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Оккупанты в Крыму надеются наладить сотрудничество с "Талибаном", - Центр нацсопротивления

Окупанти хочуть співпрацювати з Талібаном

В Санкт-Петербурге 5-8 июня состоится "Международный экономический форум", на котором запланирована встреча представителей оккупационной "администрации" Крыма с боевиками из "Талибана".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Террористы всех стран объединятся в Санкт-Петербурге на "Международном экономическом форуме", который состоится 5-8 июня. На этом мероприятии дипломатического влияния РФ, которое призвано интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками из "Талибана"", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что ожидается также подписание меморандума о сотрудничестве, в частности участие крымских прокладок для поставки украинской агропродукции в захваченный боевиками Афганистан. Также в оккупационной администрации Крыма ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны.

"Таким образом вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой наполненной террористами", - отметили в ЦНС.

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Для підербурга це нормальна практика. Там і неонацисти гарно себе почувають, міжнародні форуми збирають. Наприклад:
"В российском Санкт-Петербурге в гостинице Holiday Inn 22 марта (2015) прошел так называемый "Русский международный консервативный форум", который собрал представителей европейских партии и движений неофашистского толка."
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04.06.2024 16:48 Ответить
ц, це про що ?
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04.06.2024 16:52 Ответить
Налагодять наркотрафік в крим?
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04.06.2024 17:01 Ответить
То о чем я и говорил. Рашисты будут максимально делать из Украины черную дыру которой будут пугать Европу. А ***** будет выступать миротворцеем, которого будут приглашать якобы навести порядок. Тот кто думает что сев за стол переговоров с *****м в Украине наступит мир и Украина продолжит торговать и ассоциироваться с Европой, глубоко ошибаются. ***** не только на окупированных а и еще не захваченных территориях Украины устроит такой гнойтик типо приднестровья и беларашки от которой ЕС не только закроет нам все безвизы а и будет от нас заборами отгораживаться.
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04.06.2024 17:04 Ответить
О, то може вже пора рашку визнати країною-терористом! ;
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04.06.2024 17:09 Ответить
ще тіке цього гівна нам в криму не вистачало
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04.06.2024 17:12 Ответить
 
 