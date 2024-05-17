На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався незаконно перетнути кордон. Розпочато розслідування, - ДБР

Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Що сталося

За попередніми даними, 15 травня близько 19:00 прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки - кинувся тікати.

"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", - зазначили в ДБР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі жорстоко вбили українця: розчленоване тіло намагалися спалити. Серед підозрюваних - начальник жертви

Що відомо про загиблого

За інформацією слідчих, загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.

Співробітники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли, а також допитали військовослужбовців прикордонного наряду.

Дивіться також: Прикордонники з бригади "Помста" полонили мешканця Луганщини, якого мобілізували до армії РФ: "Хлопці, я свій". ВIДЕО

Встановлюються обставини події

ДБР розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка. Одного з військових затримали. Йому готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік в Одесі зарізав 16-річного підлітка за відмову дати закурити. ВІДЕО+ФОТОрепортаж