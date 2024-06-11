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Новости Война
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Бойцы 10-й ОГШБр уничтожили российский РЭБ "Борисоглебск-2" на Донецком направлении, - ОСГВ "Хортица"

ЗСУ знищили російський РЕБ Борисоглебск-2

Украинские воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" поразили многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы россиян РБ-301Б "Борисоглебск-2".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, бойцы 10-й ОГШБр осуществили поражение с помощью FPV-дрона восточнее Покровского Донецкой области.

Ранее эта же бригада захватила такой же комплекс оккупантов как трофей в марте 2022 года.

Впервые ВСУ уничтожили "Борисоглебск-2" в октябре 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Что известно о РЭБ "Борисоглебск-2"?

Первые восемь комплексов были поставлены российской армии в 2013 году, а в 2014-15 годах было поставлено еще 14.

В "Борисоглебск-2" включен пункт управления Р-300КМВ и отдельные машины с различным радиоэлектронным оборудованием. Среди прочего, есть средства радиотехнической разведки, которые нужны для обнаружения радиосигналов и выдачи данных о них.

Борисоглебск-2

В своей полной конфигурации он включает девять различных машин с набором оборудования, которые размещены на шасси МТ-ЛБ (так называемая "мотолига"), модифицированном для установки нового специального оборудования.

Российские войска заявят, что этой станции РЭБ нужно "около 15 минут" для развертывания всех средств и подготовки к боевой работе по прибытии на место.

Также смотрите: Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "Стрела-10", пытающийся сбить украинский БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6974) Донецкая область (9700) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) РЭБ (131) Волошин Назар (99)


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От саме сюди мені хочеться "мордою ткнуть" "німкені" "Марті номерній" яка мені сьогодні відповідала та "розпиналася" що вона "свинособачої" не розуміє! Я так думаю - що оту трофейну систему РЕБ "Борисоглебск" наші хлопці використовують за призначенням Бо на відміну від цієї "псевдопатріотші" знають "свинособачу" у повному обсязі та вивчили технічні інструкції по використанню трофейної апаратури
Колись читав мемуари офіцера розвідки часів ІІ СВітової Писав:
"Прибыл ко мне разведчик Докладывает: "Лежал в засаде под селом Неподалёку остановился легковой автомобиль Оттуда вышли два офицера Расстелили на капоте карту ы что-то минут десять обсуждали!" "ГОворили громко?" "Да!" "О чём именно? Не знаю - я в школе немецко-фашистский язык отказался учить!"
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11.06.2024 11:04 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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11.06.2024 14:33 Ответить
Як негарно гарно получилось торапилося.....
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11.06.2024 15:01 Ответить
 
 