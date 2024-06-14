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Войска РФ обстреляли Селидово на Донетчине: 5 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Поздно вечером 13 июня российские войска совершили обстрел города Селидово на Донетчине. В результате атаки пострадали 5 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, россияне также повредили 10 многоэтажек, 3 админздания и несколько магазинов.

"Не проходит ни дня, чтобы россияне не ударили по относительно отдаленным от фронта городам Донецкой области. Каждый, кто до сих пор остается в области, подвергает себя смертельной опасности", - подчеркнул глава ОВА.

Обстріл міста Селвидове

Внаслідок російської атаки постраждали 5 людей

Также смотрите: Сутки на Донетчине: В Остром погиб 1 человек, россияне обстреляли три района области. ФОТО

Автор: 

обстрел (27327) Донецкая область (9734)


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Нет на Донетчине Селвидово, есть Селидово. Гугл карты Вам в помощь.
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14.06.2024 07:14 Ответить
Есть у ВСУ успехи в р-не Волчнска и Липцов.Наступление
=рашистов остановлено.
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14.06.2024 07:47 Ответить
 
 