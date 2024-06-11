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Запоріжжя (2194) Нацполіція (14881) вбивство (3034)

У центрі Запоріжжя розстріляли відстороненого директора департаменту міськради Денщіка: він помер у лікарні, вбивцю розшукують. ФОТОрепортаж

Вранці 11 червня 2024 року у середмісті Запоріжжя було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, останній від поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи.

"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.

Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Також читайте: Прикордоннику, який застрелив порушника кордону на Закарпатті, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - ДБР

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Максима Денщіка - відстороненого від виконання обов‘язків Директора департаменту правового забезпечення міської ради.

Максим Денщік

вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі
вбивство Максима Денщіка у Запоріжжі

Автор: 
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Топ коментарі
+55
прибрали щоб нічого не розповів
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11.06.2024 11:12
+39
Лихі 90-ті повертаються чи хтось обірвав ниточку, яка вела до нього?
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11.06.2024 11:12
+39
Треба менше красти.
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11.06.2024 11:14
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Лихі 90-ті повертаються чи хтось обірвав ниточку, яка вела до нього?
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11.06.2024 11:12 Відповісти
Троль, ти і сюди " бусики" ввернув ?
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11.06.2024 12:12 Відповісти
Росіянин, ти дочекаєшся, що гєрасімов із бєлоусовим за тобою персональний бусік вишлють
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11.06.2024 12:25 Відповісти
Так тебе на міндобрива в Україну на ньому повезуть, а ти думав до машки вим'я м'яти ?
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11.06.2024 12:30 Відповісти
А шо в Украине нет бусиков? ,Или не время их обсуждать, война сейчас?
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11.06.2024 15:55 Відповісти
Он твоя корова посеред твого мухосрань..ка а калюжі загрузла, а ти в цей час заліз на Український сайт
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11.06.2024 16:02 Відповісти
Ну якщо ти Україну мухосранню вважаєш, нехай буде так. Тільки який це стосунок до бусиків має?
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11.06.2024 21:36 Відповісти
Ти не маєш стосунку до України, росіянин
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11.06.2024 21:56 Відповісти
Я справжній українець на відміну від тебе. Мої предки Запорізькі козаки. А ось ти явно ворог українців, оскільки брешеш як москаль.
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11.06.2024 22:05 Відповісти
Прибирають свідків крадійства гуманітарки і на фортифікаціях?
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11.06.2024 20:45 Відповісти
прибрали щоб нічого не розповів
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11.06.2024 11:12 Відповісти
Корупційна мафія з розпилу місцевого бюджету
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11.06.2024 12:04 Відповісти
Цікаво, чому його відсторонили. Якщо через якесь корупційне розслідування, то значить просто ховають кінці у воду.
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11.06.2024 16:21 Відповісти
Потрібно слідкувати за рішеннями його наступника на посаді, яким буде лояльним до мафії, що його замовила
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11.06.2024 17:18 Відповісти
Треба менше красти.
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11.06.2024 11:14 Відповісти
Это неправильная формулировка. Красть вообще нельзя, а все, кто крадет должны сидеть в тюрьме с конфискацией.
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11.06.2024 21:37 Відповісти
І я подумав про це саме - "обрубали кінці"!
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11.06.2024 11:16 Відповісти
Влупили по живому?
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11.06.2024 11:17 Відповісти
Пишуть, що критикував місцеву владу.
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11.06.2024 11:22 Відповісти
Невже так само як Найєм Мустафа
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11.06.2024 20:36 Відповісти
мабуть не відпрацював те, що в нього вклали...
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11.06.2024 11:23 Відповісти
Напевно було за що...
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11.06.2024 11:23 Відповісти
Справа в грошах або у великих грошах.
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11.06.2024 11:24 Відповісти
Треба об'явити план перехват та схопити злочинця
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11.06.2024 11:30 Відповісти
Хто? Ці бездарі з рулетками і блокнотами?
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11.06.2024 12:08 Відповісти
Напевно ухилянти з Одеського тцк?!
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11.06.2024 16:18 Відповісти
Кто то обрубал концы чтобы не вышли на фигур повыше
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11.06.2024 11:30 Відповісти
Так це ж з банди Некрасової, яка крала гуманітарну допомогу, а коли їх усунули то вони почали волати що беззаконня, в Запоріжжі потрібні жорстка чистка, можливо навіть такими методами.
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11.06.2024 11:30 Відповісти
гроші отримав, але не порішав...
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11.06.2024 11:33 Відповісти
Прибирають свідків крадійства гуманітарки і на фортифікаціях?
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11.06.2024 11:36 Відповісти
Мав усе і жив як Крез.Не рахував копійки як пересічний українець від зарплати до зарплати щоб видити на дешевій вареній ковбасі та супчик з макаронами.А тут бах і все...Нічого не візьмеш на той світ з собою.Все пропаде.
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11.06.2024 11:40 Відповісти
В гробу карманів нема
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11.06.2024 20:38 Відповісти
Поступил бы это Денщик добровольцем в ВСУ на безопасную должность денщика какого-нибудь комбрига теробороны, гарантированно остался бы жив...

А так пристрелили возле подъезда...
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12.06.2024 07:37 Відповісти
Как говорил один мой знакомый - покойник - я слишком много знал!
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11.06.2024 11:41 Відповісти
"хуже нє будєт" - обіцяли свідки секти Зєлєнского-Підєрмачного... лохи повірили і - маємо шо маємо, від великої війни-окупації-тисяч смертей до банального бєспрєдєла на вулиці-судах та замовних вбивств, як у 90-х
понавибирали
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11.06.2024 11:42 Відповісти
Сезон полювання на "Слуг" відкрили?Чи цей не з зелешобли,яка гуманітарку вагонами мародерила?
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11.06.2024 11:51 Відповісти
Скоро этих пи...сов будут отстреливать на каждом углу и начинать надо с 95 квартала и т.д
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11.06.2024 11:59 Відповісти
Запоріжжя потребує особливої уваги з боку СБУ і нацполу. Ждунів херова гора, в тому числі і серед чиновників
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11.06.2024 11:59 Відповісти
ждуни і мафія
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11.06.2024 12:03 Відповісти
Сейчас опасно для здоровья на зеленую кодлу работать,дербаня деньги из бюджета . А пошел бы служить в ЗСУ, может быть и живым бы остался. Сейчас только два цвета существует, белый и черный. Серого во время войны нет.
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11.06.2024 12:06 Відповісти
Он слишком много знал.(с)
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11.06.2024 12:08 Відповісти

З мови зняли! (с)
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11.06.2024 13:16 Відповісти
Теліпаєте мовою....
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11.06.2024 14:24 Відповісти
Учіться, поки я живий.
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11.06.2024 16:30 Відповісти
Дотепно
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11.06.2024 21:42 Відповісти
В кожному жарті лише частка жарту .
Коли ж говорити серйозно, є суттєва ймовірність того, що незабаром перестану жартувати. Назавжди. У мене рак. Щоправда, наразі в стадії ремісії.
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11.06.2024 22:02 Відповісти
Жартуйте далей, пан Михаил: сейчас онкологию вылечивают уже в 80 % случаев. А всего лишь 20 лет назад процент излечения был только окло 25 %.
Прогресс огромный: у моей соседки была очень серьёзная форма онкологии: в 45 лет она перешла на инвалидность от этой болезни: очень сильно исхудала, прошла несколько сеансов химии, лечили в общей сложности 4,5 года. Общаясь с ней в эти годы, был уверен, что она обречена.

А три месяца назад её в итоге полностью излечили до такого уровня, что мадам вышла на прежнюю работу главбуха в фирме по недвижимости на полный рабочий день. Вся такая очень бодрая и элегантная...
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12.06.2024 07:47 Відповісти
. Дякую за добрі слова та підтримку.
Чотири роки тому, коли проходив "хімію", то спитав лікаря: чесно, скільки мені лишилося? Він і каже: тут, друже, все від тебе залежить - налаштуєшся, що це вже капут, - так і буде; налаштуєшся інакше - буде інакше. Лікар мав рацію. Потроху вертаюсь до нормального життя, наскільки це можливо. А як воно буде далі - побачимо: на все Воля Божа.
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12.06.2024 17:33 Відповісти
уважаемый Михаил, уточните, пожалуйста, ситуацию насчёт медицинского и технического уровня лечения, которое Вам оказывают по месту вашего проживания. Если ваш город крупный, то в этом случае в городе как правило имеется хорошо оснащенная специализированная больница или отделение именно для лечения онкологических заболеваний. И врачи в этих отделениях с хорошим уровнем. Но, тем онкобольным, которые проживают в малых городах, лечиться в нынешних условиях очень трудно. Моя знакомая пенсионерка, проживающая в городе Балта, вынуждена ездить на все обследования и на химиотерапию в Одессу за 200 км. Предлагал ей выехать для лечения во Францию, но она говорит, что в Одессе лечат хорошо, и кроме того у неё красивый уютный дом с садом, дочь, внучки: не хочет расставаться с близкими.

Если у Вас нет таких сложностей, то, может быть, Вам есть смысл вместе с супругой приехать в качестве военных беженцев во Францию и пройти лечение в том же самом онкологическом специализированном центре, в котором полностью излечили от тяжелой формы болезни мою соседку мадам Бувье? Центр очень известный, высшего мирового уровня.
 Для украинских беженцев все виды самого сложного лечения полностью за счёт французского минздрава. Готов организовать ваше лечение: хорошо знаю это учреждение. На связи: со всеми вопросами можете обратиться на мой электронный адрес
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13.06.2024 09:16 Відповісти
Я мешкаю в обласному центрі. Тому з можливістю добратися до лікарні та якістю лікування усе гаразд. Тому особливого сенсу їхати до Франції нема. Та все ж вдячний Вам за таку підказку.
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13.06.2024 13:00 Відповісти
Понял, уважаемый Михаил.

Рад, что в Украине медицина на вполне достойном уровне: недавно один мой пожилой знакомый, пенсионер 68-ми лет из Чопа был направлен в Одессу, в клинику имени Филатова для производства сложнейшей операции на глазу: у него было какое-то особо страшное кровоизлияние в стекловидное тело. Этот мой знакомый по национальности венгр, имеет венг. гражданство, сын давно живёт в Будапеште: в лучшей клинике Будапешта изучили его ситуацию и сказали, что не справятся с такой сложной проблемой. Операцию сделали в Одессе на высочайшем уровне и притом совершенно бесплатно, за счёт госбюджета.
Так что, зря многие лают на украинскую медицину: французские хирурги, которые несколько месяцев работали в травматологической клинике в Днепре, рассказывали по франц. ТВ, что уровень украинских врачей в Днепре высочайший, специалисты уникальные.
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13.06.2024 13:49 Відповісти
З медициною у нас (мабуть, як і скрізь) по-різному. Є дійсно лікарі від Бога, а є... такі собі "репліки Мар'яші Безвуглої", котрі гайморит від, пардон, геморою не відрізнять.
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13.06.2024 14:04 Відповісти
В українській мові як і в німецькій Sprache і Zunge - це різні слова, не так, як в російській "язык"
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11.06.2024 16:00 Відповісти
Я в курсі.
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11.06.2024 16:31 Відповісти
Странно: а в латинских языках Sprache і Zunge - это не разные слова, но одно и то же слово...
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12.06.2024 07:51 Відповісти
Це не там місцева мафія масово убивала кандидатів й міських голів перед вторгненням?
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11.06.2024 12:11 Відповісти
Багато знав! Таким нехитрим, але надійним способом закрили рот!
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11.06.2024 12:12 Відповісти
Байден,пачему ми не у НАТО?
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11.06.2024 12:22 Відповісти
І пачему у Нюорку, до сих пор арудуєт итальянская махвія?
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11.06.2024 17:35 Відповісти
Чиновник повинен розуміти,що після відсторонення,розстріл.
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11.06.2024 12:23 Відповісти
Він багацько знав...
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11.06.2024 12:55 Відповісти
Зверніть увагу що на фотці позаду (на задньому плані) сертіфікати в рамочках. Тобто жив за правилом, що без бамажки ти букашка, а з бамажкою... От я і раджу, НЕ РОБІТЬ З БАМАЖОК ФІТІШУ.
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11.06.2024 12:59 Відповісти
Он слішком много знал... (с)
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11.06.2024 13:14 Відповісти
Может быть и не много, но что-то существенное знал, это точно.
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11.06.2024 13:35 Відповісти
Ну... коли за щось суттєве відправляють на ПМЖ до лихих парфумів, то щось суттєве трансформується в занадто багато. Нє?
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11.06.2024 13:39 Відповісти
В определённом смысле можно согласиться, но также может быть обычная жадность, как говорится если не хочешь делиться, мы возьмём сами.
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11.06.2024 13:49 Відповісти
Навряд чи тут йдеться про жадібність. Чиновника відсторонили від виконання обов'язків. Отже, за таких обставин рівень його жадібності не мав значення. А от якщо він і справді міг забагато знати і був схильним забагато патякати... Тут без варіантів.
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11.06.2024 13:54 Відповісти
Вариантов большая куча, за что угрохали, французы утверждают что если убит мужчина, ищите женщину.
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11.06.2024 13:56 Відповісти
. Так то ж французи...
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11.06.2024 13:57 Відповісти
Дело не только в французах, от дамочек зла хватает, не зря в народе говорят, опасней бабы зверя нет.
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11.06.2024 14:31 Відповісти
.
Є такий древній жарт (вживається у відповідь на жіночі докори, що чоловіки пропали б повністю і назавжди, якби тільки не жінки).
Якби не жінка, Адам досі в раю кайфував би.
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11.06.2024 16:34 Відповісти
Хоча... як на мене, цей персонаж схожий на донжуана чи казанову десь як їжак на дикобраза.
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11.06.2024 16:41 Відповісти
Ризикну сказати, що хлопець перейшов дорогу бандоті в Запоріжжі, і його не лише відсторонили, але й "замочили", щоб було "папанятіям".
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11.06.2024 13:39 Відповісти
Це з вашого боку було б дуже сміливо, я думаю що все було до «гори дригом» тобто «до наоборот» взяв, не зробив, не віддав, почав бикувати і лякати ….
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11.06.2024 14:04 Відповісти
О-хо-хо...
Понаписували Ви купезну купу "красівих словєй". А якогось смислу для поєднання тих "словєй" у тій "купі" - ніц нема.
Бо навіть якщо йдеться про з'ясування стосунків у тій частині кримінального світу, де у пошані "понятія", "просто так" ніхто нікого не "мочить". Для "мокрухи" мають бути "залізо-бетонні" підстави, щоб в разі чого можна було відповісти за свої дії тому, хто когось "мочканув". Власне, "понятія" - це і є той самий механізм, котрий "унормовує" співіснування "сідєльцев" "старої школи". От вони й стверджують, що "живуть по понятіям".
Є й інша категорія "сідєльцев" - бєспрєдєльщики. Ті не визнають ні "понятій, ні законів, нічого не визнають - лише право сили, котрим, на їхнє переконання, володіють лише вони. А отже, дійсно можуть когось мочканути лиш тому, що їм так хочеться.
...Тепер вернімося до нашого прикладу. "Олдскульні" кримінальники спершу попередили б "хлопця", що не треба щось робити. Якби не послухав, підрізали б. Якби й це не справило на него враження, лише тоді "посадили б на перо".
А бєспрєдєльщики... То в лихі 90-ті вони були модними. Тепер усе інакше.
...Тому ще раз перечитайте свій пост...
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12.06.2024 05:56 Відповісти
Перечитав легко, мій упʼятеро коротший за ваш.

Та я й не фахівець у огидному світі криміналу, на відміну від вас.
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12.06.2024 09:38 Відповісти
1. Коротший - не значить кращий (в даному разі). Бо якось зі здоровим глуздом не дуже в'яжеться.
2. Я також не фахівець. Просто у свій час життя мене звело з такими людьми; вони й пояснили мені - що й до чого.
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12.06.2024 17:20 Відповісти
Зі здоровим глуздом у вас так собі, інакше б ви не пояснювали мені правила існування кримінального світу, про що я вас не просив і особисто до вас не звертався.
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12.06.2024 17:34 Відповісти
Не хаміть - то не обов'язково.
Пояснити, так виглядало, було треба, оскільки Вам, судячи з Ваших красівих словєй, бракує розуміння елементарних речей.
Або ж Ви так розважаєтесь, включаючи дурника. В такому випадку попрошу Вас: не забудьте його потім відключити.
Крапка. Кінець лекції.
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12.06.2024 17:45 Відповісти
У даному випадку прислівʼя «Бабло завжди перемагає зло!» не виправдалося! По-друге прислів'я «шукайте жінку» автоматично перетворюється на «шукайте бабло». Більше вам, стражі порядку, нічого підказувати не буду бо я не мент…звертайтеся до тишлєка…..
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11.06.2024 14:01 Відповісти
....мафія нікуди не зникла.
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11.06.2024 14:07 Відповісти
Слишком много знал.
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11.06.2024 14:15 Відповісти
Он слішком много знал...
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11.06.2024 15:19 Відповісти
Голова ОВА він же мер Мелітополя міг стати мером Мелітополя тільки за підтримки російського або проросійського крила партій (ФСБ). Те що він ждун без сумнівів. Так що це вбивство не таке вже і просте. Йдеться про податки на землю та разворовування грошей на фортифікаційні споруди. Російська мафія діє.
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11.06.2024 17:01 Відповісти
Татаров з єрмаком і гетьманцев, можуть поінформувати зелєрмака про Оманські сценарії в Україні…
Кирпа Кравченко Кушнарьов Чечетов Калашников… львочкин і литвин з Піскуном можуть викласти сценарій….
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11.06.2024 17:05 Відповісти
Фоток наковбасили, ніби то якогось датського принца завалили.. а фоти трупака де?
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11.06.2024 17:09 Відповісти
чому ті хто знає причину не напишуть комент
чому ті хто не знає - напише. 68 коментів ні про що. І мій 69-й
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11.06.2024 18:16 Відповісти
Новина ні про шо? Кожен день найкращі сини та доньки України гинуть - а тут.. одним більше, одним меньше - короче ні про шо..
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11.06.2024 18:59 Відповісти
не совсем по теме, а почему столько полицейских занято? разве их там столько должно быть? у нас же война и почему половина не на фронте? водителей скорых и врачей загребают, а эти трутни "расследуют" без результата...
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11.06.2024 20:21 Відповісти
Да, кстати. Знаю дантиста которого мобилизовали. Врачом служит.
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11.06.2024 20:37 Відповісти
Кто его назначил, кто уволил и за что, где налоговые декларации, какую собственность непосильным трудом успел нажить этот талантливый молодой человек? Никому не интересно?
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11.06.2024 20:34 Відповісти
Запорiжжя - мiсто контрастiв.
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11.06.2024 21:14 Відповісти
Жабогадюкінг. Одні "нові обличчя" змагаються з іншими. Загиблий незадовго до вбивства писав у фейсбуці про тиск та погрози зі сторони очільника Запорізької області. На захист тоді ще живого загиблого вийшла одіозна злата некрасова яку звинувачують в розкраданні 150 вагонів "гуманітарки" ще на початку повномасштабного вторгнення.

В Запоріжжі такої жесті навіть в 90-ті не було.
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12.06.2024 00:19 Відповісти
Багато знав...своі...
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12.06.2024 08:32 Відповісти
15 травня 2024 року виповнилося 100 днів, як Іван Федоров отримав посаду голови Запорізької ОВА. За час його головування в Запоріжжі призупинена діяльність Запорізької обласної ради, змінено в. о. Запорізького міського голови та анонсовані майбутні реформи. Очевидно це їх початок ... https://timeze2019.blogspot.com/
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12.06.2024 08:33 Відповісти
 
 