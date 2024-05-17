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На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався незаконно перетнути кордон. Розпочато розслідування, - ДБР

Прикордонник застрелив цивільного

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Що сталося

За попередніми даними, 15 травня близько 19:00 прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки - кинувся тікати.

"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", - зазначили в ДБР.

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Що відомо про загиблого

За інформацією слідчих, загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

Співробітники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли, а також допитали військовослужбовців прикордонного наряду.

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Встановлюються обставини події

ДБР розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка. Одного з військових затримали. Йому готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.

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Автор: 

прикордонники (1094) вбивство (3080) ДБР (3473) Закарпатська область (2044)


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Топ коментарі
+35
Діяв за інструкцією з совкового плаката 1969 року. Карацупа, *****!

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17.05.2024 13:32
+29
История возвращается .Побег из Восточного Берлина.
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17.05.2024 13:33
+25
Судячи з того, що людину вбили пострілом в голову на меті було саме вбивство, а не затримання. Не виключено, що жертва мала при собі чималу суму готівки, відтак її пограбували і вбили, аби не залишати свідка. Від офіційних ухилянтів в формі, які залучили зв'язки чи заплатили чималі суми за перебування на західних кордонах можна очікувати будь-чого, крім людяності.
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17.05.2024 13:45
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Далі буде тільки гірше.
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17.05.2024 16:56 Відповісти
Краще вже хай квіточка-ухилянт навернеться від кулі НАШОГО прикордонника,ніж захлинеться в Тисі чи буде зарізаний,як підсвинук у хліву польським рольніком.
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17.05.2024 17:27 Відповісти
Ман'яків повно. Ось на новий рік парочка двох дівчаток зарізали і скотчем в шафі тримали.
Гості Києва. І це було за довго до нападу.
Чи чернігівський обл сім'ю за ради авто закопали(хлопцю/дитині було років 5-6).
То що тепер? Всіх свинями називати?
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17.05.2024 17:41 Відповісти
Як ще можна пояснити той факт що незаконний перетин кордону, та ще й під час війни не є кримінальним злочином? Я бачу лише одне пояснення - влада таким чином стимулює ухилянтів уникати мобілізації.
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17.05.2024 17:42 Відповісти
А я бачу, що вчинки находять можливість їх застосовувати.
І це ніяк не вирішує питань мобілізації.
Якщо в мене буде змога вас застрелити, то я звісно цим скористаюсь(вигадана пропозиція, для амплітуди відповіді ).
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17.05.2024 18:24 Відповісти
Всякие юры малко, дужики и другие прихвостни! Изучайте историю Украины! Именно изучайте у тех, кто ее видел и делал! Посмотрите, что с вами сделают! Возможно, с вашими хозяевами не смогут! Не достанут! Украина не росися! Но, запроданцы которые патриотическими лозунгами прикрывают преступления своего хозяина в Украине, очень дорого за свои "подвиги" платили!
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17.05.2024 17:48 Відповісти
І під яку статтю попадає порушення кордону, щоб по ньому відкривати вогонь? Чи це як в анекдоті? Зробив попереджувальний постріл в повітря, і не попав.
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17.05.2024 18:05 Відповісти
Прикордонник вчинив правильно. Нема тут що розслідувати. Я б вчинив аналогічно.
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17.05.2024 18:37 Відповісти
Твій дід НКВДист, який сотнями розстрілював українців, Твій батько син НКВДиста, а ти лайно собаче
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17.05.2024 20:25 Відповісти
То есть ты бы стрельнул в голову безоружному человеку? Который просто хотел убежать из страны?
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17.05.2024 20:36 Відповісти
Навіть серед україномовних досі багато ментальних кацапів.
Один з основних принципів кацапів завжди був, - "дєржать і нє пущать".

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17.05.2024 21:54 Відповісти
Якби тут можна було ставити не просто лайк, я би поставив 'серце'. Ви описали дуже поширений випадок, бо останнім часом забагато фаріонщини.
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18.05.2024 03:10 Відповісти
Він мав повне право щоб по ньому стріляти більше того, якщо порушник не реагує то ти зобов'язаний
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24.05.2024 10:32 Відповісти
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22.05.2024 17:25 Відповісти
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