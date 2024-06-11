Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российский РЭБ "Борисоглебск-2" на Донецком направлении, - ОСГВ "Хортица"
Украинские воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" поразили многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы россиян РБ-301Б "Борисоглебск-2".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, бойцы 10-й ОГШБр осуществили поражение с помощью FPV-дрона восточнее Покровского Донецкой области.
Ранее эта же бригада захватила такой же комплекс оккупантов как трофей в марте 2022 года.
Впервые ВСУ уничтожили "Борисоглебск-2" в октябре 2023 года.
Что известно о РЭБ "Борисоглебск-2"?
Первые восемь комплексов были поставлены российской армии в 2013 году, а в 2014-15 годах было поставлено еще 14.
В "Борисоглебск-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с различным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего, есть средства радиотехнической разведки, которые нужны для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.
В своей полной конфигурации он включает девять различных машин с набором оборудования, которые размещены на шасси МТ-ЛБ (так называемая "мотолига"), модифицированном для установки нового специального оборудования.
Российские войска заявят, что этой станции РЭБ нужно "около 15 минут" для развертывания всех средств и подготовки к боевой работе по прибытии на место.
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Колись читав мемуари офіцера розвідки часів ІІ СВітової Писав:
"Прибыл ко мне разведчик Докладывает: "Лежал в засаде под селом Неподалёку остановился легковой автомобиль Оттуда вышли два офицера Расстелили на капоте карту ы что-то минут десять обсуждали!" "ГОворили громко?" "Да!" "О чём именно? Не знаю - я в школе немецко-фашистский язык отказался учить!"
негарногарно получилосьторапилося.....