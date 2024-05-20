Прикордоннику, який застрелив порушника кордону на Закарпатті, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - ДБР

Військовослужбовцю прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро за намагання незаконно перетнути кордон з Румунією, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Сапьян.

Вона додала, що призначено відповідні експертизи у справі загибелі 39-річного громадянина, який намагався перетнути кордон, зокрема балістичну.

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Як повідомлялось, 17 травня Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.