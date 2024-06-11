У центрі Запоріжжя розстріляли відстороненого директора департаменту міськради Денщіка: він помер у лікарні, вбивцю розшукують. ФОТОрепортаж
Вранці 11 червня 2024 року у середмісті Запоріжжя було скоєно вбивство. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, останній від поранень помер у лікарні. Поліція проводить невідкладні слідчо-оперативні заходи.
"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка.
Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про Максима Денщіка - відстороненого від виконання обов‘язків Директора департаменту правового забезпечення міської ради.
Будь ласка, зачекайте...
А так пристрелили возле подъезда...
понавибирали
З мови зняли! (с)
Коли ж говорити серйозно, є суттєва ймовірність того, що незабаром перестану жартувати. Назавжди. У мене рак. Щоправда, наразі в стадії ремісії.
Прогресс огромный: у моей соседки была очень серьёзная форма онкологии: в 45 лет она перешла на инвалидность от этой болезни: очень сильно исхудала, прошла несколько сеансов химии, лечили в общей сложности 4,5 года. Общаясь с ней в эти годы, был уверен, что она обречена.
А три месяца назад её в итоге полностью излечили до такого уровня, что мадам вышла на прежнюю работу главбуха в фирме по недвижимости на полный рабочий день. Вся такая очень бодрая и элегантная...
Чотири роки тому, коли проходив "хімію", то спитав лікаря: чесно, скільки мені лишилося? Він і каже: тут, друже, все від тебе залежить - налаштуєшся, що це вже капут, - так і буде; налаштуєшся інакше - буде інакше. Лікар мав рацію. Потроху вертаюсь до нормального життя, наскільки це можливо. А як воно буде далі - побачимо: на все Воля Божа.
Если у Вас нет таких сложностей, то, может быть, Вам есть смысл вместе с супругой приехать в качестве военных беженцев во Францию и пройти лечение в том же самом онкологическом специализированном центре, в котором полностью излечили от тяжелой формы болезни мою соседку мадам Бувье? Центр очень известный, высшего мирового уровня.
Для украинских беженцев все виды самого сложного лечения полностью за счёт французского минздрава. Готов организовать ваше лечение: хорошо знаю это учреждение. На связи: со всеми вопросами можете обратиться на мой электронный адрес
Рад, что в Украине медицина на вполне достойном уровне: недавно один мой пожилой знакомый, пенсионер 68-ми лет из Чопа был направлен в Одессу, в клинику имени Филатова для производства сложнейшей операции на глазу: у него было какое-то особо страшное кровоизлияние в стекловидное тело. Этот мой знакомый по национальности венгр, имеет венг. гражданство, сын давно живёт в Будапеште: в лучшей клинике Будапешта изучили его ситуацию и сказали, что не справятся с такой сложной проблемой. Операцию сделали в Одессе на высочайшем уровне и притом совершенно бесплатно, за счёт госбюджета.
Так что, зря многие лают на украинскую медицину: французские хирурги, которые несколько месяцев работали в травматологической клинике в Днепре, рассказывали по франц. ТВ, что уровень украинских врачей в Днепре высочайший, специалисты уникальные.
Є такий древній жарт (вживається у відповідь на жіночі докори, що чоловіки пропали б повністю і назавжди, якби тільки не жінки).
Якби не жінка, Адам досі в раю кайфував би.
Понаписували Ви купезну купу "красівих словєй". А якогось смислу для поєднання тих "словєй" у тій "купі" - ніц нема.
Бо навіть якщо йдеться про з'ясування стосунків у тій частині кримінального світу, де у пошані "понятія", "просто так" ніхто нікого не "мочить". Для "мокрухи" мають бути "залізо-бетонні" підстави, щоб в разі чого можна було відповісти за свої дії тому, хто когось "мочканув". Власне, "понятія" - це і є той самий механізм, котрий "унормовує" співіснування "сідєльцев" "старої школи". От вони й стверджують, що "живуть по понятіям".
Є й інша категорія "сідєльцев" - бєспрєдєльщики. Ті не визнають ні "понятій, ні законів, нічого не визнають - лише право сили, котрим, на їхнє переконання, володіють лише вони. А отже, дійсно можуть когось мочканути лиш тому, що їм так хочеться.
...Тепер вернімося до нашого прикладу. "Олдскульні" кримінальники спершу попередили б "хлопця", що не треба щось робити. Якби не послухав, підрізали б. Якби й це не справило на него враження, лише тоді "посадили б на перо".
А бєспрєдєльщики... То в лихі 90-ті вони були модними. Тепер усе інакше.
...Тому ще раз перечитайте свій пост...
Та я й не фахівець у огидному світі криміналу, на відміну від вас.
2. Я також не фахівець. Просто у свій час життя мене звело з такими людьми; вони й пояснили мені - що й до чого.
Пояснити, так виглядало, було треба, оскільки Вам, судячи з Ваших красівих словєй, бракує розуміння елементарних речей.
Або ж Ви так розважаєтесь, включаючи дурника. В такому випадку попрошу Вас: не забудьте його потім відключити.
Крапка. Кінець лекції.
Кирпа Кравченко Кушнарьов Чечетов Калашников… львочкин і литвин з Піскуном можуть викласти сценарій….
чому ті хто не знає - напише. 68 коментів ні про що. І мій 69-й
В Запоріжжі такої жесті навіть в 90-ті не було.