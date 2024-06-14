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Війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині: 5 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 13 червня російські війська здійснили обстріл міста Селидове в Донецькі області. Внаслідок атаки постраждали 5 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, росіяни також пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.

"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку", - наголосив очільник ОВА.

Обстріл міста Селвидове

Внаслідок російської атаки постраждали 5 людей

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Автор: 

обстріл (28672) Донецька область (8568)


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Нет на Донетчине Селвидово, есть Селидово. Гугл карты Вам в помощь.
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14.06.2024 07:14 Відповісти
Есть у ВСУ успехи в р-не Волчнска и Липцов.Наступление
=рашистов остановлено.
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14.06.2024 07:47 Відповісти
 
 