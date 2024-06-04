Оккупанты в Крыму надеются наладить сотрудничество с "Талибаном", - Центр нацсопротивления

В Санкт-Петербурге 5-8 июня состоится "Международный экономический форум", на котором запланирована встреча представителей оккупационной "администрации" Крыма с боевиками из "Талибана".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Террористы всех стран объединятся в Санкт-Петербурге на "Международном экономическом форуме", который состоится 5-8 июня. На этом мероприятии дипломатического влияния РФ, которое призвано интегрировать агентуру Кремля в единое целое и прорвать экономическую изоляцию, запланирована встреча гауляйтеров временно оккупированного Крыма с боевиками из "Талибана"", - говорится в сообщении.

Также читайте: Весь Крым находится под огневым контролем Сил обороны Украины, - Силы обороны

Сообщается, что ожидается также подписание меморандума о сотрудничестве, в частности участие крымских прокладок для поставки украинской агропродукции в захваченный боевиками Афганистан. Также в оккупационной администрации Крыма ожидают "туристов" и "инвестиции" из этой страны.

"Таким образом вместо успешного развития полуострова, россияне продолжают его маргинализировать и делать военной базой наполненной террористами", - отметили в ЦНС.

Также читайте: Руководителю "Юнармии" в оккупированном Крыму Гаврильчуку, который вербует школьников на войну против Украины, сообщено о подозрении, - СБУ