дупу "ненавмистне вбивство" . Якщо Україна прагне в ЕС , то требо забути про пом"ягшене законодавство до будь якого злочина , пов"язанного з насильством й нанесенням каліцтв проти особистості ... То я бачу як мінімум "п"ятнашка" ...
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09.04.2024 21:41 Відповісти
 
 