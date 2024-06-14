Войска РФ обстреляли Селидово на Донетчине: 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Поздно вечером 13 июня российские войска совершили обстрел города Селидово на Донетчине. В результате атаки пострадали 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, россияне также повредили 10 многоэтажек, 3 админздания и несколько магазинов.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно отдаленным от фронта городам Донецкой области. Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности", - подчеркнул глава ОВА.

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