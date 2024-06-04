Увесь Крим перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, - Сили оборони

Українські захисники тримають усю територію окупованого півострова під вогневим контролем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі FREEДОМ повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що дозвіл на удари західною зброєю по окупованому півострову не потрібен, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Щодо удару по порту "Кавказ", Плетенчук зазначив, що удари завдавались українським озброєнням.

"Що стосується Криму - це все наша територія. Тут ні в кого не виникає жодних питань щодо застосування. Й з огляду на радіус, який покривається після удару по порту "Кавказ", відповідно, у всіх є розуміння, що Крим фактично весь перебуває під вогневим контролем. І в принципі, до цього було досить багато цікавих кейсів, які ми ніяк не озвучували за фактом. Проте, та ж сама поромна переправа в Керчі теж свідчить уже багато про що", - сказав спікер.

Плетенчук наголосив, що російські окупанти зробили відповідні висновки та почали виводити свої кораблі з Криму.

"Для цього треба було втратити найновіший малий ракетний корабель зі складу флоту, щоб, нарешті, на це зважитися", - зазначив він.

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очільнику "Юнармії" в окупованому Криму Гаврильчуку, який вербує школярів на війну проти України, повідомлено про підозру, - СБУ