Війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині: 5 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 13 червня російські війська здійснили обстріл міста Селидове в Донецькі області. Внаслідок атаки постраждали 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни також пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку", - наголосив очільник ОВА.

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