Руководитель "Юнармии" в оккупированном Крыму Гаврильчук, вербующий школьников на войну против Украины, поставлен в известность о подозрении, - СБУ

Служба безопасности сообщила о подозрении руководителю так называемой "Юнармии" в оккупированном Крыму Сергею Гаврильчуку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Злоумышленник массово привлекает местных школьников к милитарной организации РФ.

"Указание направлять своих учеников в "Юнармию" есть в каждой школе полуострова. Инструкторы этого учреждения идеологически настраивают детей против Украины. Также там обучают школьников тактике ведения боя и проводят с ними огневую и разведывательно-диверсионную подготовку.

Кроме того, в местной ячейке "Юнармии" введены полевые выходы с учениками для занятий по минно-взрывному делу. В конце учебного года старшеклассники сдают соответствующий "экзамен", по результатам которого Гаврильчук лично вербует "выпускников" в вооруженные силы рф", - говорится в сообщении.

Таким образом, Гаврильчук выполняет указание Кремля по пополнению новым личным составом оккупационных группировок, воюющих против Сил обороны

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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