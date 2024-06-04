Оккупанты в Крыму надеются наладить сотрудничество с "Талибаном", - Центр нацсопротивления
В Санкт-Петербурге 5-8 июня состоится "Международный экономический форум", на котором запланирована встреча представителей оккупационной "администрации" Крыма с боевиками из "Талибана".
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"Террористы всех стран объединятся в Санкт-Петербурге на "Международном экономическом форуме", который состоится 5-8 июня. На этом мероприятии дипломатического влияния РФ, которое призвано интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками из "Талибана"", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ожидается также подписание меморандума о сотрудничестве, в частности участие крымских прокладок для поставки украинской агропродукции в захваченный боевиками Афганистан. Также в оккупационной администрации Крыма ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны.
"Таким образом вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой наполненной террористами", - отметили в ЦНС.
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"В российском Санкт-Петербурге в гостинице Holiday Inn 22 марта (2015) прошел так называемый "Русский международный консервативный форум", который собрал представителей европейских партии и движений неофашистского толка."