Очільнику "Юнармії" в окупованому Криму Гаврильчуку, який вербує школярів на війну проти України, повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру очільнику так званої "Юнармії" в окупованому Криму Сергію Гаврильчуку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, зловмисник масово залучає місцевих школярів до мілітарної організації РФ.

"Вказівка направляти своїх учнів до "Юнармії" є у кожній школі півострова. Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України. Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку.

Крім того, в місцевому осередку "Юнармії" запроваджені польові виходи з учнями для занять з мінно-вибухової справи. Наприкінці навчального року старшокласники складають відповідний "іспит", за результатами якого Гаврильчук особисто вербує "випускників" до збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Гаврильчук виконує вказівку Кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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