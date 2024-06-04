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Крим (14082) Плетенчук Дмитро (155)

Увесь Крим перебуває під вогневим контролем Сил оборони України, - Сили оборони

Крим

Українські захисники тримають усю територію окупованого півострова під вогневим контролем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі FREEДОМ повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

Він зазначив,  що дозвіл на удари західною зброєю по окупованому півострову не потрібен, оскільки Крим є міжнародно визнаною територією України. Щодо удару по порту "Кавказ", Плетенчук зазначив, що удари завдавались українським озброєнням. 

"Що стосується Криму - це все наша територія. Тут ні в кого не виникає жодних питань щодо застосування. Й з огляду на радіус, який покривається після удару по порту "Кавказ", відповідно, у всіх є розуміння, що Крим фактично весь перебуває під вогневим контролем. І в принципі, до цього було досить багато цікавих кейсів, які ми ніяк не озвучували за фактом. Проте, та ж сама поромна переправа в Керчі теж свідчить уже багато про що", - сказав спікер.

Плетенчук наголосив, що російські окупанти зробили відповідні висновки та почали виводити свої кораблі з Криму.

"Для цього треба було втратити найновіший малий ракетний корабель зі складу флоту, щоб, нарешті, на це зважитися", - зазначив він.

Нагадаємо, за 27 місяців Україна ударами по Чорноморському флоту РФ в окупованому Криму потопила або серйозно пошкодила більше десятка великих військових кораблів. Це близько третини від усього флоту росії.

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Топ коментарі
+3
То чому звідти везуть орків і зброю ?
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04.06.2024 14:02
+2
щось непомітно
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04.06.2024 14:44
+2
а Маріуполь з Мелітополем не перебуває. Дива!
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04.06.2024 15:01
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То чому звідти везуть орків і зброю ?
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04.06.2024 14:02 Відповісти
щось непомітно
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04.06.2024 14:44 Відповісти
а Маріуполь з Мелітополем не перебуває. Дива!
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04.06.2024 15:01 Відповісти
Якийсь дивний "контроль" - коли нічого не контролюєш.....
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04.06.2024 15:11 Відповісти
So what?
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04.06.2024 15:22 Відповісти
А толку-то? Третій рік цю історію нам продають. Коли вже кофе у Ялті, гундос?
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04.06.2024 15:42 Відповісти
То чому не стирати з лиця земля їхні міста?
За кожне наше знищене місто- такого ж гатунку кримське місто?
Чого чекаємо, якого трамваю?
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04.06.2024 15:46 Відповісти
Це не їхні міста. Це наші міста.....
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04.06.2024 16:49 Відповісти
їхні міста теж знищувати.
наші міста вони вже знищують
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04.06.2024 17:54 Відповісти
Лучше тише говорить и терпеть пока будет больше сделано
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04.06.2024 16:04 Відповісти
 
 