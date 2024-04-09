Смерть неповнолітнього у київському фунікулері: військовослужбовцю УДО повідомлено про підозру. ФОТО
За процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Трагедія сталася у київському фунікулері.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.
Наразі підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється ТУ ДБР, розташованим у м. Києві.
Будь ласка, зачекайте...
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І взагалі чому у наротного улюбленця з захмарним рейтингом СТІЛЬКИ охорони?
А на фронті нікому воювати, кількість "силовиків" перевищує вже чисельність ЗСУ
Давайте дочекаємося конкретнішої інформації. Особливо, чи були серед учасників сутички нетверезі.
"Вы идиот"
"я как юрист адвокат и прокурор говорю"
)))))))))
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
Вiдкрийте фейсбук "Киiв операивний"
У меня своя - с такой правохренительной системой государству уже почти *и****!
Для любителей кроссвордов - *и****, полная неудача, провал, слови из шести букв, вторая буква И.
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
всі пабліки відосами завалені, де він його душив після поштовха.
можуть і пожиттєве дати.
Але свідки передивились кіна про чекатіл і придумали своє...
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UPD: як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику.
Відео - https://t.me/kyivoperat/143512
За інформацією самих молодих людей у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями "чи готові вони захищати Батьківщину?". Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (загиблий) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию.Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство.
Сторона захисту має дотримуватись лінії дій підозрюваного у стані самооборони чи афекту.
Надо просто в такие большие и опасные окна , вставлять толстые и небьющиеся стекла . Там же окно в рост человека до самого низа, а стекла походу очень тонкие…
Ps. Яке вставляти! Це 120-річня історична споруда, скло мабуть більше 40 років простояло поки не дочекалось цих дебоширів.
Далi ось що було... "Киiв оперативний фейсбук
"Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього, хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість, в цей же час - неадекват сів на нього і почав душити.Відомо, що неадекват - за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство."
З дуба впав ????
І це ще поки зброя нелегалізована. А там відразу мінус 500к по всіх усюдах і стане так толеранто і вишукано.
Ну тоді тут Чекатілу відпустять, ще й компенсацію випишуть.
У статті 208 Кримінального процесуального кодексу України зазначається можливість затримання особи уповноваженою службовою особою та визначені підстави такого затримання.
У меня своя - с такой правохренительной системой государству уже почти *и****!
Для любителей кроссвордов - *и****, полная неудача, провал, слови из шести букв, вторая буква И.
І де тут "військовослужбовець"?!
Так вже кортить на ЗСУ лайна накинути!
Тому засуньте собі в дупу "ненавмистне вбивство" . Якщо Україна прагне в ЕС , то требо забути про пом"ягшене законодавство до будь якого злочина , пов"язанного з насильством й нанесенням каліцтв проти особистості ... То я бачу як мінімум "п"ятнашка" ...