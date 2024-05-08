РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11866 посетителей онлайн
Новости Фото
4 241 27

Завершено расследование по факту убийства подростка в фуникулере, - Офис генпрокурора

фунікулер

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона завершено досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины по факту совершения умышленного убийства подростка на фуникулере в Киеве из хулиганских побуждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, следствие установило, что 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера работник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков.

"После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей", - отмечают в Офисе генпрокурора.

вбивця підлітка у фунікулері

Также читайте: Убийство подростка в киевском фуникулере: Подозреваемый арестован до 5 июня без альтернативы залога

Также информируется, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Убийство несовершеннолетнего в киевском фуникулере

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве подростка в киевском фуникулере был пьян, - ГБР

Автор: 

убийство (6484) фуникулер (33) Офис Генпрокурора (2467)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Ні слова про тих, хто встановив у транспортному засобі звичайні стекла. Якби стояв триплекс чи гартоване - нічого б не сталося.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:30
+7
Трагедія((. Одна людина померла, інша сяде на роки.. Люди, вам що не вистачає горя, смертей та крові від кацапів??, що ви ще й всередині країни один одного вбиваєте? Прикро.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:32
+5
І все-таки залишається незрозумілою причина конфлікту. Ну, не міг чоловік ні з того, ні з сього напасти на якогось лобуряку.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ненавмисне вбивство,але є нюанси....
показать весь комментарий
08.05.2024 12:24 Ответить
"за фактом вчинення умисного вбивства"
Чому воно умисне, незрозуміло. Ще б написали "в складі групи" (скло теж винне).
показать весь комментарий
08.05.2024 13:03 Ответить
Ні слова про тих, хто встановив у транспортному засобі звичайні стекла. Якби стояв триплекс чи гартоване - нічого б не сталося.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:30 Ответить
п.с. ГОСТ 5727-88. Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия - чинний.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:36 Ответить
Як варіант - металева огорожа або паркан
показать весь комментарий
08.05.2024 12:40 Ответить
А хто тобі сказав, що то було скло у транспорті?!
Взагалі, судячи по публікаціям журналістів, то було скло БУДІВЛІ фунікулера.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:45 Ответить
Так, визнаю, але чому тоді немає огорожі у публічному місці чи не застосовано безпечне скло?
показать весь комментарий
08.05.2024 12:54 Ответить
ти так ********* ГОСТи... то, може й на це якійсь ГОСТ знайдеш?
показать весь комментарий
08.05.2024 13:19 Ответить
Я то можу знайти, а от дебілам це навіщо?
показать весь комментарий
08.05.2024 13:24 Ответить
п.с. Та можна було б ці вікна прозорою плівкою заклеїти, копійки би витратили.
Теплосберегающая пленка для окон "Третье стекло" ThermoLayer Original, размер 0,8х8м
Артикул 1514-4 В наличии Оставить отзыв 220 грн/комплект
показать весь комментарий
08.05.2024 18:53 Ответить
Приміщення Київського фунікулеру - історичні споруди 120-річної давності, там капітальний ремонт був аж у 80-х.
показать весь комментарий
08.05.2024 14:24 Ответить
Київський фунікулер закривають на ремонт -19 липня 2023.
показать весь комментарий
08.05.2024 18:31 Ответить
Рейки, канати та механізми там скоріш за все не історичні…
показать весь комментарий
08.05.2024 18:57 Ответить
Замінити стекла, чи просто плівку протиударну поклеїти - це капітальний ремонт?
показать весь комментарий
08.05.2024 20:47 Ответить
Трагедія((. Одна людина померла, інша сяде на роки.. Люди, вам що не вистачає горя, смертей та крові від кацапів??, що ви ще й всередині країни один одного вбиваєте? Прикро.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:32 Ответить
Найстрашніша біда у війську (УДО-військовослужбовці) - довбойоби
показать весь комментарий
08.05.2024 12:36 Ответить
І все-таки залишається незрозумілою причина конфлікту. Ну, не міг чоловік ні з того, ні з сього напасти на якогось лобуряку.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:40 Ответить
Був би він тверезий спрацювало б декілька помякшувальних обставин.
показать весь комментарий
08.05.2024 12:55 Ответить
Підлітки теж були на підпитку,та їхали на Хрещатик шукати пригод на свою п"яту точку...Як бачите вони їх знайшли ще по дорозі...
показать весь комментарий
08.05.2024 13:06 Ответить
Міг якщо мусор то міг.Відчував безкарнысть бо він мусор... I де та вся сволота що обзивала невідомого ,невиного юнака що ніби: "ето он сам вінават", сємь раз накуй послал і чітірє раза пригнул єму на нож.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:01 Ответить
Скоріше за все підлітки биконули, їх же було більше, а чоловік не став терпіти. Чистої води убивство через необережність, він же не мав умислу убивати, просто штовхнув.
показать весь комментарий
08.05.2024 13:34 Ответить
Ви коли небудь бачили , що б лікар психіатр проявляв агресію ? Ні , вони завжди розмовляють тихо, спокійно , ніколи не кричать . Чому у нас в правоохоронних органах працюють психопати , чому їх не перевірять на психічні хвороби , на інтелект ( чи працює логіка ) , на .і на ... ?
показать весь комментарий
08.05.2024 13:18 Ответить
Він НЕ З ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ!!!!
показать весь комментарий
08.05.2024 13:36 Ответить
прочитайте статтю ---"...працівник правоохоронного органу, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, спровокував конфлікт з групою підлітків "
показать весь комментарий
08.05.2024 14:49 Ответить
Де ті журнашлюхи які говорили, що фігуранта підозрюють у навамисному вбивстві?
показать весь комментарий
08.05.2024 13:28 Ответить
Що за хе-ня? Тут зовсім немає навмисного бвивства . А що наші підлітки "святі" ми хорошо бачимо на вулиці майже кожного дня.
показать весь комментарий
08.05.2024 15:19 Ответить
Маячня сивої кобили. Я не виправдовую підозрюваного, але, на мій погляд, слідчі ДБР виконують чиюсь вказівку. Це, як з Червінським справа шита білими нитками, а по закону вже не можуть поступити тому, що вже самі можуть сісти за фальсифікацію. Ось і пруть на червоне світло.
показать весь комментарий
09.05.2024 11:48 Ответить
 
 