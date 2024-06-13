Сутки на Донетчине: В Остром погиб 1 человек, россияне обстреляли три района области. ФОТО

В течение суток российские войска 7 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего известно об 1 погибшем в Остром.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район.

Один человек погиб в Остром Кураховской громады, повреждены частные дома и админздание. Также повреждено предприятие в Анновке, обстреляны Кураховка и Новоселидовка.

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Краматорский район.

3 частных дома и гараж повреждены в Лимане. В Заре Ильиновской громады повреждены 4 многоэтажки. Под огнем окраины Константиновской громады.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов, 4 многоэтажки и 4 хозяйственные постройки. Обстреляны Северск и Дроновка.

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 229 человек, в том числе 23 ребенка.

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