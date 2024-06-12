Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури у Запоріжжі

Сьогодні, 12 червня, окупанти обстріляли Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог поцілив в один із обʼєктів критичної інфраструктури. Є пошкодження. На щастя, минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Запоріжжі пролунав вибух.

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