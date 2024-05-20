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Прикордоннику, який застрелив порушника кордону на Закарпатті, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - ДБР

Вирок прикордоннику, який застрелив цивільного на Закарпатті

Військовослужбовцю прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро за намагання незаконно перетнути кордон з Румунією, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Сапьян.

Вона додала, що призначено відповідні експертизи у справі загибелі 39-річного громадянина, який намагався перетнути кордон, зокрема балістичну.

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Як повідомлялось, 17 травня Державне бюро розслідувань затримало військовослужбовця прикордонного загону, який застрелив 39-річного жителя міста Дніпро під час спроби перетину українсько-румунського кордону на Закарпатті.

Автор: 

прикордонники (1095) вбивство (3083) запобіжний захід (483) ДБР (3480) Закарпатська область (2045)


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Топ коментарі
+25
Ідіоти ДБР на фронт і на нуль,а погранцам ---нагорода
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20.05.2024 13:13
+25
Погранци захищають наші кордони,а ДБР шахраїв і ухилянтів
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20.05.2024 13:15
+17
Погранцю медаль, а тих мудаків які пробують його судити на фронт безстроково - "до закінчення війни" - хай відчують себе падли "з народом".
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20.05.2024 13:22
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На фронт, цю ухилянтську ссуку, хай там стріляє по окупантах рашистах а не в тилу по українцям.
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20.05.2024 13:12 Відповісти
Сам піздуй на фронт, ухилянтська *****.
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20.05.2024 13:30 Відповісти
На фронт та ухилянська су.ка вже непотрапит, бо прикордонник його застрелив, як і повинно в принципі бути
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20.05.2024 13:36 Відповісти
Судячи з лайків, місцева публіка хоче з України створити міні-рашку.
Якщо хтось хоче з'їбатися з країни - то нехай їде та не повертається. Але пристрелити - це тупо совок і русня-стайл.
Ба більше того, ось таки "дуже вмотивовані" на фронті принесуть тільки шкоду. Бо або почнуть зливати кацапам інфу та позиції, або різко почастішають випадку стрілянини по своїм. Тож нехай їдуть, але і не впускати потім назад.
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20.05.2024 15:53 Відповісти
2.2.2. Застосуванню сили, спеціальних засобів, службових
собак і зброї повинно передувати попередження про намір їх
використання, якщо дозволяють обставини.

"Про затвердження Інструкції про застосування зброї, бойової техніки, озброєння кораблів (катерів), літаків і вертольотів Державної прикордонної служби України"
Документ z0963-03, поточна редакція - Прийняття від 21.10.2003
Верховна Рада України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-03

якщо прикордонник сяде, то всі дезертири вийдуть

ду-май-те !!!!

.
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20.05.2024 14:05 Відповісти
Может, у погранцов вообще оружие забрать, чтобы они не стреляли в нарушителей кордона?
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20.05.2024 13:12 Відповісти
Вообщето оружие у пограничников именно для защиты от нападения. Тоесть просто в нарушителей границы, что является админитративным нарушением, они стрелять не имеют права. Точно так же, как у полиции есть оружие, они имеют право стрелять в случае нападения или задержания, однако если какой то прохожий просто на требование показать документы начнет убегать - то стрелять в таком случае - преступление. И полицейский не имеет право применять оружие.
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20.05.2024 15:40 Відповісти
Т.е. если чувак уже (например) на самой границе Словакии, а погранец в 100 м от него, он должен бежать за чуваком на территорию Словакии (пока не догонит, хоть аж до Чехии), или вежливо просить его вернуться на территорию Украины и уже гонять там?
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20.05.2024 16:03 Відповісти
Да, именно так. Незаконное пересечение границы - это административное нарушение. Так что если чувак просто убегает то да - или бежать или просто оформит нарушение и все. Потому что повторю, оружие для пресечения преступных действий. Если речь идет только о административном нарушении - то нельзя стрелять только для того. чтобы пресечь администативное нарушение, которое карается штрафом.
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21.05.2024 12:57 Відповісти
Если вы чемпион мира по бегу- устраивайтесь догонять нарушителей без применения оружия.
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21.05.2024 13:18 Відповісти
Извините, ваш умственный уровень не позволяет понять вышенаписанное? Хорошо. приведу пример еще проше - если полицейский издалека видит, что автомобиль хочет припорковаться в месте для инвалидов, или на переходе - что нарушение, но не может не подойти не выписать - но может убить водителя с винтовки - что надо сделать- позволить нарушить правила и создать административное нарушение или убить водителя? пример я написал для понимаения, потому что переход границы вне пропуска это тоже не преступление, которое описано в уголовном кодексе. Это административное нарушение. Поэтому тут, по закону, если нельзя пресечь безопасным способом - то не надо пресекать никак.
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21.05.2024 18:36 Відповісти
Мой умственный уровень достаточный для того, чтобы констатировать факт, что в погранцы вы идти не хотите, бегать не умеете, а киздеть складно и без ошибок ещё не научились.
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21.05.2024 18:54 Відповісти
Тоесть по теме сказать нечего. Значит все понимаете, но признать не хотите.
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21.05.2024 23:53 Відповісти
Тоесть не надо здесь пытаться изображать себя шибко умным не понимая, на кого вы тут тявкаете. А стрелять в нарушителей границы- нужное дело, но только по ногам. Погранца надо не сажать, а курсы ему по снайперской стрельбе провести. У меня кореш их ведёт.
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22.05.2024 06:54 Відповісти
Ідіоти ДБР на фронт і на нуль,а погранцам ---нагорода
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20.05.2024 13:13 Відповісти
Потртети Сраліна-Зеленського вдома у вас замість ікон ?
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20.05.2024 13:20 Відповісти
для тебе і портрета твого фюрера рашки

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20.05.2024 14:37 Відповісти
Ну як же без професійного ростроля " Сат- Рема" обійдеться будь-яка публікація про ухилянтів.
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20.05.2024 15:53 Відповісти
Ви там розберіться, для чого потрібні прикордонники ? Страна дебілів...
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20.05.2024 13:15 Відповісти
прикордонники потрібні щоб захищати державний кордон від агресора та окупанта. У Польщі та Румунії є власні прикордонники, що захащита свої кордони.
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20.05.2024 13:44 Відповісти
будь-яке чмо, що втікає від погранця, автоматично вважається диверсантом
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20.05.2024 14:09 Відповісти
+ 100!
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20.05.2024 14:40 Відповісти
І погранець автоматично залітає за решітку років на 10 мінімум. Це називається злочинець має сидіти в тюрмі ізольованим від суспільства.
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20.05.2024 23:09 Відповісти
Затримувати і розстрілювати всіх хто безкоштовно хоче здристнути з України
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20.05.2024 14:01 Відповісти
Погранци захищають наші кордони,а ДБР шахраїв і ухилянтів
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20.05.2024 13:15 Відповісти
І для цього також. Йдіть через пункти офіційного перетину і ніхто вам у голову стріляти не буде.
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20.05.2024 13:23 Відповісти
Тому до цих пір ДБР не довело до пуття жодної справи по депутатам ,мінстрам та топ чиновникам . По цим "ухилянтам в законі " і погранци стріляти не будуть ...
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20.05.2024 13:31 Відповісти
Давай на тобі перевіримо. Ти здрискуєш із України, як виявлений агент ведмедчука, і прикордонник в тебе не стріляє. Чи стріляє ?
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20.05.2024 15:55 Відповісти
Ще й і ,,без права застави"! Тобто, мають пропускати ,,куройо...в" безперешкодно!!! Просто вбивають мотивацію у військових!
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20.05.2024 13:20 Відповісти
Оце так поворот. Тоді запитання.Навіщо прикордонники взагалі, чи я, як мінімум, навіщо їм вогнепальна зброя? Бо це курва якийсь оксюморон.
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20.05.2024 13:21 Відповісти
Все даАвно написано - й навіщо зброя, й коли має право застосувати. Почитайте. Чи вас у гуглі забанили?
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20.05.2024 13:26 Відповісти
Має право застосовувати при намаганні зловмисника перетнути кордон поза межами пунктів пропуску у разі якщо неможливо зупинити іншими способами.
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20.05.2024 13:29 Відповісти
В усіх випадках незаконного перетину кордону чоловіками віком від 18 до 60 років незалежно від способу, їх дії можуть також кваліфікуватися за статтею 336 КК України. Де тут про адміністративне порушення?
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20.05.2024 13:43 Відповісти
Для цього є Устав який *мухтари*і *рекси*повинні знати *на зубок*,як колишній начкар, з практики знаю достепенно,мої часові стріляли щотижня і ні один не сів.
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20.05.2024 16:24 Відповісти
"На сьогодні ми маємо офіційно оголошену підозру в порушенні правил поводження зі зброєю, що призвело до смерті потерпілого. За такою статтею можна на 10 років позбутися волі. На даному етапі проводиться досудове розслідування і можу сказати, що обрано запобіжний захід додатково для правоохоронця. Це - утримання під вартою без права внесення застави", - розповіла Сапьян. Джерело:
навпаки - нагороджувати треба !
Чи незаконне пересічення державного кордону України - це таке собі дрібне правопорушення
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20.05.2024 13:22 Відповісти
Так. Це правопорушення є АДМІНІСТРАТИВНИМ. Читайте Закон.
П. С. Писак багато тут, читати би ще навчилися.....
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20.05.2024 13:27 Відповісти
336 КК України
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20.05.2024 13:59 Відповісти
Ты идиот? то, что ты привел вообще не компетенция пограничника. Он в принципе такое не имеет право даже рассматривать, не то что то какие то решения принимать.
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20.05.2024 15:43 Відповісти
Погранцю медаль, а тих мудаків які пробують його судити на фронт безстроково - "до закінчення війни" - хай відчують себе падли "з народом".
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20.05.2024 13:22 Відповісти
Дебилы зелёные!
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20.05.2024 13:24 Відповісти
Навіщо служити в цій країні? Нехай ухилянти розбігаються по світу, держава в особі керманичів повинна визначитись, що ій треба взагалі, може нехай кацапи захватять, тай годі..
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20.05.2024 13:27 Відповісти
Довбані бюрократи. Хлопця треба нагородити, дати героя України та велику грошову премію. Взагалі за кожну тушку ухилянта, мертву або живу треба виплачувати по 100 тис. гривень.
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20.05.2024 13:27 Відповісти
Может и не надо давать героя, но судить за то что выполнял свои прямые обязанности странно.
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20.05.2024 13:33 Відповісти
як що, прикордонник виконав наказ про оборону кордону, правомірно, то який арешт?
якась всрата, чергова мутна історія!
або прикордонник має право застосувати зброю, або заберіть зброю, взагалі.
ніколи генерал не буде винуватий, винуватий солдат!!!!
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20.05.2024 13:31 Відповісти
Я був на війні,пробачте,але цього "прикордонника" я би сам застрелив,нехай мене Бог пробачте.
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20.05.2024 13:38 Відповісти
А на чийому боці ?
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20.05.2024 13:44 Відповісти
брешеш, курво кацапська !

бо як би воював, то знав, що твоїм побратимам в траншеях потрібна ротація
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20.05.2024 15:07 Відповісти
З якого боку?
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20.05.2024 13:54 Відповісти
Я б тобі паскуда "бочину" б накрутив,з такими "козлопід@рськими" питаннями.
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20.05.2024 14:06 Відповісти
Якщо ти дійсно був на війні, то з твоїх слів не складно зрозуміти по кому ти стріляв, мерзота.
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20.05.2024 14:13 Відповісти
+ 100 !

кацап

.
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20.05.2024 15:08 Відповісти
тобі потрібна ротація? мене в піхоту з титановою пластиною у берцовій кістці загребли,в мене завжди у нижній кишені штанів патрон був,ти мені про "ротацію" будеш кукарікати,чмо обіссяне?
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20.05.2024 16:30 Відповісти
Тварюка ти погана,ти сама там була,щоб мені таке казати? Гнида ти паскудна,бачив я таких й на війні,********* обіссяних,жалілися потім,гниди.
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20.05.2024 16:34 Відповісти
Дійсно, нащо прикордонникам зброя?
24.02.22 чергові зміни з КПП ще до 2ї години ночі втекли. У цивільному й на власних авто.
Відео з камер ДПСУ чітко фіксує цей процес та початок руху російських колон після 5ї години ранку. І щодної спроби спротиву, жодного пострілу, бо прикордонники/митники зазделегідь повтікали. І на півночі, й на півдні з перешийку, й на сході у напрямку Харкова.
То ж зброя їм потрібна для боротьби з адмінпорушеннями шляхом вбивства. Дуже зручно.
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20.05.2024 13:40 Відповісти
Не перегинай,що повтікали,бачив відео перших хвилин вторгнення,коли йшла через кордон підарська техніка,а в рову лежали вбиті українські прикордонники.
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20.05.2024 13:54 Відповісти
Аби це було правдою, ДПСУ вже другий сезон серіалу про "подвиг прикордонника" замовила.
А так: на десятках КПП майже одночасно втекли сотні військовослужбовців, відкривши кордон для ворога.
Ще й камери не вимкнули, забувши про онлайн трансляцію.
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20.05.2024 14:20 Відповісти
Видали зброю ВСІМ!!!А винен прикордонник. Люди, Він Присягнув Народу УКРАЇНИ!!! Не зрадив, а виконав НАКАЗ! Судіть НАС!!!
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20.05.2024 13:43 Відповісти
Якщо у нас нормальна держава, прикордонника мають не лише відпустити, а і нагородити! Він захищав кордон, який порушували!
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20.05.2024 13:48 Відповісти
Що за держава, курва? Що за закони? Прикордонника відпустити і нагородити!
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20.05.2024 13:48 Відповісти
Прикордоннику просто не повезло. Замість застрелити тракториста він застрелив чи то Прокурора, чи то Наполеона, чи то Ржевського ( в них там свої погоняла, щоб було зрозуміло, що вони "Уважаемые люди")
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20.05.2024 13:49 Відповісти
А для чого тоді зброя в прикордонників на західному кордоні,видати віники,бо палицею теж можна зробити кривду.
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20.05.2024 13:51 Відповісти
Тобто, прикордонники готові вбити громадянина України, аби тільки не дати йому можливість залишити територію України. Щось схоже, було у ГДР, в часи "холодної війни", коли німці намагались подолати Берлінську стіну.
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20.05.2024 13:51 Відповісти
Аби не дати зловмиснику перетнути кордон поза межами пункту пропуску. У них немає завдання копирсатись у моральних цінностях. Завдання прикордонника тримати кордон на замку. Для цього є різні технічні засоби включно із вогнепальною зброєю.( Стой, кто ідьот! Стой, стрєлять буду! Постріл. Труп.)
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20.05.2024 14:06 Відповісти
т. зв. "громадянина України", незаконно перетинаючи кордон під час війни стає ворогом Дуржави Україна, гаптоматично
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20.05.2024 15:12 Відповісти
Правило поводження?
Це як, не навмисне вбивство?
Типу, випадковий постріл після попереджувального?
Як такі норми тут можна співставити?
Це не полігон, не тир.
Це навмисне вбивство під час несення служби.
Якщо б було тілесні ушкодження - це перевищення службових повноважень. А тут, зняв з запобіжника - виконав постріл. Все, людина вбита. Не потерпілий, не небіжчик - а вбита людина, яка порушувала правила перетину кордону.
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20.05.2024 13:56 Відповісти
Ти не Довбенко. Ти ДОВБЕНЬ. Силове примушення до порушника, який злісно не підпорядковується наказам це ОБОВ'ЯЗОК прикордонника. В даному випадку постріл, бо вже кайданками не докинеш.
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20.05.2024 14:12 Відповісти
Ви не родич нквдшника, Карацупа.
Йому теж влада дозволяла вбивати з 338 - вбив 129 чол.
В сраку засунь те собі ці обов'язки, потвора ти узколоба. Собака недоріза, нацистка причвара. От і обмінялись любезностями, свяни ти недоколихані.
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20.05.2024 15:42 Відповісти
А як ще прикордонник може затримати порушника, якщо відстань між ними велика і догнати його нема можливості? "Стій! кричати? Так йому кричали. Чомусь не зупинявся. Потрібно було хустинкою помахати, мабудь. Навіщо тоді взагалі прикордонна служба, якщо за виконання обовязку по охороні кордону садять у вязницю? Таким чином, нелегально переходити кордон можна. Якщо прикордонники спробують затримати - показати їм фак і продовжувати рухатися у бік суміжної держави.
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20.05.2024 13:58 Відповісти
А нащо спільні угоди про захист кордонів?
Їх, на відміну від союзних, Україна має.
Повідомили сусідів-румун, далі- це вже їх проблема.
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20.05.2024 14:12 Відповісти
То це такі герої треба як цей
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Чекайте повернення смертної кари.
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21.05.2024 10:25 Відповісти
Навіщо розганяти цю тему. Невже хтось повірить, що у прикордонника була мета застрелити і саме цього чоловіка? Біг чоловік у бік кордону, не зупинявся на наказ, не зупинявся на попередній вістріл. Бігли й прикордонники. А на бігу влучити можна не завжди в зад. Чи прикордонники не повинні стріляти? Тоді навіщо в них автомати? Навіщо ці патрулі потрібні вздовж кордону? Це несчасний випадок. Але обсмоктувати і волати будуть довго, особливо ті, що бояться оновити данні.
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20.05.2024 14:06 Відповісти
У власників зброї мають бути чітке розуміння що порушення і загроза це різні чинники. Якщо ви вважаєте коли у людини є автомат, то це автоматично є мірою до виконання.
То на польській стороні прикордонник з автоматом теж стріляє? Чи скажете що в них не має війни і тому в тилової частині можна робити сафарі.
Такий собі Карацупа
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%83%D0%BF%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21.05.2024 10:47 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

https://x.com/hashtag/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%A2%D0%92?src=hashtag_click #НаталкаГебельсТВ намекнула, что была бы не против, если бы перестреляли всех, кто не гнёт "правильную" линию.
https://x.com/i/status/1792453958612693429
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20.05.2024 14:09 Відповісти
Наш герб не трезубец,наш настоящий герб состоит из трёх элемнтов.Посредине здоровенная синяя гуля,слева грабли давшие в лоб,справа цымбалы шоб петь о том как было больно.И так по кругу.Хотом победить но оружие применять нельзя,хотим порядка но кругом маты,феня,блатняк и понятия,хотим быть богатыми но богатых ненавидим,бо они усё покрали.Хотим что бы исполняли долг Но без нас.Хотом справедливости но где то посередине.А по середине у нас гуля.....
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20.05.2024 14:20 Відповісти
Якщо така стрільба по ухилянтах набуде більшого характеру і про це почнуть писати в західній пресі, ми будемо мати серйозні репутаційні проблеми...
На заході це дико і може мати вплив на підтримку допомоги...
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20.05.2024 14:51 Відповісти
ги-ги !

європейцям Україна потрібна як щит проти рашки, а щит хтось має тримати
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20.05.2024 15:15 Відповісти
Під щитом ви маєте увагу тимчасово відволікти, щоб країни накопичили засобів достатніх для свого захисту?
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21.05.2024 10:56 Відповісти
Так, головне не переплутати: винні в усьому "ухилянти", котрі не мають 10 т. $, та намагаються втекти за "країни мрій" не заплативши "патріотам" в ОП, що не втекли! Не шашлики в травні, ні відсутність обладнаних позицій, бо Байден бетон не поставив, ні безвідповідальність командування за невиправдані втрати О.С. складу, ні мародерство на самому вищому рівні, а "втікачі ухилянти"! P.S. прикордоннику орден Карацупи, та відпустити хай далі громадян України відстрілює! (((
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20.05.2024 14:58 Відповісти
І як тепер іншим хлопцям службу нести, навіщо їм цю зброю дали, дайте палку ті свісток. Інші тепер будуть робити вигляд що несуть службу. Пропустив ухилянта максимум догана, а затримав у тюрьму. Тепер шукайте мотивацію.
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20.05.2024 15:05 Відповісти
Купа диваних криміналістів, судмедекспертів та заслужених юристів повилазило. Нікому у ваші тупенькі макітри не прийшла думка, що є слідчі, які якби мають більше інформації про подію. І виходячи із цього державне обвинувачення вимагає той чи інший запобіжний захід. Тут все логічно, йде слідство. І щоб посадова особа не перепливла р. Тиса їй обрали запобіжний захід. Якщо все норм і застосування зброї було правомірне з військовослужбовця знімуть всі обвинувачення.
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20.05.2024 15:11 Відповісти
хай спробують не зняти !
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20.05.2024 15:17 Відповісти
чекайте є інструкція як діяти при затриманні і Закон як застосовувати вогнепальну зброю , порушив вимоги - вʼязниця, що ще вам треба...
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20.05.2024 16:06 Відповісти
100%.

Але диявол криється в деталях.

Точніше в формулюванні. Порушення правил поводження зі зброєю? Це що, самостріл? Після попереджувального?

Словами роблять підміну понять, це навіть практикують в статтях про розстріл майдану.

Шкода, що люди не розуміють як можна знецінити правильність трактувань. А це вже веде до перепису взагалі сенсу протидії чи запобіганню скоєння злочинів.
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21.05.2024 11:05 Відповісти
На кордоні: стій, стрелять буду..! Стою. Стреляю...
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21.05.2024 08:27 Відповісти
 
 