Війська РФ обстріляли Селидове на Донеччині: 5 людей зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Пізно ввечері 13 червня російські війська здійснили обстріл міста Селидове в Донецькі області. Внаслідок атаки постраждали 5 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, росіяни також пошкодили 10 багатоповерхівок, 3 адмінбудівлі і декілька крамниць.
"Не минає ні дня, щоб росіяни не вдарили по відносно віддаленим від фронту містам Донеччини. Кожен, хто досі залишається в області, наражає себе на смертельну небезпеку", - наголосив очільник ОВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=рашистов остановлено.