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армия РФ (18042) беспилотник (3145) Центр национального сопротивления (504) РЭБ (107)

Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о гражданских вузах, которые будут готовить офицерский состав для армии страны-агрессора. ЦНС отмечает, что местные гауляйтеры пообещали высшему руководству из Кремля организовать эти кафедры "со дня на день".

Отмечается, что обучение планируют проводить по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают "хорошие должности" по контракту.

Также захватчики планируют ввести в вузах на оккупированных территориях обязательные предметы по управлению беспилотниками.

"Так сказать, демилитаризация в деле", - комментирует ЦНС намерения рашистов.

Ранее ЦНС сообщал, что враг начал перебрасывание своих частей с Херсонщины на харьковское направление.

Также читайте: Оккупанты в Крыму надеются наладить сотрудничество с "Талибаном", - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+6
Хороша ціль для НІMARS і не тільки.
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09.06.2024 00:11
+3
На украінській територіі всі кацапи повинні здохнути 👹
запамʼятайте це , чортові окупанти !!
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09.06.2024 00:16
+3
ЯКИЙ МИР???? - РФ хоче лише наше тотальне знищення і все що їм треба це перерва щоб дарити смертельно бо тепер шось піщло не по плану
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09.06.2024 00:21
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Хороша ціль для НІMARS і не тільки.
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09.06.2024 00:11 Ответить
На украінській територіі всі кацапи повинні здохнути 👹
запамʼятайте це , чортові окупанти !!
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09.06.2024 00:16 Ответить
ЯКИЙ МИР???? - РФ хоче лише наше тотальне знищення і все що їм треба це перерва щоб дарити смертельно бо тепер шось піщло не по плану
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09.06.2024 00:21 Ответить
А окуповані,ну прямо партизанять,так не хочеться в лона матері,тваю мать(
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09.06.2024 00:23 Ответить
По своїй території можемо гасити цілодобово, не обираючи об'єкти.
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09.06.2024 00:41 Ответить
кацапы хотят чтобы это был конфликт на года, посеять ненависть одних украинцев против других
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09.06.2024 00:42 Ответить
Москворотий українець - така ж маячня, як козломекаючий соловей, тунгусе.
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09.06.2024 01:05 Ответить
Ципсота фарионска
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09.06.2024 07:52 Ответить
Так болить за свинособачу, валянку причмелений?
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09.06.2024 19:45 Ответить
Сесію буде приймати професор Хаймарс!
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09.06.2024 05:28 Ответить
І "студенти" під нього знайдуться. Донбас кишить колабораціоністами..
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09.06.2024 13:18 Ответить
АТАКМС вже чекає .
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09.06.2024 08:27 Ответить
 
 