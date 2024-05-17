На Закарпатті прикордонник застрелив цивільного, який намагався незаконно перетнути кордон. Розпочато розслідування, - ДБР
Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДБР в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Що сталося
За попередніми даними, 15 травня близько 19:00 прикордонники під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Цивільний не зупинився на вимогу військових, а навпаки - кинувся тікати.
"Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови", - зазначили в ДБР.
Що відомо про загиблого
За інформацією слідчих, загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра, який мав при собі туристичне спорядження та закордонний паспорт.
Співробітники ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснено постріли, а також допитали військовослужбовців прикордонного наряду.
Встановлюються обставини події
ДБР розпочало розслідування за фактом загибелі цивільного чоловіка. Одного з військових затримали. Йому готуються повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії та встановлюються усі обставини трагедії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гості Києва. І це було за довго до нападу.
Чи чернігівський обл сім'ю за ради авто закопали(хлопцю/дитині було років 5-6).
То що тепер? Всіх свинями називати?
І це ніяк не вирішує питань мобілізації.
Якщо в мене буде змога вас застрелити, то я звісно цим скористаюсь(вигадана пропозиція, для амплітуди відповіді ).
Один з основних принципів кацапів завжди був, - "дєржать і нє пущать".