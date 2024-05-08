Завершено расследование по факту убийства подростка в фуникулере, - Офис генпрокурора

Под процессуальным руководством Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона завершено досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины по факту совершения умышленного убийства подростка на фуникулере в Киеве из хулиганских побуждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, следствие установило, что 7 апреля 2024 года на верхней станции столичного фуникулера работник правоохранительного органа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой подростков.

"После выхода из вагона, дождавшись несовершеннолетнего, подозреваемый из хулиганских побуждений толкнул его. В результате падения потерпевший разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи, от которого умер до приезда врачей", - отмечают в Офисе генпрокурора.

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Также информируется, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Стороне защиты предоставлен доступ к материалам для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Убийство несовершеннолетнего в киевском фуникулере

Вечером 7 апреля на станции столичного фуникулера между мужчиной и компанией молодых людей возник конфликт. Во время инцидента подозреваемый толкнул одного из подростков. Тот головой разбил оконное стекло и получил травмы в виде резаных ран шеи, от которых умер до приезда врачей.

Правоохранителю, причастному к трагедии на станции, объявили подозрение.

Ранее Государственное бюро расследований сообщало об открытии уголовного производства по факту убийства на станции фуникулера в Киеве.

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