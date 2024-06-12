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Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі

вибух

Сьогодні, 12 червня, окупанти обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в один із обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Запоріжжі пролунав вибух.

Також читайте: Вночі у Запоріжжі та області лунали вибухи

Автор: 

Запоріжжя (2272) обстріл (28633)


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12.06.2024 15:31 Відповісти
 
 